Termine und Veranstaltungen von Gesprächskreisen = Neue Rubrik zu Ihren Diensten

Ab sofort führen die NachDenkSeiten bei der Rubrik „Gesprächskreise“ eine neue Unterrubrik mit aktuellen Hinweisen auf Termine und Veranstaltungen ein. Hier unten folgt der erste Eintrag. Mit ihm weisen wir auf eine Veranstaltung in Hamburg hin. – Unsere Anregungen für die Gesprächskreise: Wenn Sie Veranstaltungen machen und wünschen, dass wir in unserer neuen Rubrik darauf hinweisen, dann schicken Sie bitte die kurz aufbereitete Information an [email protected]. Und bitte mit einem größeren Vorlauf als jetzt bei diesem Eintrag zur Veranstaltung in Hamburg.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg

Dr. Stefan Luft und Jürgen Wendler lesen und diskutieren …

Warum Europa eine neue Entspannungspolitik braucht

Datum: 31. August 2023

Uhrzeit: 19:00

Ort: Rudolf-Steiner-Haus, Mittelweg 11-12, Hamburg

Siehe auch: nachdenken-in-hamburg.de/termin/