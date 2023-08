dazu: Kindergrundsicherung: Eine geschrumpfte Reform und eine beschädigte Ministerin

Das öffentlichkeitswirksame Veto von Lisa Paus gegen Christian Lindner hat sich nicht ausgezahlt: Bei der Kindergrundsicherung sind die Grünen die größten Verlierer. […]

Es dürfte einer der wenigen heiteren Momente in dieser Runde gewesen sein. Denn der Einigung war ein äußerst zähes Ringen vorausgegangen, gekämpft wurde dabei mit harten Bandagen: In der vorvergangenen Woche hatte Paus im Kabinett ein Veto gegen das Wachstumschancengesetz aus dem Hause Lindner eingelegt und damit der Koalition kurz nach der Sommerpause den eigentlich geplanten harmonischen Neustart verpatzt: Wenn der Finanzminister nicht bereit sei, mehr Geld für die Kindergrundsicherung bereitzustellen, hatte Paus argumentiert, werde sie Lindners Gesetzesvorhaben nicht zustimmen. Es folgten hektische Verhandlungsrunden, dreimal saßen Scholz, Paus und Linder in der vergangenen Woche noch vor dem Treffen im Kanzleramt mehrere Stunden zusammen, bevor schließlich der Durchbruch gelang.

Als Paus und Lindner den Beschluss am Montagvormittag gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil in der Bundespressekonferenz vorstellen, sind alle Beteiligten bemüht, das Ganze als großen Erfolg zu verkaufen. “Das Ergebnis dieser Verhandlungen ist die umfassendste sozialpolitische Reform seit vielen Jahren”, beteuert Paus. Die Kindergrundsicherung sei der Einstieg in eine wirksame und strukturelle Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland. Man habe ein gutes Ergebnis erreicht, assistiert Lindner. […]

Dass Lindner tatsächlich “ziemlich zufrieden” ist, wie er es fast schon bescheiden formuliert, ist dabei durchaus glaubwürdig. Hat er sich doch in allen Punkten, die ihm wichtig waren, weitgehend durchgesetzt – ganz anders als Paus.

Quelle: Zeit Online

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Die armseligste Verteilung von Winzbeträgen, mal hier 10 und dort 25 Euro an die Ärmsten der Armen, die es am dringendsten nötig haben, und dann übergangslos zum nächsten Steuergeschenk für Reiche, wenn sinnlos weitere 6 Milliarden Euro an die Unternehmen verschleudert werden, also gleich mehr als das Doppelte der Almosen für die armen Kinder, für die angeblich überhaupt kein Geld da ist. Am “besten” gefällt mir Lindners Idee, dass Eltern das Geld fürs Teilhabepaket – 15 Euro pro Monat z. B. für einen Sportverein – weiterhin separat beantragen und die Verwendung mit Belegen nachweisen müssen, was wiederum von öffentlichen Angestellten überprüft werden muss. Für diese Brosamen will also die Partei, die woanders (bei Unternehmerinteressen) immer “Bürokratieabbau” fordert, eine irrsinnige Bürokratie beibehalten, die wahrscheinlich mehr kostet als 15 Euro pro Monat und Kind.