Hinweise des Tages II

Anmerkung Moritz Müller: Hier wird gleich zweimal der gesunde Menschenverstand über Bord geworfen. Zum einen müsste man bei einem Gift, welches alle natürlichen Pflanzen tötet, besonders vorsichtig sein. Außerdem ist der Hinweis der EFSA auf fehlende Daten eine Umkehr der Beweislast. Die Produzenten (Bayer) und Nutzer (die meisten “konventionellen Landwirte”, und bei uns in Irland auch ordnungsliebende Privatgärtner) sollten zu beweisen haben, dass Glyphosat ungefährlich ist, und nicht umgekehrt.

