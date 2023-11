Leserbriefe gegen „Einseitigkeit“ beim Thema Nahost

Es geht in den Texten vor allem um “Israels Staatsfeind Nr.1” Jihia al- Sinwar, aber auch um andere Hamas-Terrorplaner.

Nun wäre das Übernehmen von dpa- Texten zunächst mal nichts Besonderes. Etwas seltsam ist aber das Folgende:

Der Text beruft sich neben israelischen Regierungsquellen auch auf den “Sohn eines Hamas- Mitbegründers” namens Mussab Hassan Jussef.

Daneben aber vor allem auch auf einen Herrn namens Mohammed DARAGHMEH.

Letzterer wird (in allen Textversionen) ausdrücklich) als “palästinensischer Journalist und Hamas – Kenner” bezeichnet.

Eine kurze Web- Recherche ergibt allerdings Erstaunliches. Denn alles deutet darauf hin , dass er vor allem (eventuell im “Hauptberuf” ) ein Mitarbeiter der Firma Microsoft mit Spezialisierung auf Internettechnologie bzw. Internetpublikation (usw. usw.) ist. Studiert hat er an einer New-Yorker Privatuni, die auch berufsbegleitende von der Industrie bzw. von Firmen finanzierte Studiengänge zu VWL, BWL , “Internettechnologie”, CIBER- SECURITY ! , Internetpublikation und was weiß ich noch anbietet.

Ist Herr Daraghmeh eventuell US-Amerikaner UND Palästinenser? Oder nur eines von beiden? Oder gar keines von beiden? (-:

In meiner Regionalzeitung steht jedenfalls (schwarz auf weiß) , er sei “palästinensischer Journalist und Hamas- Kenner”. Doch Vieles deutet eher auf eine Art spezialisierten Web- Influencer für wen auch immer hin. Auf seiner Web- Profil- Seite macht er zumindest seine Microsoft– Herkunft relativ deutlich klar. (Kann man leicht g…)

Na ja, vielleicht ist Daraghmeh ja “nur” ein Hobby- “Journalist” und “Hobby-Hamas- Kenner”. Aber wo er wohl dazu ausgebildet wurde? Doch nicht etwa im Selbststudium auf eigene Kosten?

Etwas merkwürdig erscheint mir auch , was in den genannten Texten über die Vergangenheit von (Hamas-) “Staatsfeinden” Israels berichtet wird: Mindestens zwei waren längere Zeit in israelischer Haft . Al- Sinwar wurde 2011 beim legendären “Tausch der Eintausend” freigelassen. (Al Sinwars BRUDER soll an der Entführung des ausgetauschten israelischen Soldaten Gilad Schalit beteiligt gewesen sein). Zu Jussef zitiere ich einen Satz aus dem dw.com- Text: ” Jussef war selbst vom israelischen Geheimdienst angeworben worden und hat sich von der Hamas losgesagt”.

Im längsten Text las ich auch etwas über den “Mann mit den neun Leben” namens Mohammed Deif. ( „Leiter der Kassam- Brigaden“) . Obwohl auch er in israelischer Haft war und zu den „meistgesuchten Männern Israels“ gehören soll, “..konnte er jedoch ” in den Wirren der zweiten Intifada” (von 2000 bis 2005) “entkommen” Aha. Das alles macht mich etwas nachdenklich. Es wirft Fragen auf, auf die ich in den Artikeln so gut wie keine Informationen finde.