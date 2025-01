dazu auch: Krank zur Arbeit? Streit um Krankenstand

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt vor einer zunehmenden Tendenz bei Beschäftigten in Deutschland, trotz Krankheit zu arbeiten. “’Präsentismus’, also krank bei der Arbeit zu erscheinen, ist branchenübergreifend weit verbreitet”, sagte Anja Piel von der DGB-Führung am Montag in Berlin. Piel reagierte damit auf einen Vorstoß von Allianz-Chef Oliver Bäte. Bäte empfiehlt, die Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag zu streichen.

Piel hielt dem entgegen, die Entgeltfortzahlung bei Krankheit sei ein hohes Gut angesichts des Umstands, dass immer mehr Menschen trotz Krankheit arbeiteten. Das DGB-Vorstandsmitglied sagte: “Niemand braucht aktuell Vorschläge, die noch mehr Beschäftigte dazu bringen, krank zu arbeiten.”

Quelle: Ihre Vorsorge

und: Kein Lohn mehr am ersten Krankheitstag?

Doch es gibt auch positive Resonanz. So sagte der Sozialexperte Bernd Raffelhüschen der “Bild”-Zeitung: “Die Einführung eines unbezahlten Krankheitstages ist ein sinnvoller Vorschlag und sollte von der nächsten Regierung zügig umgesetzt werden.” Der Professor für Finanzwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg fordert sogar, dass Arbeitnehmer drei Krankheitstage lang keinen Lohn beziehen sollen.

Quelle: tagesschau

Anmerkung unseres Lesers J.G.: Die Tagesschau verlinkt auf die Bildzeitung und übernimmt die im dortigen Artikel verwendete Bezeichnung “Sozialexperte” für den Versicherungslobbyisten Raffelhüschen. Was soll man dazu noch sagen?