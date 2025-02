Anmerkung unseres Lesers H.M.: Tagsüber (und am Vortag) haben schwarze und olivgrüne Politiker im Bundestag aufeinander eingedroschen, um am Donnerstagabend in feucht-fröhlicher Runde in der Berliner Wohnung des notorisch jovialen Armin Laschet fröhlich anzustoßen. Und am Tag nach der schwarz-olivgrünen Sause wurde vor großer Kulisse im Parlament die Show fortgesetzt. Wächst da zusammen, was zusammengehört? Und heute gehen viele olivgrüne Schäfchen, Gewerkschaftler, besorgte Omas gegen rechts, kritische Bürger etc. in Berlin auf die Straße – und demonstrieren (wie bereits am Vortag in vielen deutschen Städten) u. a. ausgerechnet gegen die Politik von Partygast und Kanzlerkandidat Friedrich Merz.

Anmerkung Christian Reimann: Da entsteht der Eindruck, dass die Debatte und insbesondere die heftigen Wortgefechte zwischen Abgeordneten von Grünen und Union lediglich Scheingefechte waren. Über den Anlass und den Inhalt des Antrages ist kaum gesprochen worden. Vor allem die Grünen haben – gemäß der aktuell veröffentlichten Umfrageergebnisse – lediglich mit der Union eine Chance, weiter an der Regierung beteiligt zu werden.