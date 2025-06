Anmerkung Jens Berger: Dieser „Erfolg“ der ukrainischen Operation war übrigens nur möglich, da Russland und die USA sich im Rahmen des „New START“-Abkommens verpflichtet haben, ihre strategischen Atombombern nicht in sichereren Hangars zu verstecken, sondern transparent und offen so zu stationieren, dass sie gegenseitig von Satelliten überwachbar sind. Zwar haben sowohl die USA als auch Russland Teile dieses Abkommens mittlerweile ausgesetzt, der Kern des Abkommens wird jedoch bis jetzt von beiden Seiten eingehalten, um die Gefahr eines unbeabsichtigten Atomkriegs durch einen Fehlalarm zu senken. Die Ukraine spielt abermals mit dem Feuer und die Folge dieser Operation wird die Erhöhung eines Atomkriegsrisiko sein. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Operation durchgezogen wurde, ohne die westlichen Partner zumindest zu informieren. Dies geschieht nur wenige Tage nachdem Deutschland die Reichweitenbeschränkung für gelieferte Raketen aufgehoben hat. Die westeuropäischen Verbündeten der Ukraine sind wieder einmal ein weiteres Stück tiefer in diesen Krieg gezogen wurden und dies auf dem brandgefährlichen nuklearen Schlachtfeld. Bemerkenswert ist auch das Timing. Heute beginnt in Istanbul die nächste Runde der direkten Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine. Es fällt schwer, diese Operation als etwas anderes zu verstehen, als eine Torpedieren dieser Gespräche.

Kommentar unseres Lesers J.A.: Als ausgewiesener Seeheimer und ohne jede Fachkompetenz in Finanzen und Volkswirtschaft arbeitet Klingbeil das neoliberale Manifest ab: das Geld wird beschleunigt nach oben verteilt. Dass diese Steuersenkungen keinerlei positive Effekte haben werden, insbesondere nicht zu mehr Investitionen führen werden, ficht ihn offenbar nicht an. Gleichzeitig fordert er alle Ressorts zum Sparen , während die von den Steuersenkungen mit betroffenen Länder und Kommunen seit Jahren aus dem letzten Loch pfeifen, inzwischen sogar die nicht ganz so armen bayerischen Kommunen ( “Gemeinden vor “großen” Finanzproblemen, Schwimmbäder schließen” ). Klingbeils Politik ist verachtenswert, aber nur konsequent für SPD seit Schröder, und wird die Partei unter die 10-Prozent-Marke führen.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Ganz vorzüglich argumentiert. Und natürlich geht es Dulger nicht ums Sparen, sondern ums “Sparen” à la Milei oder Musk, also um die Zerstörung der Idee eines fürsorgenden Staats und darauf aufbauend (“wofür zahle ich denn die ganzen Steuern und Abgaben?”) die weitergehende Zerstörung des Sozialstaats und der Sozialversicherungen an sich. Es ist irre, das Arbeitgeberlobbyistengeschwätz überhaupt ernst zu nehmen, wenn im selben Atemzug Lars Klingbeil mal eben 17 Milliarden Euro, also fast die Kosten der Sozialverwaltung, an die Unternehmen verschenken will – nachdem der Staat in den letzten Jahrzehnten schon die Unternehmensteuern um insgesamt 80 Milliarden Euro jährlich gesenkt hat.

dazu: Schonzeit fürs Kapital

Das ging ja schnell: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) bringt einem Medienbericht zufolge umfassende Steuersenkungen für Unternehmen auf den Weg. Dies gehe aus einem entsprechenden Gesetzentwurf hervor, berichtete das Handelsblatt am Sonnabend. Die »Entlastungen« wachsen demnach über Jahre an und sollen 2029 dann 17 Milliarden Euro betragen. Mit dem geplanten Gesetz »für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland« will Klingbeil Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag umsetzen.

Dazu zählt auch der »Investitionsbooster«: Unternehmen sollen demnach von 2025 bis 2027 Sonderabschreibungen für Investitionen geltend machen können. Wie das Handelsblatt weiter ausführte, werden die Abschreibungen 30 Prozent betragen und zwischen dem 30. Juni 2025 und dem 1. Januar 2028 gelten. An die drei Jahre mit den Sonderabschreibungen soll sich eine Senkung der Körperschaftssteuer (also der Einkommenssteuer für Unternehmen) anschließen – dies hatten die Koalitionäre ebenso vereinbart. Der Steuersatz soll dem Bericht zufolge ab 1. Januar 2028 bis 2032 in fünf Schritten von 15 auf zehn Prozent reduziert werden. Zudem sehe der Gesetzentwurf vor, die steuerliche Forschungszulage großzügiger auszugestalten.

Quelle: Junge Welt