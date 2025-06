Anmerkung Jens Berger: Die taz wundert sich, dass die ukrainischen Kommandoaktionen gegen die strategische Bomberflotte Russland in Russland selbst kein großes Thema sind und erklärt dies mit der repressiven Struktur des russischen „Regimes“. Nun ja, liebe taz. Was wäre denn dann die Erklärung dafür, dass in Deutschland die ukrainische oder amerikanische Kommandoaktion gegen die Nord-Stream-Pipelines ebenfalls kein großes Thema war und ist? Liegt das an der repressiven Struktur des deutschen „Regimes“ oder ist es vielleicht doch ein wenig komplexer?