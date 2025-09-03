Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Europa: Unterworfen und für den Krieg aufgehetzt?
- Deutschland muss handeln | Klaus von Dohnanyi
- Grüne betrauert ukrainischen Hitler-Verehrer – Nie wieder Faschismus!
- Die US-Regierung unterstützt Drogenhändler in Lateinamerika und bedroht gleichzeitig Venezuela
- „Ein dunkler Weg“: Ehemaliger Beamter des Außenministeriums kritisiert Trumps Pläne für den Nachkriegs-Gaza
- Nicht handeln, lieber schönreden? Bomben in Gaza, absurdes Theater im Weißen Haus
- “Beunruhigende und fanatische Äußerungen der finnischen Außenministerin”
- Es ist Zeit, „NEIN!“ zu sagen! || Konfliktforscher Dr. Leo Ensel im Interview
- Diese Wirtschaftspolitik zerstört Europa! || Flassbeck rechnet gnadenlos ab!
- Im Gespräch: Peter Welchering | Neues Medienfreiheitgesetz der EU
- Ukraine-Krieg: US-Munitionsvorräte gefährlich niedrig – Ex-Pentagon-Beamter warnt
- Nord Stream Rätsel
- Kriegstrommeln: Stehen Georgien und Armenien am Abgrund?
- Israelischer Politiker bezeichnet Gaza als „Holocaust“
- Aufgedeckt: Starmer’s Spionageflüge für Israel stehen in Verbindung mit einem großen Massaker in Gaza
- Israels Doppelangriff auf Krankenhaus tötet weitere Journalisten
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht in jedem Fall, dass wir mit allen Aussagen der jeweiligen Beiträge einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Europa: Unterworfen und für den Krieg aufgehetzt?
Sahra Wagenknecht ist eine prominente Persönlichkeit in der deutschen Politik, ehemalige Abgeordnete des Bundestags und des Europäischen Parlaments. Wagenknecht spricht über Europas Unterordnung unter die USA, das Bedürfnis nach einem äußeren Feind, die Dämonisierung Russlands und die Kriegsbegeisterung, die Europa zerstört.
Original Video [LINK]
Original Transcript [LINK]
Translated Transcript [LINK]
Produced by: Glenn Diesen; Originally Published on: 2025-08-31; Translations by: www.video-translations.org; Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 01.09.2025
- Deutschland muss handeln | Klaus von Dohnanyi
Markus J. Karsten spricht mit Klaus von Dohnanyi – Wenn politische Rhetorik immer stärker von Konfrontation geprägt ist, sind Stimmen unverzichtbar, die Verständigung ins Zentrum rücken. Klaus von Dohnanyi und Erich Vad betrachten die aktuelle Lage mit analytischer Schärfe und strategischer Tiefe. Sie erinnern an etwas, das allzu oft übersehen wird: Diplomatie ist nicht Schwäche, sondern Pflicht und Ausdruck von Stärke. Ihr Denken ist auf Lösungen ausgerichtet – denn Frieden entsteht nicht durch Eskalation, sondern durch Dialog, Verhandlungen und den Mut zu politischer Klugheit. Ihr Gespräch lädt dazu ein, sich auf das Wesentliche zu besinnen: Gesprächsbereitschaft, Augenmaß und Verantwortung. Die Gefahr einer weiteren Eskalation ist real – und wächst. Darum ihr klarer Appell: Mehr Diplomatie!
Quelle: Westend Verlag, 31.08.2025
Klaus von Dohnanyi [kontrovers, wie man ihn kennt; Auszüge transkribiert; CG]: “Die Ukraine ist nicht so souverän, dass sie über die Sicherheit Deutschlands entscheiden darf. […] Ohne die Fehlentscheidung von Präsident Biden wäre es zum Ukrainekrieg gar nicht gekommen. […] Was ich Pistorius durchaus vorwerfe, ist nicht dieses törichte Wort von der ‘Kriegstüchtigkeit’. Das ist ein ein dummer Ausrutscher bei einem Mann, der offenbar nicht sehr sprachfähig ist. Aber er will ja keinen Krieg, das kann man ihm ja nicht unterstellen. Aber wo die Versäumnisse von Pistorius sind und wo ein Vergleich mit Helmut Schmidt, dem großen Verteidigungsminister in der Zeit von Willy Brandt – wenn man einen solchen Vergleich zwischen Pistorius und Helmut Schmidt unternehmen würde – dann ist Pistorius gar nicht mehr sichtbar, dann hat er gar keine Bedeutung. Er ist überhaupt kein Nachdenker, wie man mit den Problemen einer solchen Spannungslage fertig werden kann. Er ist sozusagen eine Null in diesem Punkt. Er kann Waffen beschaffen, aber er ist keiner, der die Abschreckung verbinden kann mit wirklicher Entspannung.”
Dohnanyi weiter: “Sich mit Großbritannien abzustimmen, halte ich für ausgeschlossen. Der ‘Economist’ hat neulich einen Artikel begonnen mit dem Satz: ‘Die Briten sind immer glücklich, wenn sie auf Russen schießen können.’ Also, die haben eine Tradition der Russophobie, der Feindlichkeit gegenüber Russland. Das kommt aus der geopolitischen Lage der Seemacht gegenüber der Landmacht Russland, das hat eine lange Geschichte. Aber im ganzen gesehen, würde ich mal sagen, wenn man Ihre Frage bedenkt, dann muss Deutschland alleine handeln. […] Es ist nichts dagegen zu sagen, dass wir dann auch natürlich Frankreich informieren und auch versuchen mitzunehmen, aber wir müssen alleine handeln. Frankreich tut es ja auch. […] Der erste Schritt wäre, dass der Bundeskanzler Merz versucht, mit Putin eine Vereinbarung zu treffen, wie man sich sehen kann. Damit endlich Deutschland weiß, was Putin wirklich will, dass wir raus sind aus der Spekulation von großen Mainstream-Zeitungen in Deutschland, die den ganzen Tag interpretieren, was Putin wirklich für Absichten hat. Das ist ja alles Spekulation und zum großen Teil Vorurteil. Also das Erste wäre, Bundeskanzler Merz müsste sich entscheiden, einen Versuch zu machen, einen Termin mit Putin zu machen. Natürlich wäre es klug, er würde vorher auch mit Trump telefonieren, aber notwendig wäre es nicht. Er könnte das auch alleine entscheiden. Zweite Entscheidung wäre, den heutigen Botschafter in Moskau Alexander Graf Lambsdorff sofort zu entlassen und einen guten Botschafter dorthin zu setzen, der nicht inherent russlandfeindlich ist. […] Der ist russlandfeindlich von Geburt her. Also, der ist immer so gewesen und der redet auch immer so. Ich kenne den, seitdem man klein war und ich kenne die Familie. […] Also die Balten haben – das ist ein baltischer Adel – und die haben eine, […] sehr merkwürdige oder sehr traditionelle Haltung gegenüber Russland und man darf einen solchen Mann nicht als Botschafter in Moskau lassen. Da gehört jemand hin – wenn wir so etwas haben – von der Kapazität wie George F. Kennan oder [William Joseph] Burns, also die großen Amerikaner,. oder auch [Jack] Matlock, die großen Amerikaner, die als Botschafter in Moskau gearbeitet haben. So einer gehört da hin, einer der dann über Russland wirklich objektiv und mit dem Versuch des Verstehens berichten kann.”
Das Buch von Klaus Von Dohnanyi und Erich Vad “Krieg oder Frieden – Deutschland vor der Entscheidung” erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten die Rezension von Irmtraud Gutschke „Klaus von Dohnanyi und Erich Vad: Schicksalsfrage für Europa“ [LINK]. Einen Auszug aus dem Buch finden Sie auch auf den NachDenkSeiten „Die USA beherrschen Europa“ [LINK]
- Grüne betrauert ukrainischen Hitler-Verehrer – Nie wieder Faschismus!
Wenn ein Hitler-Verehrer [Andrij Parubij] zum Freiheitskämpfer wird. Für Grünen Vorsitzende Franziska Brantner kein Problem. Dass der Mord aufgeklärt werden muss, versteht sich von selbst. Einen Nazi allerdings zum Freiheitskampfer zu stilisieren, ist absurd. Gerade Heute zum 1. September muss es erst Recht heißen: Nie wieder Faschismus!
Quelle: Żaklin Nastić, 01.09.2025
Hierzu von Thomas Röper auf ‘Anti-Spiegel’ [LINK]: »Am Samstag wurde in der Ukraine Andrej Parubij erschossen. Was deutschen Medien nur eine kleine Meldung wert war, war in der Ukraine eine sehr wichtige Meldung. Allerdings muss man zum Verständnis wissen, wer Parubij war. Und das erfährt man in deutschen Medien nicht. […] Parubijs Grundeinstellung war, vollkommen ohne Übertreibung, die eines Neonazis. Er war Gründungsmitglied der Partei „Swoboda“, die sich bis 2004 „Sozial Nationale Partei der Ukraine“ nannte. Parubij blieb dieser Partei, oder ihr politisch nahe stehenden Parteien, danach treu. Noch am 22. August 2013 antwortete die Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Die Linke, die „Sowboda“ werde von der Bundesregierung als eine rechtspopulistische und nationalistische Partei eingestuft, die zum Teil rechtsextreme Positionen vertrete. Diese Antwort gab die Bundesregierung fast auf den Tag genau drei Monate vor dem Beginn des Maidan, der am 21. November 2013 begann. Parubij war auf dem Maidan von Beginn an einer der Wortführer und wurde als der „Kommandant“ des Maidan bezeichnet. Schon am 24. November 2014 begann unter dem „Kommandanten“ Parubij der Aufbau einer Zeltstadt auf dem Maidan – und die Bundesregierung hatte schnell vergessen, dass sie die Leute, die sie nun auf dem Maidan unterstützte, noch zwei Monate zuvor als rechtsextrem und nationalistisch eingestuft hatte.«
Röper schreibt weiter: »Als „Kommandant des Maidan“ befehligte Parubij die „Sicherheitskräfte“ des Maidan. Das waren Schlägertrupps, die sich aus ukrainischen Neonazis, Skinheads, Ultras und anderen Gruppen rekrutierten. Laut Quellen war Parubij derjenige, der im Zuge der Todesschüsse des Maidan, als etwa hundert Menschen erschossen wurden, die Scharfschützen befehligte, die mit Schüssen auf Demonstranten und Polizisten aus dem Hotel Ukraina das Blutbad auslösten. Nach dem Maidan wurde Parubij Chef des ukrainischen Sicherheitsrates. In dieser Funktion gab er am 13. März 2014, nur drei Wochen nach dem Maidan, die Anweisung, die ukrainische Nationalgarde zu gründen, in die er dann die „Sicherheitskräfte“ des Maidan aufnahm. Aus dieser Nationalgarde gingen kurz darauf die berüchtigten Nazi-Bataillone Asow und andere hervor. Am 13. April 2014 leitete er die Sitzung des ukrainischen Sicherheitsrates, auf der in Anwesenheit des CIA-Chefs, der inkognito in Kiew war, die sogenannte „Anti-Terroroperation“ beschlossen wurde, also die Entsendung der Armee mit Panzern und Bombern gegen die im Osten der Ukraine damals noch unbewaffnet gegen den Maidan-Putsch protestierenden Menschen. Bei der Tragödie von Odessa, bei der am 2. Mai 2014 über 40 Anti-Maidan-Aktivisten von Maidan-Anhängern in das Gewerkschaftshaus getrieben und dort bei lebendigem Leibe verbrannt wurden, war Parubij ebenfalls eine treibende Kraft. Er soll laut Zeugenaussagen die Ultras und Neonazis, die das Massaker angerichtet haben, koordiniert und befehligt haben. Bei den Parlamentswahlen im Herbst 2014 trat er für Poroschenkos Partei an und wurde danach Parlamentspräsident.«
- Die US-Regierung unterstützt Drogenhändler in Lateinamerika und bedroht gleichzeitig Venezuela
US gov’t supports drug traffickers in Latin America, while threatening Venezuela
[Die US-Regierung unterstützt seit langem korrupte, mit Drogen handelnde, rechtsgerichtete Oligarchen in Lateinamerika. Die Regierung von Donald Trump droht mit einem Angriff auf Venezuela und beschuldigt den linken Präsidenten Nicolás Maduro ohne jegliche Beweise, ein Kartell zu leiten, während Marco Rubio den ehemaligen kolumbianischen Präsidenten Álvaro Uribe verteidigt, der mit Drogenhandel in Verbindung gebracht wird. Ben Norton dokumentiert die imperiale Heuchelei Washingtons.
Themen: 0:00 Heuchlerische Einmischung der USA in Lateinamerika 1:41 Der ehemalige kolumbianische Präsident Álvaro Uribe 4:52 (CLIP) CIA-Direktor: „Wir lügen, betrügen und stehlen“ 5:09 Drogenkartelle mit Verbindungen zum kolumbianischen Präsidenten 6:49 Paramilitärs mit Verbindungen zum kolumbianischen Präsidenten 9:16 Skandal um falsche Positive 11:36 Plan Colombia 12:37 Der linke Präsident Gustavo Petro 14:51 US-Interventionen in Lateinamerika 15:34 Der honduranische Diktator Juan Orlando Hernández (JOH) 16:43 Von den USA unterstützter Putsch in Honduras 2009 18:29 Unterstützung von Diktatoren durch die USA 19:36 Drogenhandel in Honduras 22:31 Außenpolitik der USA in Lateinamerika 22:54 Von der CIA unterstützte nicaraguanische Contras 24:04 Trump-Regierung greift Venezuela (erneut) an 25:45 Outro
Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt.]
[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 30.08.2025
Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten das Interview mit dem Journalisten Ben Norton zur Anti-China-Propaganda des Westens [LINK]
Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten von Florian Warweg »Bundesregierung zu US-Invasionsflotte vor der venezolanischen Küste und Kopfgeld auf Maduro: „Bilaterale Angelegenheit“« [LINK]
- „Ein dunkler Weg“: Ehemaliger Beamter des Außenministeriums kritisiert Trumps Pläne für den Nachkriegs-Gaza
“A Dark Path”: Ex-State Dept. Official Blasts Trump’s Plans for Postwar Gaza
[Während Israel immer tiefer in Gaza-Stadt vordringt, traf sich Präsident Donald Trump am Mittwoch mit seinem Schwiegersohn und ehemaligen Nahost-Beauftragten Jared Kushner sowie dem ehemaligen britischen Premierminister Tony Blair, um Pläne für den Nachkriegs-Gaza zu besprechen. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem israelische Wirtschaftsführer Berichten zufolge an der Entwicklung eines Plans für den Nachkriegs-Gaza beteiligt sind, der die Schaffung einer „Trump Riviera“ und einer nach Elon Musk benannten Produktionszone vorsieht, wobei Finanzmodelle der US-Firma Boston Consulting Group zum Einsatz kommen. Der ehemalige Beamte des Außenministeriums Josh Paul sagt, die Trump-Regierung versuche gemeinsam mit der israelischen Regierung, „vom israelischen Kolonialismus zum unternehmerischen Kolonialismus überzugehen”. Dieser Schritt würde „unglaubliches Leid für wirtschaftliche Gewinne ausnutzen”, fügt er hinzu. Paul war Direktor im Büro für politisch-militärische Angelegenheiten im Außenministerium und trat aus Protest gegen die Bemühungen um eine Steigerung der Waffenverkäufe an Israel während dessen Angriff auf Gaza zurück. Heute ist er Direktor bei A New Policy, einer Lobbyorganisation, die er gemeinsam mit seinem ebenfalls zurückgetretenen Kollegen Tariq Habash gegründet hat, um auf eine Änderung der US-Politik gegenüber Palästina und Israel zu drängen. Paul arbeitete auch mit Tony Blair zusammen, als Blair Sonderbeauftragter des Nahost-Quartetts für den Frieden im Nahen Osten war und Paul als Berater für den US-Sicherheitskoordinator tätig war. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 29.08.2025
- Nicht handeln, lieber schönreden? Bomben in Gaza, absurdes Theater im Weißen Haus
Quelle: Michael Lüders, 28.08.2025
- “Beunruhigende und fanatische Äußerungen der finnischen Außenministerin”
Disturbing and fanatic language from Finland’s foreign minister: It’s time to “cure the cancer” of Russia
X-Übersetzung: Beunruhigende und fanatische Sprache der finnischen Außenministerin: Es ist Zeit, den „Krebs“ Russlands zu heilen
Quelle: Prof. Glenn Diesen via X, 1. Sep. 2025
Disturbing and fanatic language from Finland's foreign minister: It’s time to “cure the cancer” of Russia pic.twitter.com/tcSVhFuELn
— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) September 1, 2025
Elina Valtonen [Auszug transkribiert, CG]: “What comes to Russia, now the freedom loving world should concentrate on really curing the cancer instead of just killing the pain.” Zu Deutsch: „Was Russland betrifft, so sollte sich die freiheitsliebende Welt jetzt darauf konzentrieren, den Krebs wirklich zu heilen, anstatt nur den Schmerz zu töten.“
Anmerkung CG: Übrigens, dem englischsprachigen Wikipedia [LINK] ist Folgendes zu entnehmen: “Bevor sie 2014 in die Politik ging, war Valtonen zehn Jahre lang im Investmentbanking tätig, als Direktorin bei der Royal Bank of Scotland und als leitende Analystin bei Nordea. Sie hat ein Modell für die Umwandlung des Wohlfahrtsstaates in eine digitale Sharing Economy entwickelt, das sie Life Account nennt. 2018 nahm sie an einem Bilderberg-Treffen in Turin teil.” Solche Details sind wie so oft dem deutschsprachigen Wikipedia [LINK] nicht zu entnehmen.
- Es ist Zeit, „NEIN!“ zu sagen! || Konfliktforscher Dr. Leo Ensel im Interview
Friedrich Merz, hat die Drohung, den Marschflugkörper Taurus an die Ukraine zu liefern, nie zurückgenommen. Statt dessen kündigte er an, zusammen mit der Ukraine Langstreckenwaffen zu produzieren, die nicht nur Moskau, sondern Ziele weit im russischen Hinterland erreichen können. Die Diskussion über deutsche Stiefel auf ukrainischem Boden ist in vollem Gange – und die Mehrheit bleibt still! Konfliktforscher Dr. Leo Ensel warnt im Interview vor einer brandgefährlichen Eskalation: Wir sind wieder wie Schlafwandler, unfähig, die Realität zu erkennen – genau wie vor dem Ersten Weltkrieg.
Wie konnte es so weit kommen, dass ein Land mit dem Versprechen „Nie wieder Krieg“ nun selbst Kriegspartei wird? Warum gibt es kaum noch eine kritische Öffentlichkeit – und was können wir tun, um den Frieden zu retten, bevor es zu spät ist?
Ensel fordert die Rückkehr zur Diplomatie und zum Friedensgebot des Grundgesetzes, eine neue Friedensbewegung und den Mut, „NEIN!“ zu sagen.
Ensel fordert eine Rückkehr zur Diplomatie, eine neue Friedensbewegung und den Mut, „NEIN!“ zu sagen.
Quelle: Balthasar Becker, 30.08.2025
- Diese Wirtschaftspolitik zerstört Europa! || Flassbeck rechnet gnadenlos ab!
Ist Europa wirtschaftlich noch zu retten? Der ehemalige Chefökonom der UN, Heiner Flassbeck, rechnet schonungslos mit der aktuellen Finanz- und Sparpolitik ab – und warnt vor einem wirtschaftlichen Desaster historischen Ausmaßes. Warum Deutschland in Wahrheit überschussfixiert ist, wieso Trump mit seiner Kritik recht hat und weshalb die europäische Schuldenbremse unsere Zukunft zerstört – all das erfährst du in diesem Interview.
Das Buch “Grundlagen einer relevanten Ökonomik” von Heiner Flassbeck erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].
Quelle: Balthasar Becker, 05.08.2025
- Im Gespräch: Peter Welchering | Neues Medienfreiheitgesetz der EU
“Unwissenheit ist Stärke”, so heißt es im dystopischen Roman 1984 von George Orwell.
Peter Welchering schließt sich der Meinung an, dass der Roman 1984 scheinbar als Anleitung falsch verstanden wurde.
Welchering ist ein Urgestein des Investigativjournalismus, Fachmann für Informationstechnologien und langjähriger Journalist beim Öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er benennt hier vieles, was einen stark an 1984 erinnert.
Das folgende 90-minütige Gespräch dreht sich um den dysfunktionalen ÖRR, die ebenso ungenügend arbeitenden Rundfunkräte, Faktenchecker wie Correctiv und das neue Medienfreiheitgesetz der EU.
Letzteres zementiert eigentlich nur die politisch motivierte Verfolgung von Journalisten, die es in dieser Form eigentlich schon gibt, so Peter Welchering.
Er sei froh, dass er schon 65 Jahre alt ist und nicht mehr als 25-jähriger Journalist gerade am Anfang seines Werdegangs stehe.
Quelle: apolut, Aug. 30, 2025
- Ukraine-Krieg: US-Munitionsvorräte gefährlich niedrig – Ex-Pentagon-Beamter warnt
In diesem Video, das exklusiv auf unserem Kanal in deutscher Sprache veröffentlicht wurde, interviewt der Pulitzer-Preisträger Glenn Greenwald Dan Caldwell, einen ehemaligen US-Marine und hochrangigen politischen Berater des Pentagon. Im Mittelpunkt des Gesprächs steht das Ungleichgewicht zwischen der Munitionsproduktion Russlands und der NATO und wie sich diese Kluft auf die Strategien der USA und der NATO in der Ukraine auswirkt. Caldwell argumentiert, dass jahrzehntelange Deindustrialisierung, die Konzentration auf prestigeträchtige Waffensysteme und politische Trägheit die USA unfähig gemacht haben, einen groß angelegten konventionellen Krieg zu führen. Er hebt auch die Belastung durch gleichzeitige Verpflichtungen gegenüber der Ukraine, Israel und Taiwan hervor und deutet an, dass die begrenzten Lagerbestände der USA zunehmend strategische Entscheidungen beeinflussen.
Dieses Video wurde von System Update produziert und am 19. August 2025 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER DAN CALDWELL: Dan Caldwell ist ein Veteran des US Marine Corps, der im Irak gedient hat, bevor er unter Verteidigungsminister Pete Hegseth als leitender politischer Berater im Verteidigungsministerium tätig wurde. Er verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen nationale Sicherheit und Veteranenpolitik und war sowohl in der Regierung als auch im gemeinnützigen Sektor tätig. Heute ist er ein gefragter Kommentator zu Themen der Verteidigung, Außenpolitik und Veteranenangelegenheiten.
ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 29.08.2025
- Nord Stream Rätsel
Ein ehemaliger Agent des ukrainischen Geheimdienstes SBU Sergej Kusnezow wird in Italien festgenommen. Den deutschen Ermittlungsbehörden zufolge soll er der Kopf der Sabotagegruppe sein, die den Anschlag auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 vor 3 Jahren verübt hat. Dies, so die großenStaats- und Konzernmedien, sei der große Durchbruch in den Ermittlungen, die in den 3 Jahren zuvor nie geruht hätten. Parallel werden Details über denVerdächtigen gestreut, die eigentlich wenig zur Sache beitragen. Wer ist der Ex-Geheimdienstler Kusnezow, was bleibt in den Mainstreammedien unerwähnt und was hat es mit dem Verdacht auf sich, seine Gruppe hätte auf eigene Faust die Rohre auf dem Meeresboden gesprengt – damit befasst sich unserInfraRot-Kommentar.
Quelle: InfraRot – Sicht ins Dunkel, 28.08.2025
- Kriegstrommeln: Stehen Georgien und Armenien am Abgrund?
Heute spreche ich erneut mit Pietro Shakarian und Lasha Kasradze.
Pietro ist ein armenischer Historiker an der Higher School of Economics in St. Petersburg, und Lasha ist ein georgischer Analyst für internationale Beziehungen, der in den USA als Verbindungsoffizier für die Sokhumi State University arbeitet.
Heute möchten wir die zahlreichen Entwicklungen im Kaukasus besprechen – von Armeniens Vorgehen gegen Oppositionskräfte über den erneuten Druck der EU auf Georgien bis hin zu Aserbaidschans antagonistischen Politiken gegenüber Russland. Im Moment passiert sehr viel.
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Neutrality Studies Deutsch, 25.07.2025
- Israelischer Politiker bezeichnet Gaza als „Holocaust“
Der israelische Politiker Ofair Kasif hat die Situation in Gaza öffentlich als „absolute Apokalypse, einen Holocaust“ verurteilt. Kasifs mutige Aussage, der Hunger der Palästinenser und die anhaltende Zerstörung in Gaza machen diese einsame Stimme aus dem israelischen Establishment so wichtig. Seine unverblümte Einschätzung „Kein Krieg, [sondern] ein Holocaust“ stellt konventionelle Narrative in Frage.
[Automatisierte Youtube-Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: The Majority Report w/ Sam Seder (1,89 Mio. Abonnenten), 28.08.2025
- Aufgedeckt: Starmer’s Spionageflüge für Israel stehen in Verbindung mit einem großen Massaker in Gaza
Exposed: Starmer’s spy flights for Israel linked to major massacre in Gaza
[Ein von Großbritannien beauftragter US-Militärdienstleister, der zur Überwachung des Gazastreifens eingesetzt wurde, operierte in der Nacht vor einem israelischen Bombenangriff, bei dem im Dezember 2024 über 30 Palästinenser getötet wurden, über dem Flüchtlingslager Nuseirat. Am Abend des 12. Dezember 2024 bombardierte Israel ohne Vorwarnung das Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens. Ein Postamt, in dem vertriebene Familien Zuflucht gesucht hatten, wurde getroffen; nahegelegene Häuser wurden zerstört. Mehr als 30 Palästinenser wurden getötet und über 50 verletzt. Ganze Familien kamen ums Leben, ihre Namen wurden innerhalb weniger Minuten online veröffentlicht. ‘Declassified UK’ kann nun enthüllen, dass ein Spionageflugzeug eines US-Unternehmens, an das die RAF ihre Spionageflüge auslagert, in der Nacht vor dem Bombenangriff über dem Flüchtlingslager Nuseirat kreiste. Öffentlich zugängliche Flugverfolgungsdaten zeigen, dass in den Stunden vor der Explosion und auch danach zwei Überwachungsflugzeuge, die von der RAF-Basis Akrotiri, dem britischen Militärstützpunkt auf Zypern, aus operierten, in der Nähe oder über Gaza kreisten. Eines davon war ein Überwachungsflugzeug vom Typ RAF Shadow R1 (Registrierung ZZ419), das am Nachmittag in Richtung Gaza flog, bevor es aus der öffentlichen Flugverfolgung in der Nähe des Gebiets verschwand. Das andere gehörte jedoch der Straight Flight Nevada Commercial Leasing LLC, einer Tochtergesellschaft der amerikanischen Sierra Nevada Corporation. Es handelte sich um eine Beechcraft Super King Air 350 mit der Registrierung N60125 und dem Rufzeichen CROOK11. Die Anwesenheit dieses US-Flugzeugs neben den Spionageflugzeugen der RAF wirft unangenehme Fragen darüber auf, ob britische Geheimdienste Israel direkt oder indirekt bei der Zielauswahl für das Lager unterstützt haben. Darüber hinaus scheint die Anwesenheit des US-Auftragnehmers über Gaza bereits im Dezember 2024 der Behauptung des Verteidigungsministeriums (MoD) zu widersprechen, dass das Unternehmen erst in den letzten Wochen aufgrund der Belastung der Shadow R1-Flotte der RAF mit der Übernahme der Missionen beauftragt worden sei. Das MoD besteht darauf, dass die Flüge „unbewaffnet” sind und „ausschließlich mit der Rettung von Geiseln zu tun haben”, und bestreitet, Israel bei der Durchführung des Krieges zu unterstützen. Es gibt jedoch keinen bekannten Mechanismus, der sicherstellt, dass die an die israelischen Behörden weitergegebenen Daten nicht für Angriffe verwendet werden, die einen schwerwiegenden Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Lesen Sie den vollständigen Artikel von Iain Overton [LINK]
Quelle: Declassified UK, 27.08.2025
- Israels Doppelangriff auf Krankenhaus tötet weitere Journalisten
In diesem Video, das exklusiv auf Deutsch auf unserem Kanal veröffentlicht wurde, untersucht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald den jüngsten Doppelanschlag und die Tötung mehrerer Journalisten, darunter auch solche, die für große internationale Medienunternehmen arbeiten, bei einem israelischen Luftangriff auf ein Krankenhaus in Gaza. Er kritisiert auch die Reaktion der israelischen Regierung, die er als Versuch bezeichnet, den Vorfall herunterzuspielen, sowie das Ausbleiben einer deutlichen Verurteilung durch westliche Regierungen und Medien.
Dieses Video wurde von System Update produziert und am 26. August 2025 auf dem Glenn Greenwald YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
Quelle: ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 29.08.2025