Videohinweise am Mittwoch

Klaus von Dohnanyi [kontrovers, wie man ihn kennt; Auszüge transkribiert; CG]: “Die Ukraine ist nicht so souverän, dass sie über die Sicherheit Deutschlands entscheiden darf. […] Ohne die Fehlentscheidung von Präsident Biden wäre es zum Ukrainekrieg gar nicht gekommen. […] Was ich Pistorius durchaus vorwerfe, ist nicht dieses törichte Wort von der ‘Kriegstüchtigkeit’. Das ist ein ein dummer Ausrutscher bei einem Mann, der offenbar nicht sehr sprachfähig ist. Aber er will ja keinen Krieg, das kann man ihm ja nicht unterstellen. Aber wo die Versäumnisse von Pistorius sind und wo ein Vergleich mit Helmut Schmidt, dem großen Verteidigungsminister in der Zeit von Willy Brandt – wenn man einen solchen Vergleich zwischen Pistorius und Helmut Schmidt unternehmen würde – dann ist Pistorius gar nicht mehr sichtbar, dann hat er gar keine Bedeutung. Er ist überhaupt kein Nachdenker, wie man mit den Problemen einer solchen Spannungslage fertig werden kann. Er ist sozusagen eine Null in diesem Punkt. Er kann Waffen beschaffen, aber er ist keiner, der die Abschreckung verbinden kann mit wirklicher Entspannung.”

Dohnanyi weiter: “Sich mit Großbritannien abzustimmen, halte ich für ausgeschlossen. Der ‘Economist’ hat neulich einen Artikel begonnen mit dem Satz: ‘Die Briten sind immer glücklich, wenn sie auf Russen schießen können.’ Also, die haben eine Tradition der Russophobie, der Feindlichkeit gegenüber Russland. Das kommt aus der geopolitischen Lage der Seemacht gegenüber der Landmacht Russland, das hat eine lange Geschichte. Aber im ganzen gesehen, würde ich mal sagen, wenn man Ihre Frage bedenkt, dann muss Deutschland alleine handeln. […] Es ist nichts dagegen zu sagen, dass wir dann auch natürlich Frankreich informieren und auch versuchen mitzunehmen, aber wir müssen alleine handeln. Frankreich tut es ja auch. […] Der erste Schritt wäre, dass der Bundeskanzler Merz versucht, mit Putin eine Vereinbarung zu treffen, wie man sich sehen kann. Damit endlich Deutschland weiß, was Putin wirklich will, dass wir raus sind aus der Spekulation von großen Mainstream-Zeitungen in Deutschland, die den ganzen Tag interpretieren, was Putin wirklich für Absichten hat. Das ist ja alles Spekulation und zum großen Teil Vorurteil. Also das Erste wäre, Bundeskanzler Merz müsste sich entscheiden, einen Versuch zu machen, einen Termin mit Putin zu machen. Natürlich wäre es klug, er würde vorher auch mit Trump telefonieren, aber notwendig wäre es nicht. Er könnte das auch alleine entscheiden. Zweite Entscheidung wäre, den heutigen Botschafter in Moskau Alexander Graf Lambsdorff sofort zu entlassen und einen guten Botschafter dorthin zu setzen, der nicht inherent russlandfeindlich ist. […] Der ist russlandfeindlich von Geburt her. Also, der ist immer so gewesen und der redet auch immer so. Ich kenne den, seitdem man klein war und ich kenne die Familie. […] Also die Balten haben – das ist ein baltischer Adel – und die haben eine, […] sehr merkwürdige oder sehr traditionelle Haltung gegenüber Russland und man darf einen solchen Mann nicht als Botschafter in Moskau lassen. Da gehört jemand hin – wenn wir so etwas haben – von der Kapazität wie George F. Kennan oder [William Joseph] Burns, also die großen Amerikaner,. oder auch [Jack] Matlock, die großen Amerikaner, die als Botschafter in Moskau gearbeitet haben. So einer gehört da hin, einer der dann über Russland wirklich objektiv und mit dem Versuch des Verstehens berichten kann.”

