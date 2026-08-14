Interview zur Situation des von Israel inhaftierten Dr. Mazen Rantisi

Am 21. Juni wurde der „Doktor der Armen“ genannte Dr. Mazen Rantisi in Ramallah von israelischen Sicherheitsbehörden verhaftet. Seitdem ist er im Ofer Gefängnis im besetzten Westjordanland inhaftiert. Ihm wird vorgeworfen, dass die Gesundheitsorganisation, der er vorsteht, eine terroristische Vereinigung unterstützt, was von seinem Anwalt zurückgewiesen wird. Dieser beschreibt hingegen, dass Dr. Rantisi in der Haft stark abgenommen hat und die medizinische Versorgung unzureichend ist. Moritz Müller hat mit Rita Amer, der Cousine von Dr. Rantisi, das folgende Interview geführt.
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Titelbild: Screenshot NachDenkSeiten
Israelische Streitkräfte verhaften palästinensischen „Arzt der Armen“ Dr. Al Rantisi
Arzt der Armen im Westjordanland festgenommen
Dr. Mazen Rantisi. Health Work Committees (HWC) West Bank, Palestine
A Palestinian Doctor Held in an Israeli Prison Describes Medical Neglect, Beatings and Humiliation
Israeli forces arrest Palestinian ‘doctor of the poor’
Palestinian ‘doctor of the poor’ alleges medical neglect, abuse in Israeli prison
Arrest of Dr Mazen Al-Rantisi and Israeli action against Palestinian civil society
71-year-old Palestinian ‘Doctor of the Poor’ Arrested in Overnight Border Police Raid
Otherwise Occupied A Palestinian Doctor’s Crime Is Refusing to Abandon His Patients
Palestinian ‘doctor of the poor’ says he faces abuse, medical neglect in Israeli prison
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Poll: 82% of Israelis want to expel Palestinians from Gaza; 47% want to kill every man, woman, child