Dazu: “Der Vorgang muss aufgeklärt werden”

Er würde sich von der russischen Regierung wünschen, dass sie deutlich klarer, offensiver und auch kooperativer an die Aufklärung der Giftgas-Affäre herangehe, sagte Matthias Platzeck, Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums, zum Fall Skripal im Dlf. Der ungeheuerliche Vorgang müsse aufgeklärt werden. (…)

Barenberg: Herr Platzeck, wie entsetzt und empört sind Sie über den Mordanschlag mit diesem militärischen Kampfstoff?

Platzeck: Hier ist ein Verbrechen passiert und das ist eine Ungeheuerlichkeit. Das sehe ich auch so. Was ich noch nicht sehen kann ist, dass hier so klare Schuldzuweisungen passieren, als wäre das alles bewiesen und läge klar auf der Hand. Wir haben in Deutschland einen sehr bewährten Rechtsgrundsatz, dass im Zweifelsfall immer Unschuldsvermutungen gelten, und wenn man die Rede von Theresa May liest, wimmelt es da von Worten wie “vermutlich”, “höchst wahrscheinlich” und “wir nehmen an”. Das ist bisher in unserem Rechtsverständnis eigentlich noch nie ausreichend gewesen zu sagen, der Schuldige ist klar.

Ich kann auch deshalb keine Logik darin erkennen. Das sehen andere; das ist ja auch in unserer Welt in Ordnung so. Ich kann keine Logik erkennen, dass Putin ein Interesse haben sollte, im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft, wo er ganz großen Wert darauf legt, dass das ein Erfolg wird aus verschiedensten Erwägungen, so was zu inszenieren, was in einer gewissen Weise wiederum, so wie es jetzt dargestellt wird, so plump auf ihn weist, dass mir da einfach das Verständnis dafür fehlt, dass das wirklich so inszeniert sein sollte.

Quelle: Deutschlandfunk

Anmerkung unseres Lesers M.H.: Im heutigen Interview mit Matthias Platzek stellt der DLF-Gesprächspartner Jasper Barenberg eine Konfrontations-Behauptung auf, dass „…..ein weiteres Beispiel dafür, für die k o n f r o n t a t i v e Grundhaltung in der Außenpolitik R u s s l a n d s, die wir in den vergangenen Jahren ein ums andere Mal erlebt haben….“, die Herr Platzek leider nicht gekontert hat (nachzulesen ca. in der Mitte des Interviews unter „Bekämpfung der grassierenden Korruption“).

Ich weiß nicht, auf welchem Stern Herr Barenberg lebt, ich weiß auch nicht, wer die Verantwortlichen im Fall Skripal sind die zur belangt werden müssen, wohl weiß ich aber, dass seit dem Fall der Mauer sich die NATO nach Osten platziert hat, hart an der russischen Grenze, und div. Politiker und Medien mitgezogen sind und in unverantwortlicher Weise offenbar die Konfrontation suchen! Dies ist Herr Barenberg wohl entgangen; aber vielleicht will er ja „lieb Kind“ beim DLF und seinen Verantwortlichen wie z.B. Frau Adler sein, die sich nicht zu schade ist, mit einem russ. Oligarchen, der Millionen in den Westen gebracht hat, gegen Russland bzw. Putin herzuziehen – die NachDenkSeiten berichteten darüber in dieser Woche (DLF: Deutsche Politiker von Russland manipuliert).

Gefährlich ist es allemal, wenn ein Journalist so leicht und locker Behauptungen aufstellt, die so mit der Realität nicht übereinstimmen. Die Spaltungen, Sanktionen und die immer neuen „Nadelstiche“ gehen in erster Linie doch wohl von der westlichen Wertegemeinschaft –USA, GB, F, Polen, D etc.- aus und werden –siehe Beispiel GB- weiter befeuert.

Musste vielleicht auch deshalb Sigmar Gabriel seinen Hut nehmen, weil er noch Anfang Februar für einen Abbau der Sanktionen gegenüber Russland geworben hatte?