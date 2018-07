Anmerkung Jens Berger: Hoeneß „Nachtreten“ ist nicht nur stillos, sondern auch dumm und haltlos. Für die letzte Saison erhielt Mesut Özil von den Arsenal Fans eine Durchschnittsbewertung von 7,75. Nur Aaron Ramsey (7,8) und Pierre-Emerick Aubameyang (7,85) erhielten bessere Noten. Die Aussage, dass der Spielmacher von Arsenal London, der dort seit 2013 142 Spiele bestritten hat, ein schlechter Fußballer sei, ist dermaßen daneben, dass man – nicht zum ersten Mal – an Hoeneß Sachverstand zweifeln muss. 2015 und 2016 wurde Özil übrigens von den Fans zum „Nationalspieler des Jahres“ gewählt – zuletzt mit fast 200.000 Stimmen. Aber was wissen schon die Fans?

Anmerkung JK: Das ist nichts fundamental Neues, dennoch brillieren die politischen Verantwortliche seit Jahr und Tag durch Ignoranz und Tatenlosigkeit. Sieht man sich das Führungspersonal der EU an, wie etwa den Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, in dessen Amtszeit als Ministerpräsident durch Luxemburg Steuerabkommen mit mehr als 340 internationalen Konzernen abgeschlossen wurden, hält sich auch hier die Überraschung in Grenzen.

dazu: Warum das Steuersystem vor allem auf Kosten der Ärmeren geht

“Demnach schaffen es die Reichen vergleichsweise weniger Steuern zu zahlen als Ärmere. Sie können sich Steuerberater leisten. Sie kennen die vielen Ausnahmen im System besser, wissen, ob man Bitcoins in der Steuererklärung angeben muss oder nicht. Sie kennen die vielen Tricks, wie man die Steuerlast drückt. Und sie passen sich schneller an, wenn sich die Gesetze ändern.

Die Autoren hätten aber nicht Deutschland, sondern Frankreich untersucht, mögen nun Kritiker einwenden. Stimmt! Aber so unterschiedlich sind die Steuersysteme der beiden Länder dann auch wieder nicht, würde Bernau sagen. Der Ökonom sieht auch hierzulande eine „vertrackte Situation für Geringverdiener“. „Bei ihnen wirken Steuer- und Sozialsystem so ungünstig zusammen, dass sie von ihren Zuverdiensten kaum etwas behalten können“, schreibt er in der „FAS“.

Große Abschreibungen oder gar Steuerausfall? Fehlanzeige! Eine Alleinerziehende mit zwei Kindern komme demnach immer auf ungefähr 2000 Euro netto raus, egal wie viel sie selbst verdiene. Und das gelte nur im günstigsten Fall, schreibt Bernau.

Was in diesem Fall hilft? Sich vielleicht selbst ins Steuerrecht hineinwühlen. Oder vielleicht auch nicht. Denn das soll laut Bernau stattliche 120.000 Seiten haben.”

Anmerkung JK.: Aber bitte, genauso funktioniert „marktkonforme Demokratie“.