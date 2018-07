Anmerkung Jens Berger: Nach US-Gesetzen würde sich Bannon übrigens in der EU strafbar machen, da sie ein Eingreifen ausländischer Kräfte in den Wahlkampf untersagen. Warum gibt es in der EU eigentlich keine derartigen Gesetze? Ok, die Frage ist rhetorischer Natur, ansonsten säßen wohl die Verantwortlichen der meisten US-Think-Tanks bereits hinter schwedischen Gardinen.