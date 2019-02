Anmerkung JK: Wie das? Wo doch nach der neoliberalen Ideologie nur allein der freie Markt für eine optimale Allokation von Gütern sorgen kann?

Ergänzende Anmerkung JB: Wer sagt, dass der vorzeitige Tod von kranken Niedriglöhnern, die im Sinne der Verwertungslogik keine Aufgabe mehr haben, im neoliberalen Sinn nicht „optimal“ ist?

Anmerkung unseres Lesers S.G.: Ich würde vorschlagen, dass Kuba und andere lateinamerikanische Staaten einen Hilfskonvoi organisieren, der dann die Grenze zu den USA überschreiten wird, um die dringend benötigten Medikamente in die USA zu bringen. Vorher soll sich noch ein Bernie Sanders zum einzig legitimen Präsidenten ausrufen.

Dazu: Der Drogen-Clan

Amerikas Opioid-Epidemie ist ungebrochen. Hauptursache ist das populäre Schmerzmittel Oxycontin. Jetzt ist die prominente US-Milliardärsfamilie Sackler, die es herstellen lässt, erstmals angeklagt.

Der Sackler-Flügel ist der eindrucksvollste Saal des New Yorker Metropolitan Museums (Met). Hier findet sich der altägyptische Dendur-Tempel, der einst am Nil stand. In der hellen Halle mit der Glasfront zum Central Park herrscht trotz des Andrangs meist andächtige Stille.

Benannt nach der Industriellenfamilie Sackler, die ihn finanzierte, zieht dieser Met-Flügel seit einiger Zeit aber noch ganz andere Besucher an – Protestler. Voriges Jahr legten sich rund hundert Demonstranten zum “Die-In” auf den Boden und streuten Tablettendosen ins Wasserbecken am Tempel. Vorletztes Wochenende entrollten sie Spruchbänder vor der Tür. “Entfernt ihren Namen”, stand darauf: “Jeden Tag 200 Tote.”

Gemeint sind Drogentote: Den Sacklers gehört der US-Pharmakonzern Purdue, dessen erfolgreichstes Produkt, das Schmerzmittel Oxycontin, als Hauptursache der Opioid-Epidemie gilt. 2017 starben laut der US-Gesundheitsbehörde NIH 70.237 Amerikaner an Drogen-Überdosen, davon 68 Prozent an Opioiden wie “Oxy”. Seit das 1995 auf den Markt kam, hat sich die Zahl der US-Opioidopfer versechsfacht.

Schon 2007 mussten Purdue und drei Topmanager für die aggressive Vermarktung von Oxycontin 635 Millionen Dollar Strafe zahlen. Die Dynastie hinter dem Konzern dagegen – alles Multimilliardäre, die sich gerne als Philanthropen gerieren – blieb bisher ungeschoren.

Das soll sich nun ändern. Als erster US-Bundesstaat hat Massachusetts die Sacklers persönlich verklagt. Weite Strecken der Verfahrensakten waren zunächst geschwärzt, doch jetzt hat das Bostoner Gericht alles freigegeben – und schwere Vorwürfe gegen den Pharma-Clan offenbart, dessen Name an Museen, Unis und Konzerthallen prangt.

“Acht Mitglieder einer einzelnen Familie trafen Entscheidungen, die den Großteil der Opioid-Epidemie auslösten”, heißt es in dem neuesten, 275-seitigen Memo der Anklage. Die Sacklers hätten über den privat gehaltenen Konzern und “ein illegales Betrugsnetzwerk davon profitiert”, indem sie Ärzten und Patienten ihren lukrativen Bestseller Oxycontin aufgenötigt hätten, obwohl sie gewusst hätten, wie gefährlich es war.

Quelle: SPON

Anmerkung JK: Ein Lehrstück in Sachen Kapitalismus. Wenn die Rendite stimmt geht man auch über Leichen.