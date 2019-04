Anmerkungen zu den Wahlen in Spanien – von zwei Lesern der NachDenkSeiten

Wie gesagt, das ist jetzt keine tiefgreifende Analyse, aber vielleicht sind es Ansatzpunkte für Andere, die in den nächsten Tage noch etwas beisteuern können, zumindest sollte die Basis vorhanden sein, um jetzt hoffentlich zumindest vier Jahre lang sozialdemokratisch regieren zu können. Man darf es ja keinem Spanier sagen, aber vielleicht lernen sie was aus Portugal.

“Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht in jedem Fall, dass wir mit allen Aussagen der jeweiligen Texte einverstanden sind.”

So weit, so klar. Auch ist mir klar, dass der Schwerpunkt bei obigem Hinweis die Situation der deutschen Sozialdemokratie ist.

Allerdings ist es im Ergebnis vollkommen irreführend, für diese gut gemeinten Ratschläge nun ausgerechnet diesen Beitrag von n-tv heranzuziehen, der vor Ahnungslosigkeit (um es höflich zu formulieren) nur so strotzt.

Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich!

Die dortige Beschreibung ist leider dermaßen oberflächlich, dass sie schlicht weg falsch ist.

Ich verlinke für ein zutreffenderes Gesamtbild auf (mangels Alternative) meinen eigenen Beitrag hierzu:

Wahlen in Spanien – “Korruption als Regierungsform”

Und beschränke mich hier auf das Wesentliche:

“Bemerkenswert an der Lage in Spanien ist, dass Sánchez und die PSOE die PP aktiv in eine Krise gestürzt hatten.”

Das ist aktiver Unsinn. Denn das, was in Spanien seit Langem abläuft ist eine Selbstdemontage der Rechten, infolge ihrer eigenen Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit – die auch und gerade ein Erbe der nie aufgearbeiteten Franco-Zeit und dessen Geist und Kultur ist, der in der spanischen Rechten präsent ist, zuvor exklusiv in der PP. Dazu gehören eine aberwitzige Korruption, da das Gemeinswesen im Wortsinne traditionell als Verfügungsmasse der eigenen Klientel der Privilegierten und Besitzenden betrachtet wird. Dies gilt sowohl für die spanische als auch die katalanische Rechte. Und dazu gehört der extreme Nationalismus der spanischen Rechten – der andere Nationalismen geradezu provoziert und instrumentalisiert.

Das ist es, was in den letzten Jahren und Monaten in Spanien abläuft und – speziell massenmedial – von der schweren sozialen Krise seit 2008 nahezu vollständig ablenkt.

Der Rechten ist ihre eigene Politik zum Verhängnis geworden. Ihre üble Korruption und asoziale Politik führte zum Aufkommen der linken Protestpartei Podemos. Worauf die Rechte mit der landesweiten Etablierung der neuen Rechten von Ciudadanos als “Podemos der Rechten” antwortete. Das, was wir seitdem sehen, sind die Wirkungen der Geister, die dadurch gerufen wurden.

Denn diese erste Spaltung der Rechten radikalisierte speziell in der “katalanischen Frage” (ebenfalls ein hausgemachtes “Problem” der PP) die spanische Rechte derart in der “nationalen Frage”, dass sich nun die Ultrarechten und Altfranquisten – die immer schon in Spanien parteipolitisch präsent waren, nämlich in der PP – selbst eine eigene Stimme gaben: in der neuen Rechten von Vox.

Deren Wahlergebnis in Andalusien führte zur historischen Machtübernahme der nun in drei Parteien (PP, Ciudadanos, Vox) gespaltenen spanischen Rechten.

Doch dieser Sieg sollte sich als Pyrrhussieg erweisen. Denn seitdem überschlug sich diese Rechte in einem nahezu groteskten Wettlauf der drei rechten Brüder.

Die PSOE hat daran aktiv keinen Anteil. Sie musste vielmehr schauen, dass und wie sie bei dem ohrenbetäubenden Geschrei nicht unter die nationalistischen Räder kommt.

Auch hatte die PSOE keinen wirklichen Linksblock gebildet. Im Gegenteil. Grundsätzlich sind maßgebliche Teile der PSOE – wie andernorts – neoliberal “unterwandert” bzw. “marktkonform regierungsfähig”. So auch in ihrer historischen Hochburg in Andalusien (zugleich der mächtigste Landesverband), wo sie zuletzt eine Koalition mit der neuen Rechten, die die alte ist, eingegangen waren – mit Ciudadanos.

Auch dafür hatte die PSOE die Quittung mit ihrer historischen Abwahl in Andalusien bekommen, neben der hauseigenen Korruption dort und speziell auch wegen der “katalanischen Frage” (die die “Hausmarke” von Ciudadanos ist – ursprünglich eine Regionalpartei in Katalonien – und über die massive Arbeitsimmigration vieler Andalusier nach Katalonien besonders präsent war). Und zwar durch die mangelnde Mobilisierung ihrer Anhänger durch Enttäuschung. Die Rechte hingegen war insbesondere über die “katalanische Frage” mobilisiert.

Dieser andalusische Weckruf mobilisierte schließlich ganz Spanien – erkennbar an der historisch hohen Wahlbeteiligung am Sonntag.

Eine große Koalition – wie andernorts, etwa Deutschland – ist auch in Spanien das von den Machteliten bevorzugte und aktiv beförderte Projekt. Es stand 2016 schon einmal vor der Tür, in Form eines Paktes zwischen PSOE und der alten Rechten im neuen Gewand: Ciudadanos.

Podemos verweigerte seinerzeit seine nötige Zustimmung (durch Stimmenthaltung) zur Regierungsbildung. Und die alte Garde der PSOE putschte Pedro Sánchez von der Parteispitze (maßgeblich mit dem andalusischen Landesverband, siehe hier), als dieser mit der Bildung einer linken Regierungskonstellation à la Portugal liebäugelte. Sie ebnete damit in einer “großen Koalition” die neuerliche Regierung der PP von Mariano Rajoy.

Dass und wie Pedro Sánchez in einem parteiinternen Wahlkampf um die Parteispitze zurückkam, hatte er der Basis zu verdanken (erneut, siehe hier). Der Parteiapparat wie die üblichen Medien arbeiteten gegen ihn.

Seine aktuelle Minderheitsregierung war daher auch durch seine ungesicherte Position in der PSOE-Fraktion wackelig. So musste er damit rechnen, dass sein Haushaltsentwurf von seinen eigenen Leuten sabotiert werden könnte. Auch deshalb kam es zu diesen vorgezogenen Neuwahlen. Diese drohende Sabotage erübrigte sich dann durch die – durchaus willkommene – Ablehnung des Haushaltsentwurfes seitens der katalanischen Separatisten. So konnte sich die PSOE geeint hinter Sánchez präsentieren.

Das Spiel um die weitere Ausrichtung der PSOE gen “Großes Zentrum” oder gen “Modell Portugal” geht nunmehr in die nächste Runde.

Sánchez’ Position innerhalb der PSOE und seiner zukünftigen Fraktion ist zwar gestärkt. Doch der Druck ist da – schon jetzt tönt es von den Machteliten (und “Märkten”) unverhohlen in diese Richtung.

Daher wird es – wie bereits angekündigt – wohl auf eine Fortsetzung der nunmehr gestärkten und durch das Wählervotum legitimierten Minderheitsregierung herauslaufen. So vermeidet er den politischen Selbstmord durch explizite Verbindung: Mit der Rechten würde er seine Glaubwürdigkeit vor seinen eigenen Wählern ruinieren, mit der Linken seine Glaubwürdigkeit vor den Machteliten.

Dass und in wie weit dann tatsächlich weitere Schritte in eine sozialdemokratischere Politik erfolgen, wird sich dann jeweils im Einzelnen zeigen – und eben bestenfalls in einer informellen Kooperation wie bisher (was wiederum dem Modell in Portugal entspricht).

