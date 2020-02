Hinweise des Tages II

Anmerkung Jens Berger: Das Motto bleibt – „Hauptsache nicht links“. Die Aussage, Ramelow würde „spalten“ ist angesichts des Rekordzustimmungswertes von 73% ein schlechter Witz. Man kann nur hoffen, dass SPD und Grüne nicht über dieses Stöckchen springen und sich von der CDU instrumentalisieren lassen. Und wo wir schon mal beim „spalten“ sind. Frau Kramp-Karrenbauer kommt hier auf einen Desaster-Wert von 18%. Hat sie schon mal darüber nachgedacht, ihr Amt einem „Konsenskandidaten“ von SPD oder Grünen anzubieten, da sie es vorzieht, dass ein Bundesverteidigungsminister nicht „spaltet“?

Ergänzende Anmerkung André Tautenhahn: Auch wenn es so aussieht, als ob die Thüringer CDU einen anderen Weg einschlagen will, als die CDU im Bund, muss man wirklich Böses annehmen. Denn was für ein Zufall ist es, dass pünktlich zum morgigen Koalitionssonderausschuss der GroKo die Grundrente oder gern auch „Stöckchen“ einmal mehr als ausverhandelt präsentiert werden wird? Hubertus Heil und Jens Spahn werden genannt. Jens Spahn? Was hat der denn plötzlich damit zu tun? Spahn findet übrigens auch, dass in Thüringen eine „Operation Mitte“ stattfinden sollte. Er schreibt auf Twitter:

Wenn es dafür keine Mehrheit gibt, brauchen wir eine “Operation Mitte” für #Thüringen. Die demokratischen Kräfte sollten sich auf eine parteiunabhängige Person einigen, die in der Lage ist, das Land zu einen.

Und damit es der SPD offenbar leichter fällt, über diese unglaublich arrogante Forderung sowie die Thüringer Ereignisse hinwegzusehen, wird einmal mehr diese Grundrente ins Spiel gebracht. Wofür hat sie nicht schon alles gedient? Für den falschen Glanz in der GroKo-Halbzeitbilanz, für die erfolglose Bewerbung von Olaf Scholz um den SPD-Parteivorsitz und nun als Schwammdrüber-Angebot einer grotesk irrlichternden CDU. Schön wäre ja mal ein Vorschlag, der auch tatsächlich etwas an der zunehmenden Altersarmut ändert. Darauf warten die Menschen schon sehr lang.