Videohinweise am Samstag

28. Januar 2020. Die Parlamentarische Versammlung des Europarates (PACE) hat die Mitgliedsstaaten aufgefordert, sich der Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die Vereinigten Staaten zu widersetzen und zu beschließen, dass ‘er unverzüglich freigelassen werden muss’. Assange kämpft gegen die Auslieferung an die Vereinigten Staaten in einer beispiellosen Strafverfolgung nach dem Spionagegesetz für journalistische Tätigkeit. Seine Auslieferungsanhörung wird am 24. Februar 2020 vor dem Woolwich Crown Court in London eröffnet. Der Aufruf erfolgte am Dienstagabend in einer Debatte über Bedrohungen der Medienfreiheit und der Sicherheit von Journalisten in Europa, die mit der formellen Annahme eines von Lord Foulkes, einem Kollegen der britischen Labour-Partei, erstellten Berichts endete. […]

Sanders komplette Pressekonferenz ist bei CBS News zu finden.

Anmerkung unseres Lesers T. B.: Laut der Webseite realclearpolitics bekommen beide Kandidaten [Buttigieg und Sanders] 11 Delegierte. Sie liegen also gleich auf. Sanders hat bei den Wahlstimmen einen Vorsprung von 1,6 Prozent. Lediglich bei dem durch Wahlbezirksaufteilung verfälschten Ergebnis hat Buttigieg einen winzigen Vorsprung von 0,9 Promille. Bei den Wählern liegt Sanders vorn.

DNC Caught Flipping Votes From Bernie To Buttigieg

Quelle: The Jimmy Dore Show, 06.02.2020

Gewaltige Blamage: US-Demokraten versagen bei Vorwahl

Die Nachricht vom Debakel bei den Vorwahlen der US-Demokraten ist um die Welt gegangen. Eine mangelhafte App soll die Ursache der Probleme gewesen sein. Tatsächlich hätte es statt einer ‟App‟ nur eines Taschenrechner bedurft. Die bereits ausgezählten Stimmen der verschiedenen Wahllokale mussten lediglich noch zusammenaddiert werden. Die App ist also an einer Aufgabe für Grundschüler gescheitert.

Verantwortlich sind offenbar die gleichen Leute, die auch schon den Wahlkampf Hillary Clintons führten. Innerhalb der Demokratischen Partei gibt es demnach nicht nur einen verschworenen Zirkel der Macht. Dieser Elitäre Kreis scheint zudem unfassbar inkompetent zu sein.

Quelle: RT Deutsch, 05.02.2020

Lesen Sie hierzu auch von der britischen DailyMail “Caucus app blamed for Iowa vote count chaos was created by tech firm Shadow, Inc. that is run by staff from Hillary Clinton and Obama’s campaigns. […] Finance records show the Iowa Democratic Party paid $60,000 to Shadow, Inc. for website development at the back end of last year which was spent on the app, according to Huffington Post. Shadow’s CEO Gerard Niemira, product manager Ahna Rao and COO James Hickey all worked on the Hillary for America campaign which was defeated by Donald Trump in 2016. Other staff include alumni of Obama’s presidential campaign, as well as Google, Apple and former DNC staffers.”

[“Die für das Stimmenauszählungschaos in Iowa verantwortliche Vorwahl-App der Demokraten wurde von der Technologiefirma Shadow, Inc. erstellt, die von Mitarbeitern der Kampagnen von Hillary Clinton und Obama geleitet wird. […] Finanzberichte belegen, dass die Demokratische Partei von Iowa laut Huffington Post Ende letzten Jahres 60.000 Dollar an Shadow Inc. für Website-Entwicklung bezahlt haben, die dann in die App investiert wurden. Gerard Niemira, Hauptgeschäftsführer von ‘Shadow Inc.’, Produktleiter Ahna Rao und der leitende Geschäftsführer James Hickey haben alle bei der Wahlkampfkampagne ‘Hillary for America’ mitgearbeitet, welche 2016 von Donald Trump geschlagen wurde. Weitere Mitarbeiter sind Ehemalige von Obamas Präsidentschaftskampagne sowie Google-, Apple- und ehemalige DNC-Mitarbeiter.” Übersetzung CG]