Verglichen mit einer schlimmen Corona-Epidemie ist der nächste Krieg um viele Potenzen schlimmer.

Alle Militärexperten bestätigen, dass die Gefahr einer Eskalation in den vergangenen Jahren gewachsen ist. Die Situation ist heute explosiver als im Kalten Krieg. Auch die Stimmung in Russland selbst ist nicht pro-westlicher, sondern eher nationalistischer geworden. Wenn man diese Befunde nimmt, dann frage ich mich: Kann es so weitergehen? Wollen wir nicht einmal überlegen, ob wir vielleicht andere Ansätze finden, die uns wieder ein Stück näher zusammenbringen?

Die in den sechziger Jahren vor allem von Willy Brandt und der SPD begonnene und dann später von Helmut Kohl fortgeführte Ostpolitik hat uns in Europa und in der Welt insgesamt vorangebracht. Wir hatten die große Chance, in einem vereinten Europa einschließlich Russlands zu leben. Wir hatten die Chance, in einer politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit das wirtschaftliche und soziale Leben in Europa, in Deutschland, in Russland und in anderen Ländern wesentlich zu verbessern, alle Ressourcen zu nutzen und nichts für Militär zu verschwenden.

Beim Aufräumen habe ich ein Dokument gefunden, das diese Einschätzung dokumentiert: ein Spiegel-Interview mit Gorbatschow aus dem Jahre 1995. Es ist unten angehängt. Ich habe wichtige Teile angestrichen und ein bisschen kommentiert.

Wenn Sie dieses Interview lesen, was ich dringend empfehle, dann verstehen Sie, warum Gorbatschow persönlich so enttäuscht ist von der weiteren Entwicklung. Er muss sich betrogen fühlen. Russland muss sich insgesamt betrogen fühlen.

Gorbatschow hat die Chancen einer gemeinsamen wirtschaftlichen Verbindung und Zusammenarbeit gerade zwischen Russland und Deutschland beschrieben. Aber er war offensichtlich viel zu optimistisch. Er hat die Gemeinheit und die Koofmich-Mentalität des Westens unterschätzt. Übrigens hat er diese Untugend in dem Interview zufällig auch schon angesprochen. Da ging es um die Idee mancher westlichen Zeitgenossen, die Wiedervereinigung Deutschlands zu „kaufen“. Aber das ist nur eine Nebensache. Aber sie ist typisch für einige meinungs- und politikführende Personen in Deutschland und im Westen.