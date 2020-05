Videohinweise am Mittwoch

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. Auch für die Rubrik „Musik trifft Politik“ gibt es eine eigene Playlist (CG)



Lyrikvideo – Rudolph Bauer: Das Virus

Rudolph Bauer ist bildender Künstler, Autor (politische Lyrik) und Politikwissenschaftler. Mit Texten, Analysen, Erklärungen, Stellungnahmen, Beschlüssen usw. usf. wird versucht, die große Krise, in die das Corona-Virus das kapitalistische Weltsystem gerissen hat, zu erklären – um die Zusammenhänge zu verstehen. Rudolph Bauer unternimmt den Versuch, mit künstlerischen Mitteln, mit politischer Lyrik und mit Bildmontagen, einen Kommentar zur gegenwärtigen Situation abzugeben.

Quelle: weltnetzTV, 05.05.2020

“Heinsberg-Studie”: Wie verhält sich das Virus SARS-Cov-2?

Nach einer Karnevalssitzung im Kreis Heinsberg kam es zur massenhaften Ausbreitung des Erregers. Ein Forschungsteam um Prof. Dr. Hendrik Streeck und Prof. Dr. Gunther Hartmann hat im Rahmen einer Studie in der Ortschaft Gangelt Einwohner befragt, Proben genommen und analysiert. Nun liegen Ergebnisse vor. Eine Publikation in einem Fachjournal mit Peer-Review-Verfahren folgt. Für uni-bonn.tv stellt hier Prof. Dr. Hendrik Streeck zwei der Ergebnisse vor und spricht über seine Motivation als Forscher.

Link zur Studie.

Link zur Pressemitteilung und zu den häufig gestellten Fragen.

Quelle: Universität Bonn, 05.05.2020

Podcast – Kekulés Corona-Kompass #41: Entwarnung für Blutdruck-Patienten? | MDR aktuell

Folge vom 04.05.2020: Haben Medikamente wie ACE-Hemmer doch keinen Einfluss auf den Verlauf einer Corona-Infektion? Außerdem: Was von der neuen Heinsberg-Studie zu halten ist und wie die Lockerungen in Sachsen-Anhalt einzuschätzen sind.

Quelle: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, 04.05.2020

Der neue Immunitätsnachweis: Corona-Impfpflicht durch die Hintertür?

Im Internet kursieren zurzeit viele Falschinformationen zum Thema Impfpflicht. Es gibt Posts und Videos, die davor warnen, dass der Gesetzgeber durch die Hintertür einen Impfzwang einführen will. Das stimmt nicht. Tatsächlich hat die Bundesregierung jedoch einen Gesetzesentwurf verabschiedet, mit dem ein so genannter Immunitätsnachweis eingeführt werden soll. Zudem soll der Staat beim Erlass der Corona-Maßnahmen künftig berücksichtigen, ob jemand gegen das Virus immun oder geimpft ist. Was es mit diesen Gesetzgebungsvorhaben auf sich hat, erfahrt Ihr in diesem Video.

Quelle: RA Christian Solmecke, 04.05.2020 Anmerkung CG: Was Herr Solmecke allerdings hier nicht behandelt, ist dass es auf EU-Ebene durchaus sogar eine Roadmap gibt, die bereits vor der Covid19-Pandemie beschlossen wurde. Andrej Hunko sprach das am 5. Mai 2020 via Twitter an: “Die Idee eines Immunitätsausweises, mit dem bestimmte Grundrechte wieder gelten sollen, ist nach heftigen Protesten vom Tisch – erstmal! Auf EU-Ebene sind die Pläne dafür längst ausgearbeitet – schon vor Corona. Ich fürchte, die Debatte kommt wieder.” [Hunko verweist auf die “ROADMAP ON VACCINATION”, ein PDF der EU-Kommission] Darin heißt es beispielsweise auf Seite 1 (Auszug) bei “TIMELINES AND DELIVERABLES: 2019–2021 Feasibility study for the development of a common EU vaccination card; 2022 Commission proposal for a common vaccination card/passport for EU citizens”; Seite 2: “2020–2022: EU public awareness initiative on vaccination during the European Immunisation Week” [zu Deutsch: ZEITPLÄNE UND ERGEBNISSE: 2019–2021 Machbarkeitsstudie für die Entwicklung eines gemeinsamen EU-Impfpasses; 2022 Kommissionsvorschlag für einen gemeinsamen Impfausweis/Reisepass für EU-Bürger […] 2020–2022: EU-Initiative zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Impfungen während der Europäischen Impfwoche, Übersetzung CG].

Angriff auf das Grundgesetz, #Corona Proteste gegen die Grundrechtseinschränkungen, München 2.5.2020

“In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden”

Angriff auf das Grundgesetz

Von Angelika Eberl

München, Marienplatz, 02. Mai 2020

Quelle: NuitDebout Munich, 02.05.2020 #Corona Widerstand gegen Grundrechtseinschränkungen, München, Marienplatz, 02. Mai 2020

Proteste gegen die Grundrechtseinschränkungen

München, Marienplatz, 02. Mai 2020

Quelle: NuitDebout Munich, 03.05.2020

’75 Jahre Ende 2. Weltkrieg’ Der österreichische Film – Der Bockerer

Franz Antels und Rainer C. Eckes Klassiker des passiven Widerstands gegen das Regime der Nationalsozialisten aus dem Jahr 1981. Karl Merkatz wurde für die Darstellung des Vorstadt-Fleischhauers Karl Bockerer beim Internationalen Filmfestival Moskau als „Bester Darsteller“ ausgezeichnet.

Quelle: ORF Programm/Beschreibung

Mit der bissigen Gesellschaftssatire “Der Bockerer” schuf Franz Antel einen Meilenstein der österreichischen Filmgeschichte, der auch international Anerkennung fand. Karl Merkatz brilliert in der Titelrolle.

AUT 1981

Quelle: ORF Programm/Beschreibung

Im besetzten Wien der Nachkriegsjahre ist es abermals Karl Bockerer, der auf charmant-trotzige Weise den herrschenden Mächten Paroli bietet.

Wiederholung am 07.05.2020, 01:19, ORF2

Quelle 1: ORF Programm

Quelle 1: ORF Programm

Quelle 2: ORF Mediathek, verfügbar bis Sa. 09.05.2020 Anmerkung CG: Ein bissl kitschig, aber rebellisch und antifaschistisch. 75 Jahre Ende des 2. Weltkrieges aus österreichischer Sicht. Aus dem Film-Vorspann [transkribiert CG]: "Im Jahre 1945 war der 2. Weltkrieg beendet, auch für Österreich und seine dunkelste Zeit in der Geschichte. Nach dem Willen der alliierten Siegermächte, aber auch nach dem einmütigen Bekenntnis der Österreicher zu ihrem wiedererstandenen Staat, hatte Österreich auch schon eine Regierung. Doch die eigentlichen Herren im Land waren die Siegermächte. Aus den Befreiern waren Besatzer geworden. Aus dem heißen Krieg, ein kalter. Einmalig auf der ganzen Welt saßen Militärpolizisten der Besatzer gemeinsam in einem Jeep. Amerikaner, Russen, Engländer und Franzosen, bekannt als die vier im Jeep, sorgten in Wien für Ruhe und Ordnung. Doch Österreich war zweigeteilt, in eine östliche und eine westliche Hälfte, getrennt durch einen Fluss: Die Ems, Schicksalsfluss für viele Österreicher. Überall regten sich Hände und Kräfte und das Wunder wurde wahr aus der ersten Republik, die keiner wollte, wurde die zweite, getragen vom Willen aller Österreicher, ein freies und unabhängiges Land zu werden." Aus dem Film-Abspann: "Am 15. Mai 1955 war es dann endlich so weit. Der österreichische Staatsvertrag wurde im Schloss Belvedere von den Außenministern der vier Besatzungsmächte unterzeichnet." O-Ton Außenminister Leopold Figl: "Österreich ist frei!"

Andrej Hunko, DIE LINKE: In der Not wurde Italien im Stich gelassen

Die Fehler der EU und das unsolidarische Verhalten der Bundesregierung zu Beginn der Corona-Pandemie haben Konsequenzen: Jeder zweite Italiener möchte aus der EU austreten. Deshalb sind jetzt Solidarität und Finanzierungsmodelle für den Wiederaufbau nach der Corona-Krise gefragt. Entscheidend ist, dass angesichts der außergewöhnlichen Situation außergewöhnliche Maßnahmen ergriffen werden. Deshalb ist auch eine Direktfinanzierung durch die EZB notwendig.

Quelle: Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, 23.04.2020 Corona-Krise: 2. Rettungspaket

Selbstständige und kleine Unternehmen brauchen ein zweites Rettungspaket mit direkten Zuschüssen und müssen Verluste schnell bei Finanzamt verrechnen dürfen. Negative Gewinnsteuer nützt Unternehmen, die 2019 hohe Gewinne hatten.

Quelle: Fabio De Masi, 27.04.2020

Re: Deutschland im Corona-Notstand – Vorübergehend geschlossen

Durch die Coronavirus-Pandemie hat sich das Leben für Millionen Menschen schlagartig geändert. Zu den gesundheitlichen Risiken kommt die Sorge um die wirtschaftliche Existenz. Viele Unternehmer und Solo-Selbstständige mussten ihre Läden schließen und stehen plötzlich ohne Einkommen da. Doch es gibt auch Zeichen der Hoffnung: Die Gesellschaft rückt zusammen, die Solidarität im Land wächst.

Niendorf an der Ostsee: Im Frühjahr kommen die Besucher normalerweise in Scharen. Jetzt sind die Strände wie leergefegt, die Restaurants geschlossen. Nur Fischer Peter Dietze hat seinen kleinen Verkaufsstand noch geöffnet; auch wenn er mit ein paar Kunden kaum noch Umsatz macht. Es kommen keine Touristen mehr, die Restaurants nehmen den Fisch nicht mehr ab. Peter Dietze steht vor dem Bankrott.

Nicht viel besser geht es Sternekoch Max Strohe. Es hat Jahre gedauert, sich mit dem eigenen Restaurant „Tolus Lotrek“ in Berlin ein Stammpublikum aufzubauen. Von einem Tag auf den anderen mussten Max Strohe und seine Partnerin Ilona Scholl schließen. Doch statt Däumchen zu drehen, will Max Strohe sich engagieren: Er hat das Projekt „Kochen für Helden“ ins Leben gerufen. Aus eigenen Lagerbeständen und mit Lebensmittelspenden kocht sein Team für Pflegekräfte und Ärzte. Für all die Leute, die in diesen Tagen Menschenleben retten.

Die Caritas-Seelsorgerin Renate Stark kümmert sich weiter um die Bedürftigen in ihrem Bezirk, obwohl sie selbst zur Risikogruppe zählt. Sie schützt sich so gut es geht – die Beratungen führt sie nur noch am geöffneten Fenster durch. Gerade in der Krise stellt sie fest, dass die Menschen Zuspruch brauchen und konkrete Hilfen: Viele alleinerziehende Mütter können mit ihren Kindern nicht mehr zu den Lebensmittel-Tafeln gehen. Die sind ebenfalls infolge der Maßnahmen geschlossen. […]

Quelle: arte, 30.04.2020

Herdenimmunität – Wie Corona-Glaube den Verstand ersetzt

COVID-19 ist mehr als eine Pandemie. Es ist eine neue Glaubensrichtung. Und ein Glaube verbreitet sich nicht durch die Predigt allein. Zucht gehört dazu. Sünder müssen bestraft, Ketzer niedergemacht werden. Ein Kommentar von Ivan Rodionov.

Quelle: RT Deutsch, 30.04.2020

Was wir aus Julian Assanges Isolation in Einzelhaft lernen können | Philosoph Srećko Horvat

In diesem Interview mit dem Philosophen und Mitbegründer der Democracy in Europe Movement (DiEM25 – Bewegung Demokratie in Europa), Srećko Horvat, sprechen wir darüber, was wir von Julian Assange lernen können, wenn es um die Isolation geht. Julian Assange wurde 2012 in die Isolation getrieben, zunächst in der ecuadorianischen Botschaft, wo er gezwungen war, sich ins Exil zu begeben, und danach in das Gefängnis von Belmarsh in England, wo er nun die meiste Zeit in Einzelhaft verbringt. Srećko Horvat besuchte Julian Assange zuletzt im November 2019 in Belmarsh, und seine Bewegung DiEM25 steht in direktem Kontakt mit Julian Assange und seiner Familie. Darüber hinaus untersuchen wir die jüngste Reaktion der westlichen Regierungen auf den Ausbruch des Coronavirus und liefern auch den historischen Kontext dafür, wie ihre Politik der letzten Jahrzehnte die Bedingungen geschaffen hat, unter denen sich das Virus mühelos ausbreiten konnte. […] Dieses Interview wurde ursprünglich am 26. März 2020 auf Englisch veröffentlicht.

Quelle: acTVism Munich, 20.04.2020 Srećko Horvat: “Ich denke, es ist eine hervorragende Gelegenheit, in das Info-Archiv von WikiLeaks einzutauchen. Ich habe es vor kurzem getan, nur um mich über Viren zu informieren. Und es ist erstaunlich, was man dort tatsächlich finden kann. Man kann sehen, dass die Vereinigten Staaten seit 2009 die Einfuhr der Genome von Viren wie Ebola oder Marburg verlangen. Dann können Sie auch einige Enthüllungen oder interessante Dokumente finden, die von WikiLeaks veröffentlicht wurden, zum Beispiel über die Schweinegrippe oder den Ebola-Ausbruch in Liberia 2013. Sie können auch finden – was ebenfalls sehr interessant ist, genau in diesem Moment, in dem der Versuch den Impfstoff zu finden läuft – dass die polnische Regierung Tests an Obdachlosen durchgeführt hat, so dass sie im Grunde genommen Obdachlose mit der Vogelgrippe infiziert haben, um den Impfstoff zu testen, und sogar eine schwangere Frau. Wenn Sie zu WikiLeaks gehen, können Sie es dort finden. Was Sie also sehen können, wenn Sie sich die vorhandenen Dokumente auf WikiLeaks ansehen, ist, dass es eine schmutzige Geschichte im Zusammenhang mit Viren gibt. […] Ich denke, WikiLeaks ist eine wertvolle Bibliothek, um darüber zu lesen. Aber das ist nur ein Aspekt der Bedeutung von WikiLeaks, der zeigt, wie relevant sie heute ist. […] Ich denke, es war eine sehr große Leistung von WikiLeaks, ein Licht auf die globale geopolitische Szene zu werfen, ein Licht auf die schmutzigen Geschäfte zwischen den Regierungen zu werfen – von Korruption bis hin zu Kriegsverbrechen. Aber leider befinden wir uns in einer Situation, in der die Person, die die Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, sich im Hochsicherheitsgefängnis befindet und die Gefahr besteht, dass sich das Coronavirus im Gefängnis ausbreitet, während diejenigen, die die Kriegsverbrechen begangen haben, nicht nur frei sind, sondern nicht einmal strafrechtlich verfolgt werden.”

Bürger hinterfragen Corona-Maßnahmen | quer vom BR

Allen ist klar: die Pandemie erfordert Verbote. Doch nach Wochen der Einschränkungen fragen sich viele: Welche Maßnahmen sind wirklich sinnvoll? Ist das Infektionsrisiko in großen Läden wirklich geringer als in kleinen? Wie sollen Eltern auf unbestimmte Zeit bei geschlossenen Kitas Betreuung und Arbeit unter einen Hut bringen? Immer öfter beschäftigen sich Gerichte nun mit der Rechtmäßigkeit der Verbote. Dabei geht es auch um die Frage, ob zum Infektionsschutz nicht auch andere Maßnahmen ausreichen würden. Hält die Bundesregierung auch in der Corona-Krise, wie schon bei der Euro-Rettung, ihr Handeln für “alternativlos”? Falls ja, erwarten viele Bürger dafür jedenfalls überzeugende Argumente.

BR Mediathek.

Quelle: quer, 24.04.2020 Wie die Exekutive das Ende des Lockdowns vertrödelt | quer vom BR

Die Bürger bleiben brav zu Hause und verkneifen sich Sozialkontakte, um dem Corona-Virus bloß keine Chance zu lassen. Tapfer akzeptieren sie das kulturelle und wirtschaftliche Vertrocknen, weil sie einsehen, dass in diesen besonderen Zeiten Grundrechte eingeschränkt werden müssen. Und was nun? Der Staat war effektiv im Verbieten, aber jetzt, wo es darum geht, wie die Verbote wieder aufgehoben werden können, scheint die Exekutive erstaunlich geduldig! Seit Wochen werden in der politischen und medialen Dauerschleife drei wichtige Voraussetzungen diskutiert, um die dramatischen Einschnitte in die Freiheit der Gesellschaft möglichst schnell zu beenden: Sichere Masken, mehr Tests und eine Tracing-App, die nachverfolgt, wer mit Infizierten in Kontakt war. Doch fragt man die Politik hierzu nach einem konkreten Datum, heißt es lapidar: Wir geben Bescheid, wenn wir soweit sind.

BR Mediathek.

Quelle: quer, 02.05.2020

Im Gespräch: Dr. Bodo Schiffmann (Widerstand2020)

Dr. Bodo Schiffmann kam über die Tätigkeit des Rettungssanitäters zum Medizinstudium, wurde später HNO Facharzt und spezialisierte sich im Anschluss auf das medizinisch sehr häufige Phänomen Schwindel. […]

Bodo Schiffmann steht mit seiner Meinung nicht alleine. So fordert er das RKI, Merkel und die Charité dazu auf, endlich den nötigen Dialog mit anderen Mediziner zu suchen und damit die Verhältnismäßigkeit des Lockdowns zu überprüfen. Doch Merkel und ihr Krisenstab bleiben unter sich und verkünden eine Maßnahme nach der anderen. Sie wollen erst zur „Normalität“ zurückkehren, wenn ein Impfstoff zu kaufen sei und der kommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von Bill Gates, der die WHO massiv mitfinanziert und entsprechende Ansagen macht. Demokratie ist auf diesem Sektor vollkommen unerwünscht. […]

Der Vater von zwei Kindern gründete mit Gleichgesinnten die Partei Widerstand2020. Binnen weniger Tage konnte Widerstand2020 über 60.000 Mitglieder verzeichnen. Das Ziel lautet, stärkste Kraft in der BRD zu werden, um über den Bundestag der aktuellen Politik in den Arm zu fallen. […]

Quelle: KenFM, 1. Mai 2020

BPK – Auswärtiges Amt begrüßt Beitrag von RT Deutsch zu “faktenbasiertem Journalismus in Deutschland”

Heiko Maas hat gegenüber dem SPIEGEL behauptet, dass die Hilfslieferungen aus China und Russland für das vom Coronavirus schwer getroffene Italien nicht sehr brauchbar waren. RT wollte auf der BPK wissen, auf welchen konkreten Fakten und Quellen die Aussage beruht.

Der Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Heiko Maas, hat in seinem letzten Interview für das einst renommierte Nachrichtenmagazin Spiegel erklärt, dass sich viele der chinesischen und russischen Hilfslieferungen für Italien “auf den zweiten Blick” als angeblich nicht brauchbar erwiesen hätten.

RT-Redakteur Florian Warweg fragte auf der aktuellen Bundespressekonferenz das Auswärtige Amt (AA), auf welcher konkreten Fakten- und Quellenlage Heiko Maas diese Aussage getroffen hat. Der Sprecher des AA, Rainer Breul, zeigte sich jedoch nicht gewillt, die Aussagen des Außenministers zu belegen, und verwies stattdessen auf “Internetrecherche”. […]

Quelle: RT Deutsch, 28.04.2020

Venezuela: Erneuter Putschversuch mit US-Söldnern definitiv gescheitert

Venezolanischen Sicherheitsbehörden ist es offenbar gelungen, einen weiteren Putschversuch gegen die Regierung des Landes abzuwehren. Von Kolumbien aus versuchte eine Gruppe Söldner mit einem Boot zu landen. Geplant war, zusammen mit 300 Überläufern die Hauptstadt Caracas einzunehmen.

Venezuela wirft den USA vor, den Putsch orchestriert zu haben. Die Aktion wurde vom Unternehmen eines Ex-Green Beret durchgeführt. Mindestens zwei US-Amerikaner wurden verhaftet.

Quelle: RT Deutsch, 05.05.2020