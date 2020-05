Dazu: Ramelow zu Thüringens Corona-Exit: “Der Erfolg gibt uns recht” Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat das geplante Ende der allgemeinen Corona-Beschränkungen in seinem Bundesland mit der aktuellen Infektionslage begründet. “Wir haben im März auf der Grundlage von Schätzungen von 60.000 Infizierten entschieden – jetzt haben wir aktuell 245 Infizierte”, sagte der Linke-Politiker der “Bild am Sonntag” zur Situation in Thüringen. “Der Erfolg gibt uns mit den harten Maßnahmen recht – zwingt uns nun aber auch zu realistischen Konsequenzen und zum Handeln. Und das heißt: Für Thüringen empfehle ich die Aufhebung der Maßnahmen.” Quelle: RND

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Ich gebe Altmaier sogar in dem einen Punkt Recht, dass das Verbot von Inlandsflügen (nur) für die Lufthansa falsch ist; Kurzstrecken, bspw. Absurditäten wie Nürnberg-München oder Düsseldorf-Frankfurt/Flughafen, die die Bahn in etwa anderthalb Stunden fährt, gehören für alle Linien verboten, und dazu muss der Staat nicht (Mit-)Eigentümer sein, dazu genügen der Bundestag und politscher Wille. Als (absehbar) größter Einzelaktionär auf unternehmerische Entscheidungen keinen Einfluss nehmen zu wollen, was jeder andere Miteigentümer einer gewissen Größe sehr wohl und mit Recht versucht (Besetzung des Vorstands, Personalpolitik, Höhe der Dividenden, ….), ist schon ziemlich verrückt. Will der Staat bzw. will die Regierung wirklich auf jede Einflussnahme bezüglich Entlassungen und Entlohnung der Mitarbeiter verzichten? Wozu dann die Rettung der Lufthansa?

Anmerkung unseres Lesers J.A.: (Der Rest ist hinter einer Paywall, aber der Einstieg langt schon.) Mal abgesehen von fast 200.000 an Covid-19 erkrankten Menschen und über 8.000 Toten ist Deutschland mit der schlimmsten Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg konfrontiert. Viele Millionen Menschen haben Lohneinbußen, bis hinunter zum völligen Verlust der Existenzgrundlage, viele Tausend Betriebe können vielleicht noch die nächsten Wochen überleben bis zur Insolvenz, viele schaffen es nicht einmal bis dahin: aber statt sich auf die Rettung der Existenz von Menschen und Betrieben zu konzentrieren, mit Staatshilfen und Konjunkturprogrammen, wird wieder einmal der (neben der Schuldenphobie) andere Fetisch des deutschen Politik-Mainstreams hervorgeholt. Denn jeder weiß ja seit mindestens 30 Jahren, dass die “zu hohen Lohnnebenkosten” die deutsche Wirtschaft ruinieren. Kompletter Blödsinn, angefangen mit der Wortwahl (die “Lohnnebenkosten” sind normaler Lohnbestandteil und nicht zu hoch, sondern im internationalen Wettbewerb zu niedrig) und der Fixierung auf eine willkürliche Zahl, aber lieber ruiniert Angela Merkel die ruinierte gesetzliche Rente, die kaputtgesparte Arbeitslosenversicherung und die auf dem Zahnfleisch kriechende Pflege weiter, als den Unternehmen z. B. 40,5 Prozent “Lohnnebenkosten” (der Untergang des Abendlandes!) zuzumuten. Obwohl höhere “Lohnnebenkosten” und mehr PflegerInnen mehr Nachfrage bedeuten, die die deutsche Wirtschaft dringend benötigt, vor allem angesichts wegbrechender Auslandsmärkte. Totale soziale und volkswirtschaftliche Verrücktheit und totaler intellektueller Bankrott. Der, leider, mit 40 Zustimmung für die Union und zwei Drittel Zustimmung für Merkel belohnt wird. Und was die Kombination von extrem erhöhten Staatsausgaben bei prinzipiellem Festhalten an den Maastricht-Schuldengrenzen und (geplanten) weiteren steuerlichen Entlastungen für Unternehmen bedeuten wird, nämlich das weitere Zerreiben der Reste des Sozialstaats, ist absehbar. Heute versorgen die Tafeln 1,5 Millionen Menschen – die nächsten ein bis zwei Millionen werden gerade angepeilt.

Anmerkung unseres Lesers J.P.: Unter Einbezug der asymptomatischer Verläufe (35%) kommen diese Autoren hier auf eine Infection Fatality Rate von 0,26%. Damit befinden sich die offiziellen Regierungsbehörden in Amerika mittlerweile dort, wo namhafte Wissenschaftler wie Prof John Ioannidis die Infektionssterblichkeit relativ früh verortet haben. Prof Hendrik Streeck hat mit seinen konservativen (=hoch hoch angesetzten) 0,37% Infektionssterblichkeit bereits früh ähnliches herausgefunden, wurde dafür dann medial zerfleischt! Wer Streecks Studie genau liest, kann auch eine IFR von 0,27% begründet annehmen. Obleich unterschiedliche Krankheiten kommt man nicht umhin festzustellen, dass die IFR für die Grippewelle 2017/18 offziell auf 0,28% berechnet wird. Aus meiner bescheidenen Sicht haben wir also trotz anderer Krankheitsverläufe ein in etwa gleiches Sterberisiko insgesamt, wenn wir mittlere bis schwere Grippesaisons betrachten. Allerdings gibt es doch entscheidene Unterschiede: Die Kinder- und Jugendsterblichkeit bei Corona ist nahezu Null, d.h. es ist in der Tat eine Krankheit, die im Wesentlichen für Ältere und Vorerkrankte problematisch sein kann. Und so Leid es mir im Einzelfallfall tut, so muss ich feststellen, dass es sich bei dieser Pandemie nicht um eine Gefährdungssituation für das gesamte deutsche Volk handelt, im Gegensatz zu anderen sogenannten Grippeviren.

Ergänzende Anmerkung Jens Berger: Die jährliche Grippewelle gefährdet in Regel eben nicht „das gesamte deutsche Volk“. Es gibt je nach Typus der Influenza erhebliche Grundimmunitäten und in den meisten Jahren greift auch noch der Impfschutz. All dies gibt es für Covid-19 nun einmal nicht und daher wäre die absolute Zahl der Toten trotz vergleichbarer „Infektionssterblichkeit“ auch deutlich höher, wenn Sars-CoV-2 sich ungehemmt ausbreiten würde.

dazu: MHH-Forscher weisen nach: Coronavirus deutlich aggressiver als Influenza

Eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zeigt, dass die Infektion mit dem Coronavirus die Lunge stärker und anders schädigt als eine Grippe. Das Virus greift die Blutgefäße an. Das könnte erklären, warum es auch andere Organe attackiert. […]

Das Team weist nach, dass das SARS-CoV-2-Virus in der Lunge quasi nach einen Drei-Stufen-Plan vorgeht. Das Virus befällt zunächst die Innenwände der Blutgefäße in der Lunge und schädigt sie akut. Beim Abwehrkampf entzünden sich die Wände der Lungenbläschen, Eiweiß lagert sich flächenhaft ab und erschwert so die Sauerstoffzufuhr ins Blut. […]

Was die Forscher jedoch vor allem herausstreichen: Die Körper der Covid-19-Kranken reagierten auf die starke Belastung mit der wilden Neubildung von Gefäßen in der Lunge. Diese Gefäßwucherungen beobachten Mediziner sonst bei Krebs, Autoimmunkrankheiten oder Vernarbungsprozessen. „Der Körper scheint alles an Reparaturversuchen anzuwerfen, was geht. So sehr quält das Coronavirus die Lunge. Doch diese fehlgeleiteten Versuche machen alles noch schlimmer“, beschreibt es Jonigk. Das Gefäßsystem erscheine am Ende wie zerrupft.

„Für uns ist Covid-19 im weitesten Sinne eine Gefäßerkrankung. Das würde auch erklären, warum das Virus auch andere Organe wie die gut durchbluteten Nieren schädigt“, sagt der Professor. Vor Kurzem berichteten erste Studien, dass SARS-CoV-2 aller Wahrscheinlichkeit nach auch Schäden an Nieren, Herz und zentralem Nervensystem hervorruft. Dazu passt die neue Studie der Spezialisten aus Deutschland, den USA, Belgien und der Schweiz, die sie im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht haben. Die Forscher haben die Gewebeproben erstmals mit einer Kombination unterschiedlicher Techniken wie Mikro-Computertomografie, 3-D-Elektronenmikroskopen und verschiedenen molekularbiologischen Methoden untersucht.

Quelle: HAZ