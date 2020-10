Hinweise des Tages II

Anmerkung JK: Was soll dieses dauernde Hantieren mit willkürlichen Zahlen? Warum nicht bei 19.000 oder 21.000? Setzt man dazu eine vermutete Dunkelziffer mit einem Faktor von vier bis fünf an, dann wäre die genannte Schwelle aktuell längst überschritten. Aber so ist Montgomery voll auf Linie und prophezeit die gewünschte Fortdauer des Corona-Regimes. Sicher eine kluge Entscheidung in der inzwischen inquisitorischen Stimmung in Deutschland, in der jede Abweichung von der offiziellen Corona-Glaubenslehre verfolgt wird, wie Forderung nach dem Rücktritt des Präsidenten der deutschen Ärztekammer, Klaus Reinhardt zeigen, der es gewagt hatte die Maskenpflicht auf öffentlichen Straßen und Plätzen zu kritisieren.

Anmerkung unseres Lesers J.A.: 2 Billionen Euro an Pensionsverpflichtungen klingen bedrohlich und sind ca. 60% des deutschen Bruttosozialprodukts, das also fast komplett für Beamtenpensionen draufgeht, oder so ähnlich. Da muss man sofort eingreifen! Nur ergibt es doch überhaupt keinen Sinn, die kumulierten Kosten für 40 Jahre nicht gegen zu eben diesen 40 Jahren in Beziehung zu stellen. Tut man das nämlich, dann stellt man fest, dass a) im Gegensatz zur Falschbehauptung des IW die Pensionslasten selbstverständlich in den Haushalten von Bund und Ländern berücksichtigt sind, b) z. B. 2019 die Kosten von z. B. 73 Milliarden Euro für Pensionen (auch für Politiker??) gerade mal 2,1% des BIP von 3,450 Billionen Euro ausmachen und c) ungefähr in der Größenordnung der Geschenke bei der Körperschaftsteuer (60-70 Milliarden Euro pro Jahr) alleine seit dem Jahr 2000 liegen, was das IW leider nicht thematisiert, obwohl diese Kosten tatsächlich unbezahlbar und rausgeschmissenes Geld sind. Und dass Bund und Länder für Beamtenpensionen “Rücklagen” bilden sollen (und leider teilweise auch tun), obwohl es viel einfacher ist, die Kosten aus dem laufenden Haushalt zu bezahlen, ist der Gipfel der Idiotie. Dass der SPIEGEL dann für diesen Blödsinn seine Kommentarfunktion öffnet und die allermeisten Kommentatoren sofort Kürzungen bei den Beamtenpensionen fordern, zeigt die Begrenztheit der Leserschaft. Warum sind die wenigsten in der Lage, die richtigen Zahlen ins Verhältnis zu setzen?