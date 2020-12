Videohinweise am Mittwoch

Hierzu der Biologe Clemens Arvay via Facebook : “Impfstoffforscher entlarvt seine Auftraggeber: Der von CureVac bezahlte Impfstoffforscher Prof. Kremsner im DW-Interview auf die Frage, ob es den mRNA-Impfstoffentwicklern nur ums Geld gehe: “Na jeder Firma geht es ums Geld. Wie sehr \’nur’? jede Firma wird sagen, wir sind auch daran interessiert, das Klima zu retten und dem Wohl der Menschheit zu dienen. Das ist natürlich so, bei jeder Firma, egal ob das Cocacola, Mercedes oder WAFFENHERSTELLER sind… uh, ja… natürlich ist es so, dass die Firmen verdienen wollen, aber jede Firma – fragen Sie bei CureVac nach oder BioNTech – wird ihnen auch etwas von… vielleicht bis hin zu Klimazielen oder Rettung der Menschheit erzählen. Das ist normal.” (Ende des Zitats von Kremsner. Die Wiedergabe erfolgte vollständig.) Danke für diese eindeutige Einordnung der beteiligten Unternehmen. Beachtlich ist auch der Vergleich mit Waffenherstellern. (Ach apropos: die Bill&Melinda Gates Foundation hat in CureVac und BioNTech und Moderna hunderte Millionen investiert – und in den Luftwaffenkonzern BAE Systems.) Der Mehrheitseigentümer der Firma CureVac hatte bereits zuvor verlautbart, er wolle das Rennen um den Impfstoff mit CureVac gewinnen [2]. Und der Finanzchef der Firma erwartet eine Rentite für die Investoren, die ja jetzt schon so lange darauf warten, dass ihr mRNA-Börsenbaby endlich Früchte trägt [3]. Nein wie gut, dass wir so viele Menschenretterkonzerne haben. Einmal mehr wird das edle Ansinnen der Industrie rund um COVID-19 sichtbar. Diese edlen Retter erlösen uns jetzt mit einem Impfstoff vor Ausgangssperren, Kontaktverboten und Maskenzwängen, die uns die Politik zuvor auf Anraten von “ExpertInnen” auferlegt hat, welche Geld von genau diesen Lebensretterkonzernen erhalten. Es lebe 2020!” [1] Hier das genannte DW-Interview (ab 9:43): https://youtu.be/N2iLzFSk2oI?t=583 [2] https://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/der-risikoinvestor-dietmar-hopp-will-mit-curevac-rennen-um-besten-impfstoff-gewinnen/26154156.html [3] https://www.apotheke-adhoc.de/nachrichten/detail/coronavirus/curevac-will-ethische-marge-erzielen-corona-impfstoff/

Phoenix (Auszug aus dem Einspieler): Keine Debatte, kein Diskurs, die Einen gelten sofort als Nazis, die Anderen beschimpft als links-grün versifft. […] Wo bleibt die Suche nach Konsens? Haben wir verlernt zu streiten? […]

Jan Fleischhauer: “Ich glaube, das was Leute stört, ist der Eindruck, dass bestimmte Positionen medial kaum noch abgebildet werden. Ich glaube, in der Corona-Krise sehen wir das. Wenn Sie das Morgenmagazin ZDF einschalten, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber…”

Wolfgang Kubicki (ironisch): “Doch, ich bin Ihrer Meinung.”

Jan Fleischhauer: “Also, Sie schalten Morgenmagazin ZDF oder ARD ein und kriegen sozusagen schon bevor die Kanzlerin ihre Rede hält, den entsprechenden Virologen präsentiert, mit der düstersten aller Annahmen, und das geht sozusagen von Montag bis Freitag. Dann schlagen sie die Süddeutsche auf und lesen, warum all das, was die Kanzlerin jetzt beschlossen und verkündet hat, goldrichtig ist, im Grunde noch zu wenig. Da sagen die Leute sich: Ok, das kann man so sehen, aber wo ist eigentlich die andere Position? Das empfinde ich als wirkliches Problem.” […]

Gregor Gysi: “Die Mehrheit findet ja auch die Regierungspolitik richtig, aber die Minderheit von, was weiß ich, fast 20 Prozent, deren Meinung ich ja nicht teile, aber sie muss zu Wort kommen auch in den öffentlich-rechtlichen Medien und eben nicht nur in den Social Media.”

Alfred Schier: “Da finden Sie mich voll auf Ihrer Seite. Multiperspektivität ist etwas, was sich alle Medien und wir auch auf die Fahnen schreiben sollten, und ja teilweise auch tun.” […]

Alfred Schier: “Kann man diese Spaltung überwinden? […] Was machen Sie denn, damit diese Spaltung überwunden werden kann?”

Gregor Gysi: “Wir müssen die These, die im Raum steht, dass die Grundrechte nicht wegen der Pandemie, sondern aus anderen politischen Gründen eingeschränkt werden und das aufrechterhalten bleibt, zumindest zum Teil, nach der Pandemie hundertprozentig widerlegen. Das heißt, nach dem Ende der Pandemie müssen wir alle Grundrechte vollständig wiederherstellen, weil dann haben wir eine Lehre erteilt, dass dieses Misstrauen gegen die Politik nicht stimmte. Das Zweite ist, dass ich mit denen spreche. Das ist der Unterschied. […] Das fängt damit an, dass ich entgegen meiner Natur, ihnen längere Zeit zuhöre und dann aber versuche sie vom Gegenteil zu überzeugen. Das ist sehr sehr schwer und kostet Mühe.”

Anmerkung CG: In dieser Diskussion sind insgesamt viele Probleme und Ansätze sehr richtig benannt worden. An einer Stelle gerät Alfred Schier sogar in die Defensive, das Vertrauen des ÖR zu untermauern, man habe jede Menge Umfragen, die das zeigten. Jedoch fällt erneut eines auf: Es wurde wieder einmal kein einziger wirklicher Corona-Maßnahmen-Kritiker eingeladen. Man redet in den Leitmedien weiterhin lieber über “sie” statt mit ihnen. So bleiben all die Willensbekundungen für mehr Diskurs leider eine oberflächliche Nabelschau und der Debattenraum bleibt verengt.