Hinweise des Tages II

dazu: Jonathan Cook – The US and UK may not will Assange’s death, but everything they are doing makes it more likely

There was a hope in some quarters after Judge Vanessa Baraitser ruled on Monday against an application to extradite Julian Assange to the US, where he faced being locked away for the rest of his life, that she might finally be changing tack.

Washington has wanted Assange permanently silenced and made an example of – by demonstrating to other journalists its terrifying reach and powers of retaliation – ever since the Wikileaks founder exposed US war crimes in Iraq and Afghanistan a decade ago.

There were reasons, however, to be suspicious of what Baraitser was really up even as she made her ruling in Assange’s favour. This district judge has a record of nodding through extradition cases, including several that have recently been overturned on appeal by a higher court.

Quelle: Brave New Europe

dazu auch: Deutschlandfunk bringt einfältigen und abstoßenden Kommentar gegen Assange und die Pressefreiheit

Aus Anlass der Ablehnung der Auslieferung von Julian Assange an die USA durch ein britisches Gericht brachte der Deutschlandfunk einen Kommentar, der es verdient hat, zerpflückt zu werden. Dabei sollte deutlich werden, warum ich die ungewöhnlich starken Adjektive im Titel verwende.

Als einfältig bezeichne ich den Kommentar, weil er die starke Behauptung aufstellt, der Fall Assange habe nichts mit Pressefreiheit zu tun, und dies mit Argumenten zu belegen versucht, die nichts mit der Fragestellung zu tun haben. Das Adjektiv „abstoßend“ werde ich am Ende begründen.

Quelle: Norbert Häring