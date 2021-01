Videohinweise am Samstag

Sahra Wagenknecht [transkribiert, CG]: “Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown. Die Maßnahmen gehen weiter, sie werden sogar verschärft. Wenn eine Medizin nicht wirkt, erhöhe ich die Dosis. Das mag bei manchen Krankheiten wirken, es könnte aber auch sein, dass die Medizin deshalb nicht wirkt, weil es nicht die richtige Medizin ist. Zumindest sollte man doch vielleicht darüber einmal nachdenken, nach dem doch weitgehenden Scheitern der Strategie der Bundesregierung in den letzten Wochen und Monaten […].”

“Was viele Pflegerinnen und Pfleger leisten, das ist geradezu übermenschlich und trotzdem können sie viele Menschenleben nicht retten. Das ist eine Situation, in der niemand sagen kann: ‘Ja, wir machen einfach so weiter, als wäre das alles nichts’. Also darum geht es ganz sicher nicht, sondern es geht darum, ob die brachialen Maßnahmen, die zurzeit wieder beschlossen wurden, noch einmal verschärft wurden – die ja auch erhebliche Nebenwirkungen haben, sowohl für das menschliche Miteinander, auch für die menschliche Gesundheit, als auch für die wirtschaftliche Substanz unseres Landes – es geht darum, ob diese Maßnahmen in dieser Form überhaupt sinnvoll sind, ob sie das erreichen können, was das offizielle Ziel ist, nämlich dass weniger Menschen an Covid-19 erkranken und vor allem, dass auch weniger Menschen sterben. Im letzten Jahr sind gut 30.000 Menschen in Deutschland gestorben an und mit Corona. Das ist natürlich eine hohe Zahl und besonders erschreckend ist, dass 80 Prozent dieser Menschen, die ihr Leben verloren haben, Bewohner von Pflegeheimen waren. Aber das zeigt doch, wo tatsächlich der Schlüssel liegt, wenn wir diese Zahlen reduzieren wollen. Wir müssen die Menschen besser schützen, die in diesen Einrichtungen sind. […] Pflegeheim-Bewohner holen sich die Infektion in der Regel nicht dadurch, dass sie auf Shoppingtour gehen, sie holen sie sich auch nicht dadurch, dass sie Restaurants besuchen oder im Fitnesscenter trainieren […].”

“[Man] fährt das gesamte gesellschaftliche Leben herunter, der Einzelhandel wird weiter geschlossen. Viele kleine Ladenlokalbesitzer wird es irgendwann an das Limit bringen, wo sie nicht mehr überleben können. Aber das ist nicht nur ein Drama für die Städte, sondern die Frage ist auch: Bringt das wirklich viel? Natürlich im Einzelhandel […] begegnen sich Menschen. Ja, das ist eine mögliche Infektionsquelle, aber wenn die Menschen nicht mehr einkaufen gehen, dann bestellen sie vieles online […]. Man soll doch nicht so tun, als ob die Onlinegüter, die uns dann per Paket geliefert werden, vom Himmel fallen. Auch damit wir diese Pakete bekommen, müssen sich Menschen begegnen […], sie begegnen sich nur an anderen Orten. Sie begegnen sich nicht mehr mit Mindestabstand und Maske im Kaufhaus oder kleinen Ladenlokalen, sondern sie begegnen sich zum Beispiel in den Logistikzentren von ‘Amazon’ […], der Konzern ist ja der große Profiteur der ganzen Krise […]. Aber die ‘Amazon’-Logistikzentren sind anders als die Kaufhäuser bisher nicht nur einmal als Corona-Hotspots aufgefallen. Das heißt, da gibt es offensichtlich eklatante Mängel im Arbeitsschutz, und da stecken sich viele Menschen an. […] Das heißt, wir haben verlagert, die Begegnungen aus einem Bereich, in dem man sie eigentlich mit gewissem Abstand und Maske und allem doch vielleicht so gestalten kann, dass sie nicht so infektiös sind, in einen Bereich, in dem es wahrscheinlich viel gefährlicher ist. Und ganz nebenbei haben wir eben Geschäft, das kleine Einzelhändler brauchen, an den Riesen-Monopolisten ‘Amazon’ verlagert.”

