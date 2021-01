Videohinweise am Mittwoch

Anmerkung unseres Lesers Wolfgang K.: “Es ist schon seltsam: Wir werden mit dem Argument der Statistik von der gestiegenen Gefährlichkeit der neuen Variante des Virus eingelullt, wenn es um Rechtfertigung für neue und weiter verschärfte Maßnahmen geht. Aber es wird großzügig übersehen, daß bei einer Studie, an der knapp 44.000 Menschen teilgenommen haben, und von denen wie bei jeder Studie die Hälfte zur Kontrolle ein Placebo bekommen hat, es statistisch passieren kann, daß bestimmte Nebenwirkungen *nicht* auftreten, die später bei millionenfachen Anwendungen eben sehr wohl auftreten können. Das lernt man in Statistik in der Oberstufe. Wer hat da die Schule geschwänzt? Wundert es noch irgend jemand, warum die Verträge mit den Herstellern der Impfstoffe geheim sind…?”

“Ich habe am Anfang der Pandemie bereits gesagt, dass wir anfangen müssen, zu lernen, mit dem Virus zu leben. Das ist keine Plattitüde. Das ist keine Floskel, wenn ich das sage. Wenn man das verinnerlicht, dass dieses Virus wahrscheinlich heimisch wird, dass wir es nicht eradizieren können, dass es uns unser Leben lang wahrscheinlich begleiten wird, dann ist das ein ganz anderer Umgang mit dem Virus. Dann sind die Infektionszahlen gar nicht mehr so zentral, sondern viel wichtiger ist die Frage: Werden die Menschen krank? Und kranke Menschen, das ist das, was einem als Arzt interessiert und was man verhindern will.”

Alexandra Pervulesko: “Ich bin keine Aufrührerin. Wenn der Staat mir nicht hilft mit dem was mir zusteht, dann muss ich mir selber helfen. Ich bin nicht feiern gegangen, sondern ich möchte arbeiten, Geld verdienen. Die Leute haben nicht regulär gezahlt, sondern gespendet. […] Ich habe jetzt Betretungsverbot für mein Lokal, ich weiß nicht wie es weitergeht.”

Trotz Lockdown: Wut-Wirtin sperrt wieder auf

Quelle: OE24.TV, 11.01.2021

Alexandra Pervulesko: “Wahrscheinlich ist es in der Tat so, dass es von oben befehligt ist, dass man die einzige Wirtin, die aufsteht, erstmal ‘köpfen’ muss. […] Ich finde es traurig, dass man die Dinge, die von oben so befehligt werden, ohne zu hinterfragen einfach durchboxt. Das macht mich traurig für unser ganzes Österreich. […] Man merkt am Ansturm der Leute, dass es den Leuten reicht, dass sie wieder raus wollen, dass sie ihre Freiheit zurück haben wollen. Wir sind ja alle keine dummen Kinder, wir wissen sehr wohl was wir zu tun haben. Es gab keinen einzigen Cluster in der Gastronomie, die gab es in der Kirche, bei den Chören. Das alles ist erlaubt, wir dürfen nicht. Wir werden verhungern, wenn das so weiter geht. Mir ist das Essen ausgegangen, ich musste meine Freunde und meine Familie fragen und deshalb hab ich mich entschieden, den Laden aufzumachen. Ich bin überhaupt keine Wut-Wirtin. […] Ich bin so wütend darüber, dass die Regierung mir das Recht auf die Versorgung des Kindes nimmt, mir zeitgleich keinerlei Gelder zur Verfügung stellt, dass ich es mit Hilfe der Regierung schaffe, mir aber zeitgleich verbietet, es auf meine eigene Art und Weise zu tun.”

Reporterin: “Haben Sie Förderungen bekommen?”

Alexandra Pervulesko: “Genau so viel, dass ich meine Rechnungen nicht bezahlen konnte. […] Es kann sein, dass wir nächste Woche obdachlos sind und gar nichts mehr haben.”

Reporterin: “Was ist Ihr Wunsch jetzt an die Regierung?”

Alexandra Pervulesko: “Sie sollen endlich die Augen aufmachen und sollen endlich sehen, was das Volk möchte. Das Volk möchte in Selbstverantwortung [leben] und mit sehr viel Verantwortung – denn als wir im Sommer auf hatten, waren die Leute sehr sehr verantwortungsvoll, und das müssen sie den Menschen zurückgeben. […]”

Reporterin: “Glauben Sie werden Ihren Beispiel jetzt viele folgen?”

Alexandra Pervulesko: “Das weiß ich nicht, das ist auch gar nicht mein Wunsch. Das war ja auch gar nicht mein Tenor. Ich habe nicht gesagt, ihr sollt alle aufmachen, sondern dass ich heute auf gemacht habe, war eine ganz persönliche und private Entscheidung gegen eine Hungersnot, Punkt.”