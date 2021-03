Videohinweise am Mittwoch

Anmerkung unserer Leserin Ulrike H.: Liebes Nachdenkseitenteam, erstmal: eure Arbeit ist sehr wichtig und gibt mir immer wieder Hoffnung! Euer Blog hat mich in Studentenzeiten politisiert – seit 2009 lese ich euch regelmäßig – 1000Dank an euch! Hier ein wirklich guter Link zu einem Vortrag von Herrn Dr. Armbrust zum Thema Corona/Covid + Coronamaßnahmen und Folgen für unsere Kinder in 25 Minuten – also sehr auf den Punkt gebracht, aber in sehr sachlichem Ton. Balsam für die Seele von Eltern. Das Video sollte unbedingt von euch geteilt werden – vielen Dank!

Anmerkung unserer Leserin M. J.: Ich möchte auf den Vortrag von Dr. Sven Armbrust, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Neubrandenburg, vom 11.03.2021 aus der Veranstaltung “Eltern, Wissenschaft und Politik” des Kreiselternrat Mecklenburgische Seenplatte hinweisen. Ein wohltuend unaufregter Vortrag zum Ansteckungsrisiko von Kindern und Jugendlichen in der Schule. Dr. Armbrust stellt sehr anschaulich die Größenordnungen von Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen dar und betont, dass Schulen keine Pandemietreiber sind.

Clemens Arvay [transkribiert]: “Es ist auch zu einem sehr interessanten Phänomen gekommen. Professor Walach hat schon angesprochen, dass die ganze Viadrina Universität angegriffen wurde. Nachdem die European Countries Biologists Association mich zum Professional Biologist auf EU-Ebene zertifiziert hat, kamen genau diese Benutzer […] aus wikipedia, die meinen Eintrag zum Negativen manipuliert haben und diese Bezeichnung Biologe um jeden Preis raushalten wollen, auf den Wikipedia-Eintrag der European Countries Biologists Association, die mich zertifiziert hat und die jahrelang niemanden gestört hat, und haben dort alles umgeworfen, auch versucht, sie zu diskreditieren, versucht den Eindruck der Nichtigkeit dieser Organisation, versucht den Eindruck der Nichtigkeit des Zertifikats herzustellen. Zwei Benutzer haben sogar versucht, den Eintrag der European Countries Biologists Association löschen zu lassen, nur weil diese mich zum Biologen zertifiziert hat auf EU-Ebene. Das müssen Sie sich mal vorstellen, was das für eine geballte Kampagne ist, die auch übergreift auf Institutionen, mit denen diese Person zusammenarbeitet. So kann man sich erklären, dass es auch zu negativen existenziellen, beruflichen Konsequenzen für Betroffene von Mobbing auf Wikipedia kommen kann. […] Wenn man jetzt dahinter schaut, wer steckt dahinter, dann ist klar, dass dieses Skeptiker-Netzwerk viele Anknüpfungspunkte zur pharmazeutischen Industrie hat.”

Hierzu auch von RT DE “Erfahrungsbericht: Was geschah am 20. März in Kassel?”

Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Kassel: Demonstranten missachten Auflagen

Quelle: tagesschau, 21.03.2021

tagesschau: “Das Spektrum der Demonstrierenden reichte von Geschäftsleuten, die um ihre Existenz fürchten, bis zu Anhängern von Verschwörungserzählungen.”

Dirk Sattelmaier: „Der Protest muss friedlich sein. Demo-Verbote machen wenig Sinn.“

Verbot, Erlaubnis, Erlaubnis mit Auflagen. Dem Demo-Wochenende in Kassel gingen erhebliche Rechtsstreitigkeiten voraus. Die Anmelder „Freie Bürger Kassel“ konnten eine Kundgebung durchführen. Parallel dazu kam es zu mehreren Aufzügen in der Innenstadt von Kassel.

Dabei entwickelten sich unter anderem Zusammenstöße zwischen Demonstranten, Gegendemonstranten und den Einsatzkräften der Bundes- und Landespolizeien.

Dirk Sattelmaier, Vorsitzender der „Anwälte für Aufklärung“, begleitet die Proteste seit einem Jahr juristisch. Im Interview mit SNA-Reporter Benjamin Gollme erläutert er seine Position. Aus seiner Sicht muss der Protest auf der Straße friedlich bleiben, sollte aber von den Behörden nicht untersagt werden. Unkoordinierte Demonstrationen würden eine größere Gefahr bergen als angemeldete und legale Umzüge.

Wir sprachen am Samstag, dem 20. März 2021 auf der Kasseler Schwanenwiese mit dem Anwalt. Am Protestwochenende kamen mehrere zehntausend Menschen in die Stadt.

Quelle: SNA, 22.03.2021

Anselm Lenz in Kassel: „Der Riss geht durch die etablierten Parteien“

Der Maßnahmen-Protest ist zurück auf der Straße. Am Samstag kamen Zehntausende nach Kassel, um gegen die Infektionsschutzverordnungen und die Bundespolitik zu demonstrieren. Neben mehreren spontanen Aufzügen in der Innenstadt war die Kundgebung auf der Schwanenwiese das Zentrum des Protests.

SNA-Moderator Benjamin Gollme traf dort Anselm Lenz. Der Journalist und Autor hatte die ersten Proteste auf dem Berliner Rosa-Luxemburg-Platz mitorganisiert. Mit der Wochenzeitung „Demokratischer Widerstand“ gibt er bis heute die größte Publikation der Regierungskritiker heraus. Aus Sicht des Journalisten wächst die Protestbewegung weiter. Auch das Wahlergebnis der Landtagswahl in Baden-Württemberg, bei der neue Parteien weit entfernt vom Einzug in das Parlament waren, sieht er positiv. Der Riss, so Lenz, ginge schon lang durch etablierte Parteien.

Quelle: SNA, 23.03.2021