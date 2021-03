Anmerkung Jens Berger: Die Balearen weisen zur Zeit eine Inzidenz von 31 auf. Es gibt in Deutschland nur vier Landkreise, die unter diesem Wert liegen. Warum will die Regierung Reisen auf die Balearen „unterbinden“? Das ist Populismus in Reinkultur. Man pickt sich die Balearen raus, da dies Schlagzeilen generiert und gut ins Image passt – schließlich gilt Mallorca ja als „Party-Insel“ und alles was irgendwie mit Spaß und Freude zu tun hat, ist ja in der neuen Normalität verpönt.