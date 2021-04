Hinweise des Tages II

dazu: Finanzstaatssekretär Kukies: Zu spät zur Wirecard-Party

»Haben wir das aufgeklärt?«, wollte Finanzstaatssekretär Jörg Kukies wissen – kurz darauf war Wirecard pleite. Im Untersuchungsausschuss sollte er jetzt erklären, warum das Ministerium nicht früher handelte.

Dem Chef von Wirecard ist Jörg Kukies so nahegekommen wie wenige andere Politiker. Am 5. November 2019 traf der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium auf Markus Braun, den mittlerweile inhaftierten Vorstandsvorsitzenden des Skandalkonzerns. Es war Brauns 50. Geburtstag.

Von einer Feier konnte jedoch keine Rede sein, erzählte Kukies am Mittwochabend den Mitgliedern des Wirecard-Untersuchungsausschusses. Er habe von Brauns Jubiläum nichts gewusst und dieser habe es auch nicht erwähnt. Das Treffen in der Wirecard-Zentrale im Münchner Vorort Aschheim sei auch sonst »unspektakulär« verlaufen, man habe über Fachthemen wie Kryptowährungen oder Fremdkapitalfinanzierung gesprochen. Zu Betrugsvorwürfen gegen Wirecard, die zu diesem Zeitpunkt bereits im Raum standen, habe er hingegen nichts Neues erfahren.

The German government must ensure its communications systems are secure following the emergence of a link between a provider of encryption services and the fugitive former Wirecard AG executive Jan Marsalek, according to lawmakers.

At a parliamentary hearing Friday into the 2020 collapse of the payments company, Fabio de Masi, a lawmaker from left-wing party Die Linke, said that the main shareholder in software company Virtual Solution AG is “in contact with Marsalek,” citing an unnamed aide to the former Wirecard executive.

De Masi asked Chancellor Angela Merkel if she was aware of the use of software by Virtual Solution in government communication devices — including her own — and of a link between the company and Marsalek. “I’m not familiar with Virtual Solution; I do have such a phone,” she said.

