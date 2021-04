Videohinweise am Samstag

Sahra Wagenknecht [Ausschnitte transkribiert, CG]: “Ich möchte anfangen mit der Frage, ob das, was da beschlossen wurde, überhaupt auch nur ansatzweise geeignet ist, die Zahl der Infektionen irgendwie zu verringern. Da habe ich eine sehr klare Position: Das ist nicht der Fall. Wenn man sich die Maßnahmen anschaut, wird es am Infektionsgeschehen selbst wahrscheinlich nicht viel ändern. Das was dieses Gesetz bewirkt ist vielmehr, dass ein auf Dauer gestellter Ausnahmezustand möglich wird ab einer Inzidenz von 100 kann die Bundesregierung durchregieren. Sie kann in diesem Land elementare Grundrechte dauerhaft außer Kraft setzen, wenn sie das möchte. Sie kann weiterhin ganze Gewerbe schließen und das ohne, dass es eine ernsthafte Begründung für diese Maßnahmen gibt. […] Wenn man etwas weiß, dann dass Ausgangssperren überhaupt nichts bringen. Frankreich hatte seit Monaten eine Ausgangssperre, sogar schon von 18 Uhr an, trotzdem sind in der ‘3. Welle’ die Zahlen enorm gestiegen, in Paris auf Inzidenzen von über 600 trotz Ausgangssperre. Das hat auch eine gewisse Logik, weil draußen finden kaum Infektionen statt. […] Es gibt übrigens auch eine Untersuchung, da hat man mal ausnahmsweise eine Berufsgruppe untersucht […] Die Infektionen bei Supermarkt-Kassiererinnen […] sind niedriger als im Bevölkerungsdurchschnitt. […] Nach allem, was man weiß, wird hier Alibipolitik gemacht. Es werden Branchen geschlossen, die mit der Pandemie, den Infektionen relativ wenig zu tun haben. […] Jetzt kommen wir zu dem Entscheidenden. Es gibt mehrere Faktoren die dazu führen, dass sich dieser Inzidenzwert immer mehr von dem realen Krankheitsgeschehen abgekoppelt hat. Das war in der zweiten Welle noch anders. Ein Grund dafür ist, dass jetzt durch die vielen Schnelltests sehr sehr viel mehr getestet wird, also zum Beispiel junge Leute, Schülerinnen und Schüler werden ja ständig getestet, auf der Arbeit soll jetzt getestet werden, und jeder, der einen positiven Schnelltest hat, bekommt einen PCR-Test, sodass man natürlich sehr viel mehr misst, was wirklich an möglichen Infektionen da ist, wobei Infektion eben wie gesagt auch nicht unbedingt krank heißt. […]”

Anmerkung CG: Sahra Wagenknecht weist auf den Einfluss von Schnelltest-Massentestungen an (meist symptomlosen) Menschen auf steigende Inzidenzen hin. Sehen Sie auch die Veröffentlichung des RKI “Corona-Schnelltest-Ergebnisse verstehen“

Auszug: “Die Aussagekraft von Antigen-Schnelltests hängt stark vom Anteil der Infizierten unter den getesteten Personen (Vortestwahrscheinlichkeit) sowie von der Sensivität und Spezifität der Tests ab. Die folgenden Grafiken sollen helfen, Testergebnisse von Antigen-Schnelltests auf SARS-CoV-2 zu verstehen. Dafür werden zwei Situationen anhand von Rechenbeispielen vergleichen […] Stand: 24.02.2021; Wissenschaftskommunikation Robert Koch-Institut”