Als Die Anstalt (ZDF) noch Die Anstalt war. Anregungen für die heutige Sendung

Heute Abend kommt Die Anstalt mit einem neuen Stück und diesen Gästen. Es geht um „Themen, die die Nation bewegen“. Also vermutlich auch um den Krieg in der Ukraine und um Russland. NachDenkSeiten-Leser haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass sich die Anstalt schon mehrmals mit diesem Thema beschäftigt hat. Vielleicht haben die Macher von heute Abend noch Gelegenheit, sich die früheren Stücke anzusehen. NachDenkSeiten-Leser Siegfried Kunath weist auf diese Sendung Die Anstalt – Manipulation durch Medien im Ukrainekonflikt – 23.09.2014 – YouTube vom 23.9.2014 hin. Diese Sendung ist einschlägig für heute. Albrecht Müller.



Leser Kunath bezieht sich auf diesen Unsere Medien – seit 2014 auf seltsame Weise umgedreht NachDenkSeiten-Beitrag vom 5. März und schreibt:

ich bin skeptisch, ob jemals durch „Medienhistoriker“ aufgearbeitet werden kann, wie solche Prozesse der Umdeutung und Verdrehung aller Tatsachen in dieser Breite ablaufen konnten. Hier ein Stück aus „Die Anstalt“, die bereits am 23.09.2014 die beginnende Propagandaschlacht in beeindruckender Form thematisierte:

Die Anstalt – Manipulation durch Medien im Ukrainekonflikt – 23.09.2014 – YouTube