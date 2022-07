Anmerkung Albrecht Müller: Um 21:47 Uhr geht es von Minute 0:00 bis 2:36 ausgesprochen interessant los: Der Moderator Christian Sievers berichtet davon, dass Saudi-Arabien überraschenderweise Öl aus Russland importiert, um dieses bei sich zu verbrauchen und das eigene Öl zu „Rekordpreisen“ auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Dem US-Präsidenten Biden, der gerade das Land besucht, gehe das kräftig gegen den Strich. Er habe keine gute Verhandlungsposition und habe bisher auch keine verbindliche Zusage für mehr Öl und auch nicht für einen Pakt gegen den Iran erhalten. So der Moderator und die zugeschaltete Reporterin Brigitte Sahr. Dann kommt ab Minute 2:37 der ZDF-Korrespondent aus Washington, Elmar Theveßen, der mit dem US-Präsidenten nach Saudi-Arabien gereist ist, fast 2 Minuten lang zu Wort – mit einem Lob für den US Präsidenten, kein Wort zum überraschenden Einstieg seines Kollegen Sievers in Mainz; stattdessen die üblichen Sprüche von Demokratie hier und autoritären Regimes dort.

Saudi-Arabien kann Biden nicht beim Kampf gegen die Öl- und Benzinpreise helfen. Aber darum ging es bei seinem Besuch auch gar nicht

Im Wahlkampf 2020 und noch zu Beginn seiner Amtszeit als US-Präsident hatte Joseph Biden angekündigt, er werde Saudi-Arabien als »Pariastaat« behandeln. Dabei bezog er sich auf die brutale Abschlachtung des Journalisten Dschamal Chaschukdschi (Khashoggi) am 2. Oktober 2018 in Istanbul. Nach Erkenntnissen der US-amerikanischen Geheimdienste war Kronprinz Mohammed bin Salman, der mächtigste Mann Saudi-Arabiens, in den Auftrag zur Mordtat verwickelt.

Dieses Land jetzt trotzdem zu besuchen und mit dem Kronprinzen am Freitag ein langes vertrauliches Gespräch zu führen, bedurfte offenbar einer Rechtfertigung. In diesem Zusammenhang stellten die Biden gewogenen Medien die Behauptung in den Vordergrund, der Präsident wolle wegen der auf Rekordhöhe befindlichen Benzinpreise in Riad darauf drängen, dass das Land mehr Erdöl fördert und exportiert, um den Weltmarkt von der Angebotsseite her zu entlasten. Das schien auf den ersten Blick plausibel zu klingen. Schließlich werden am 8. November in den USA 35 der 100 Senatoren und alle 435 Abgeordneten neu gewählt. Da kann ein bisschen Verständnis und Sorge für die Nöte der »einfachen Leute« nicht schaden.

Indessen war Biden – oder mindestens seiner Umgebung – bewusst, dass es nirgendwo, außer vielleicht in Russland und im Iran, noch erhebliche freie Kapazitäten gibt. Auf diese Tatsache hatte auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seinen Amtskollegen vor der Reise hingewiesen. Wie die Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg am 27. Juni berichtete, bezog sich Macron dabei auf ein Gespräch mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Mohammed bin Sajid. Sein Land sei am Maximum des Möglichen, habe dieser ihm versichert, und auch Saudi-Arabien könne seine Produktion nur noch um etwa 150.000 Barrel (Fass; je 159 Liter) pro Tag steigern.

und: Exclusive: Saudi Arabia doubles second-quarter Russian fuel oil imports for power generation

Saudi Arabia, the world’s largest oil exporter, more than doubled the amount of Russian fuel oil it imported in the second quarter to feed power stations to meet summer cooling demand and free up the kingdom’s own crude for export, data showed and traders said.

Anmerkung unseres Lesers A.K.: Optionaler Kommentar, mit Wut im Bauch unterlegt: Während sich die Baerbocks und die Habecks dieses Landes in der Rolle des ökonomischen Vollidioten gefallen, nutzt Saudi-Arabien die Gunst der Stunde und kauft massiv russisches Öl, um uns mehr eigenes Öl verticken zu können. Die Umwelt und der deutsche Steuerzahler sagen Danke, zeitgleich meldet Monty Python Konkurs an – wenn die Realität ständig die eigenen Sketche übertrumpft, lohnt sich die Mühe nicht mehr.