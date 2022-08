Anmerkung unseres Lesers R.G.: Ein für mich erschreckender Artikel, der aufzeigt, was Herr Lauterbach plant und welches Land ihm hier als Vorbild dient.

dazu: Lauterbach: „Nie gesagt, dass alle jüngeren Leute sich jetzt impfen lassen sollen“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprach sich für klare Empfehlungen aus, welche Altersgruppen sich boostern lassen sollten. Für Menschen ab 70 Jahren sowie Risikogruppen wird die Auffrischung bereits empfohlen. Zuletzt riet Lauterbach, unter bestimmten Umständen, auch jüngeren Menschen zu einer weiteren Impfung.

Seine Äußerungen will er allerdings nicht als Empfehlung verstanden wissen, wie er am Dienstagabend im ZDF-„heute journal“ richtigstellte. „Ich habe nicht gesagt: Für alle die vierte Impfung“, sagte der SPD-Politiker am Dienstagabend im ZDF-“heute journal“. „Ich habe nie gesagt, dass alle jüngeren Leute sich jetzt impfen lassen sollen. Das ist einfach falsch.“ (…)

Der Minister hatte sich Mitte Juli in einem “Spiegel“-Interview zur vierten Corona-Impfung geäußert und gesagt, wolle man den Sommer ohne das Risiko einer Erkrankung genießen, dann würde er “in Absprache natürlich mit dem Hausarzt auch Jüngeren die Impfung empfehlen“. (…)

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine vierte Corona-Impfung derzeit nur Menschen über 70 Jahren sowie einigen Risikogruppen. Führende EU-Behörden haben sich für eine zweite Auffrischungsimpfung für alle über 60 ausgesprochen.

Quelle: Business Insider

Anmerkung Christian Reimann: Im “RND” wird Herr Lauterbach auch so zitiert, dass er glaube, “es wird im Moment sehr viel Verwirrung gestiftet durch Leute, die Verwirrung stiften wollen.“ Aber es ist der Bundesminister höchstselbst, der – mal wieder – für Verwirrung gesorgt hat und mit seiner bunten Corona-Warn-App weiterhin für Aufregung sorgt. Es stellt sich die Frage, ob er lediglich ein positives Testergebnis aufweist und als Corona-Infizierter mit Symptomen gilt oder doch ein ganz anderes Problem hat. Bitte lesen Sie dazu auch Krankmachen war auch mal einfacher und dazu: Lauterbach, Buschmann und der Jens-Spahn-Moment mit einer Anmerkung. Erinnert sei z.B. auch an:

Und warum schweigt der Bundeskanzler auch zu diesem Thema komplett?