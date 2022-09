Die Nato war übrigens kurz zuvor schon da. Informationen dazu lagen dem BMVg-Sprecher in der Bundespressekonferenz diese Woche leider nicht vor. Man kann davon ausgehen, dass die nächsten Treffen mit den aserbaidschanischen Aggressoren in Baku oder Berlin ohne Fototermin stattfinden. Lohnt sich ästhetisch ohnehin nicht, wie Sie oben sehen können. Merke: Die deutsche Außenpolitik ist wertegeleitet. Von welchen Werten aber, das können die Ministeriumssprecher gerade nicht sagen. Vielleicht reichen sie uns diese Information aber nach. Quelle: Telepolis

dazu auch: Aserbaidschan gegen Armenien: Angriffskrieg? Welcher Angriffskrieg? Wir hatten es gestern an dieser Stelle schon erwähnt: Die EU will vom Aggressor Aserbaidschan bis 2027 mindestens 20 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr kaufen und die Importmenge damit verdoppeln. Mehr noch: In der vergangenen Woche war ein Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums (BMVg) in Baku, um mit, wie es von dort hieß, Vertretern der Abteilung für internationale militärische Zusammenarbeit des Verteidigungsministeriums Aserbaidschans zu sprechen:

dazu: Deutscher Wirtschaftsminister will Abhängigkeit von China verringern

Deutsche Politiker haben in letzter Zeit den Hype um die „Verringerung der Abhängigkeit von China“ verstärkt, und der deutsche Wirtschaftsminister sagte am Dienstag sogar, dass das Ministerium an einer neuen Handelspolitik in Bezug auf China arbeite.

Experten erklärten daraufhin am Mittwoch, dass Deutschland, das von einer sich verschärfenden Energiekrise geplagt wird, nachdem Russland seine Lieferungen aufgrund umfassender Sanktionen des Westens gekürzt hat, sich Sorgen mache, dass auch die Lieferungen aus China unterbrochen werden könnten, wenn die Spannungen zwischen China und den USA weiter eskalieren. Sie forderten die deutschen und europäischen Politiker daher auf, ihren Nationalismus und ihre Antiglobalisierungsmentalität aufzugeben, um inmitten eines Wettstreits der Großmächte eine unabhängige Politik zu verfolgen und die normale wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit mit China im Interesse des Wohlergehens Europas fortzusetzen. (…)

„Wir dürfen uns nicht erpressen lassen“, wurde Habeck zitiert. Er wies darauf hin, dass die neue Politik eine genauere Prüfung chinesischer Investitionen in Europa, etwa im Bereich der Infrastruktur, beinhalten werde.

„Trotz der wiederholten Rhetorik ist noch kein Wendepunkt in den Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen China und Deutschland zu erkennen“, betonte Cui Hongjian, Direktor der Abteilung für Europastudien am China Institute of International Studies, am Mittwoch gegenüber der Global Times.

Quelle: German.China.org.cn

Anmerkung Christian Reimann: Insbesondere das von oliv-grünen Politikern geführte Auswärtige Amt und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz möchten offensichtlich aus ideologischen Gründen eine Anti-China-Politik betreiben – gegen die Interessen von deutschen Unternehmen. Wenn das so schnell gehen sollte wie die Sanktionen gegen Russland und der Ausstieg aus fossilen Energieträgern aus Russland drohen in Deutschland eine noch schnellere Entwicklung in Richtung Rezession und Wohlstandsverluste für längere Zeit. Die Folgen der politischen Maßnahmen während der merk-würdigen Coronazeit wiegen noch immer teilweise sehr schwer und die Wirkungen der Sanktionen gegen Russland dürften in den nächsten Wochen und Monaten hierzulande noch spürbarer werden. Dem grünen Spitzenpersonal mag das recht sein, aber viele Bürgerinnen und Bürger sowie zahlreiche Betriebe und Konzerne dürften das jedoch anders bewerten.

dazu auch: Wirtschaft warnt vor Abkehr von China

Appelle an Wirtschaftsminister Habeck: Kooperation mit wichtigstem Handelspartner unerlässlich

Der nächste große Plan des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck lässt in der Industrie Alarmglocken schellen. »Die staatliche Förderung und Absicherung des China-Geschäfts deutscher Unternehmen muss grundsätzlich erhalten bleiben«, mahnte Friedolin Strack, Hauptgeschäftsführer des Asien-Pazifik-Ausschusses (APA) der deutschen Wirtschaft, am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Anlass waren Überlegungen des Grünen-Politikers, Investitions- und Exportgarantien für Geschäfte mit der Volksrepublik zurückzufahren.

Quelle: junge Welt