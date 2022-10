Videohinweise am Samstag

Patrik Baab gibt wieder, was ihn Betreiber eines Gill-Imbiss in Rostow am Don fragten: “Denken die Deutschen wirklich so, wie ihre Politiker daherreden?”

Grenzland – Folge 5: Patrik Baab und Sergey Filbert im Asow-Stahlwerk in Mariupol

27.09.2022 – Patrik Baab und Sergey Filbert im wochenlang umkämpften Asow-Stahlwerk in Mariupol. Das riesige Gelände der Fabrik ist vollständig zerstört. Dort haben sich die ukrainischen Asow-Regimenter verschanzt – das Werk verfügt über fünf Stockwerke nach unten und einen Atombunker. Klar erkennbar ist dort, dass sich die Asow-Regimenter in der faschistischen Tradition sehen. Sie waren als privat finanzierte Einheiten gegründet worden und wurden später formal in die ukrainische Armee aufgenommen, wo sie von amerikanischen und britischen Militärberatern ausgebildet wurden.

Quelle: Druschba FM, 30.09.2022



Patrik Baab [Auszüge transkribiert, CG]: “Was sich uns hier bietet, ist ein Bild des Grauens. Man kann hier einfach sehen, dass um jede Handbreit Boden gekämpft wurde. Auf der einen Seite die russischen Angreifer, auf der anderen Seite die ukrainischen Verteidiger. Das Werksgelände ist, soweit wir sehen können, zu annähernd 100 Prozent zerstört. […] Hier sind auch schwere Fliegerbomben im Einsatz gewesen. Wir sehen hier einen völlig zerschossenen ukrainischen Panzer […]. [Er] ist hier oben direkt auf den Geschützturm getroffen worden. […] Was wir sehen ist, der Panzer trägt die Wolfsrune [“Wolfsangel”; Anm.CG, siehe Wikipedia hier oder hier.*] und das Zeichen wurde vor dem Beschuss eingebrannt. Das ist ein faschistisches Symbol. Also hier haben sich Asow-Leute verschanzt. Das zeigen auch die Kennzeichen an den Wagen, an den zerschossenen Autos, die hier drumherum liegen, und wir sehen sehr deutlich, dass eben diese Asow-Regimenter sich selbst in einer faschistischen Tradition sehen.”

* Interessant ist, dass in dem verlinkten Wikipedia-Eintrag das russische “Z-Symbol” neben dem Emblem der ukrainischen paramilitärischen Einheit Regiment Asow unter rechtsextremen Symbolen und Zeichen einsortiert wird. Daran sieht man erneut, dass Wikipedia keine verlässliche Quelle ist und auch kein Lexikon im herkömmlichen Sinne sein kann, sondern eher im von George Orwell beschriebenen Sinne verstanden werden muss.

Anmerkung CG: Sehen Sie sich die im Film gezeigten, von Kämpfern zurückgelassenen “Devotionalien” und rechtsextremen Symbole, Abzeichen, Aufnäher, Skizzen uvm. an. Diese werden Sie in den aktuellen Berichten der Qualitätsmedien aus den letzten Monaten kaum finden. An wen liefern wir da derzeit schwere Waffen? Man kann nicht behaupten, dass die Kommandeure der ukrainischen Armee nicht wussten, mit wem sie Schulter an Schulter kämpf(t)en.