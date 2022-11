Hinweise des Tages II

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Unser Bundesfinanzminister Lindner hat Recht: Sogenannte Übergewinnsteuern sind vielleicht in quasi-sozialistisch regierten Staaten wie Österreich oder Großbritannien möglich, aber nicht in Deutschland mit seiner “Sozialen Marktwirtschaft” . Was bin ich froh, dass bei uns die Ordnungspolitik Vorrang vor der blanken Willkür hat.

dazu: Habeck schimpft über Fußball-WM in Katar »…einfach eine bekloppte Idee schon immer gewesen«

Die Nationalmannschaft reist in Katar an und bereitet sich bei 31 Grad auf den WM-Start vor. Daheim in Berlin äußert sich Wirtschaftsminister Habeck zu dem Spektakel – und wirft den Organisatoren Korruption vor. […]

Habeck sagte auf die Frage, ob er sich die WM anschaue, er habe noch nie so wenig Lust gehabt zu gucken. Er wolle nicht ausschließen, dass es irgendwie dann doch noch ein Interesse daran gebe. Im Moment sei dies aber nicht so ausgeprägt.

Quelle: DER SPIEGEL

Anmerkung André Tautenhahn: Wie furchtbar es wohl wäre, wenn Deutschland im Turnier weit käme und sogar Weltmeister würde. Die Leiden des Robert Habeck und anderer mag man sich da kaum vorstellen. Vermutlich wird er sich vor Schmerzen krümmen müssen.