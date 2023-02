Anmerkung unseres Lesers T.K.: Auch hier recht dürftige “Widerlegungen” von Hershs Bericht, indem man die mutmaßlichen Täter sich reinwaschen lässt.

dazu: Cui bono: Wer profitiert von Seymour Hershs Enthüllung zu den Nord-Stream-Anschlägen?

Der Investigativjournalist Seymour Hersh schildert mit hoher Plausibilität, aber basierend auf nur einer anonymen Quelle, wie die USA die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines planten und ausführten. Einem Mann dürfte dieser Text helfen […]

Hersh also misstrauen? Kann man machen. Interessanter aber ist, auf Basis der evidenten Plausibilität seiner Schilderung, sich auf die Frage einzulassen, wie sie Freitag-Autor Wolfgang Michal gestellt hat: Wer kann ein Motiv haben, Hersh zum jetzigen Zeitpunkt mit derartigen Informationen zu versorgen? Wer profitiert von deren Veröffentlichungen jetzt?

Eine mögliche Antwort darauf mag finden, wer den Text Hershs bis zum Ende liest, wo es aus dem Munde der anonymen Quelle heißt: „,Well’, he said, speaking of the President, ,I gotta admit the guy has a pair of balls. He said he was going to do it, and he did.’“ Auf Deutsch: Wow, Joe Biden hat „Eier“. Er hat gesagt, er tut es. Er hat es getan. Ein Mann, ein Wort.

Make America Great Again

Und tatsächlich dürfte Seymour Hershs Recherche wohl kaum jemandem weniger schaden als dem 80-jährigen US-amerikanischen Präsidenten, in dessen Demokratischer Partei weit und breit niemand in Sicht ist, der ihn bei den schon im kommenden Jahr anstehenden Präsidentschaftswahlen als Kandidatin mit guten Siegchancen nachfolgen könnte.

Biden, den viele als Tattergreis verlachen. Biden, der mit den Waffenlieferungen an die Ukraine Freiheit und Demokratie ebenso verteidigt wie die Interessen der Lobbyisten und Arbeiter der US-Rüstungsindustrie. Zu dessen Regierung Wirtschaftsminister aus Deutschland und Frankreich pilgern, um darum zu betteln, sein Inflation Reduction Act möge im Sinne von „Make America Great Again“ die Interessen der US-Wirtschaft wie einer grünen Ökonomie nicht gar so hemmungslos bedienen und damit dem Standort Europa zusetzen. Biden, der in den USA gerade für einen meisterhaften Moment bei seiner Rede zur Lage der Nation gepriesen wird, in dem er die Republikaner zu einem Bekenntnis zu Krankenversicherung und sozialer Absicherung nötigte. Biden, der im nächsten Wahlkampf wohl nicht zögern dürfte, auf mutmaßliches Republikanisches Paktieren mit Russland und dessen Interessen an einer Beeinflussung der US-Wahlen hinzuweisen. Biden, der selbst nicht zögert, Pipelines dieses kriegführenden Landes in die Luft sprengen zu lassen. Joe Biden, der „Eier hat“. Hoffentlich nicht solche, als dass er es auf einen neuen Weltkrieg wird ankommen lassen.

Quelle: der Freitag

dazu auch: Tatort Ostsee (II)

Der US-Journalist Seymour Hersh schreibt den Anschlag auf die Nord Stream-Pipelines den Vereinigten Staaten in Kooperation mit Norwegen zu. Wie Hersh in einer aktuellen Recherche unter Berufung auf eine Quelle „mit direkter Kenntnis von der Operationsplanung“ berichtet, begann die US-Administration bereits Ende 2021, die Zerstörung der politisch unerwünschten Pipelines zu planen. Realisiert wurde der Anschlag demnach mit Hilfe der norwegischen Marine, die bei der Auswahl des Tatorts wie auch beim Anbringen der Sprengsätze an den Pipelines behilflich war. Letzteres, so schreibt Hersh, wurde im Juni 2022 während des alljährlich durchgeführten BALTOPS-Marinemanövers vollzogen. Hersh ist für seine investigativen Recherchen bekannt, seit er im Jahr 1969 gegen starke Widerstände das Massaker von My Lai öffentlich machte, bei dem US-Militärs mehr als 500 vietnamesische Zivilisten ermordeten. Deutsche Leitmedien befassen sich vorwiegend damit, Hersh unter Berufung auf Bundeswehr-Experten angebliche „Ungereimtheiten“ vorzuwerfen sowie die banale Behauptung der US-Administration zu rechtfertigen, sie habe mit dem Anschlag nichts zu tun.

Quelle: German Foreign Policy