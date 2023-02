dazu: Bizarre Kapriolen: Täterschaft für gesprengte Pipelines.

Wäre die Sache nicht so ernst, es gäbe viel zu lachen in diesen Tagen. Auf der Suche nach Gründen, warum nicht sein kann, was nicht sein darf – in diesem Fall: warum Seymour Hersh mit seinen Recherchen zum Nord-Stream-Anschlag völlig falsch liegen muss –, schlagen die Leitmedien die bizarrsten Kapriolen. Da wird ein sogenannter Experte mit der Behauptung zitiert, US-Taucher könnten die Tat keinesfalls begangen haben – denn das offizielle Tauchhandbuch der US-Marine sehe derartige Tauchoperationen nicht vor. Andere erklären, wenn die großen US-Medien die Geschichte nicht brächten, könne sie nicht wahr sein. Nun, die haben sich einst auch geweigert, Hershs für Washington fatalen Bericht über das My-Lai-Massaker zu drucken, für das er später den Pulitzer-Preis bekam. Redakteure, die soeben noch – klar: ohne jeden Beleg – Putin persönlich den »MH 17«-Abschuss anzudichten suchten, warnen urplötzlich eindringlich vor nicht hieb- und bombenfest bewiesenen Spekulationen. Absurdes Theater hat Hochkonjunktur. Da ohnehin keine Argumente mehr ausgetauscht, sondern nur noch Phrasen als Waffe genutzt werden, wird es auch nicht schwerfallen, den Vorschlag abzuschießen, den Russland jetzt vorgetragen hat: eine unabhängige Untersuchung zu dem Anschlag einzuleiten. Klar: Mit der Unabhängigkeit unabhängiger Untersuchungen ist es im wirklichen Leben oft nicht so weit her, weshalb der Westen in der Ära seiner globalen Hegemonie zuweilen Gefallen an ihnen gefunden hat.

Quelle: junge Welt

dazu auch: Tatort Ostsee

Seit den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee 2022 ermitteln Polizeien, Geheimdienste und Justizbehörden in mehreren europäischen Ländern. Was haben die deutschen Ermittler bislang herausgefunden?

Quelle: tagesschau

Anmerkung unseres Lesers W.K.: Mal wieder typisch ÖRR in Deutschland: wunderbar am Elefanten im Raum namens USA vorbei geschwurbelt.