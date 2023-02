Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. Auch für die Rubrik „Musik trifft Politik“ gibt es eine eigene Playlist (CG: Christian Goldbrunner)



„Die USA haben Nordstream zerstört“ – Punkt.PRERADOVIC mit Oskar Lafontaine

Er war Kanzlerkandidat, SPD-Chef, Finanzminister, Parteigründer. Politlegende Oskar Lafontaine hat jetzt ein Buch mit dem provokanten Titel „Ami, it’s time to go – Plädoyer für die Selbstbehauptung Europas“ vorgelegt. Seine These: eine aggressive Weltmacht wie die USA könnten keinem Verteidigungsbündnis wie der Nato vorstehen. Er plädiert für eine Nato ohne die USA und ruft Deutschland und Europa auf, die eigenen Interessen zu bedienen, statt am Rockzipfel der Supermacht zu hängen.

Ein Gespräch über „die dümmste Regierung Europas“, die Zerstörer der Nordstream-Pipelines, Propaganda und die Frage: wird seine Frau, Sahra Wagenknecht die Politlandschaft mit einer eigenen Partei aufmischen?

Oskar Lafontaines Buch „Ami it’s time to go”, Westend Verlag.

Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 21.11.2022

Seymour Hersh – How America Took Out The Nord Stream Pipeline

In this video, journalist and author Fabian Scheidler interviews Putizer Prize-winning journalist Seymour Hersh about his latest article, “How America Took Out The Nord Stream Pipeline.”

Interview topics: 0:00 Introduction 1:19 Seymour Hersh’s findings 25:15 Motives for bombing the Nord Stream pipeline 29:13 Anonymous Sources & personal attacks

Read Seymour Hersh’s article here.

About Seymour Hersh: Seymour Hersh is an American investigative journalist and political writer. He became known in 1969 when he exposed the My Lai massacre and its cover-up during the Vietnam War. For this he received the Pulitzer Prize for International Reporting in 1970. In the 1970s, Hersh covered the Watergate scandal for The New York Times, and in 2004 he reported for The New Yorker on the torture and abuse of prisoners by the U.S. military at Abu Ghraib in Iraq. Hersh has won five George Polk Awards and two National Magazine Awards. He is the author of 11 books, including The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House (1983), a biography of Henry Kissinger that won the National Book Critics Circle Award.

Fabian Scheidler on Twitter.

About Fabian Scheidler: Fabian Scheidler, born in 1968, studied history and philosophy at the Free University of Berlin and theater directing at the University of Music and Performing Arts in Frankfurt/M. Since 2001, he has worked as a freelance writer for print media, television, theater and opera. In 2009, he founded the independent television magazine Kontext TV with David Goeßmann. Otto Brenner Media Prize for critical journalism (2009). As a dramaturge and playwright, he worked for many years for the Grips Theater in Berlin. In 2013, his opera “Death of a Banker” (music: Andreas Kersting) premiered at the Gerhart Hauptmann Theater in Görlitz. In 2015, Fabian Scheidler’s book “Das Ende der Megamaschine. Geschichte einer scheiternden Zivilisation” by Promedia Verlag (Vienna). The Robert Jungk Library for Future Studies selected it as one of the “TOP 10 Future Literature 2015”.

Quelle: acTVism Munich, 15.02.2023 Anmerkung CG: Das Transkript zum Mitlesen liegt auf Englisch bei ‘Jacobin’ vor und auf Deutsch bei der Berliner Zeitung. Seymour Hersh [Auszug aus Scheidlers Interview in der Berliner Zeitung]: “Ich glaube, der Grund für diese Entscheidung war, dass der Krieg für den Westen nicht gut lief und sie Angst vor dem nahenden Winter hatten. Nord Stream 2 wurde von Deutschland selbst auf Eis gelegt, nicht durch internationale Sanktionen, und die USA hatten Angst, dass Deutschland die Sanktionen wegen eines kalten Winters aufheben würde.” “Was ist mutig daran, die Wahrheit zu sagen? Unser Job ist es nicht, Angst zu haben. Und manchmal wird es hässlich. Es gab Zeiten in meinem Leben, in denen … – wissen Sie, ich spreche nicht darüber. Aber Drohungen werden nicht an Menschen wie mich gerichtet, sondern an die Kinder von Menschen wie mir. Es gab furchtbare Dinge. Aber man macht sich keine Gedanken darüber, das kann man nicht. Man muss einfach tun, was man tut.”

Reporter Seymour Hersh on “How America Took Out the Nord Stream Pipeline”: Exclusive TV Interview

When the Nord Stream pipelines carrying natural gas from Russia to Germany were damaged last September, U.S. officials were quick to suggest Russia had bombed its own pipelines. But according to a new report by the legendary investigative journalist Seymour Hersh, it was the U.S. Navy that carried out the sabotage, with help from Norway. Citing a source “with direct knowledge of the operational planning,” Hersh writes on his Substack blog that planning for the mission began in December of 2021. The White House and the Norwegian government have since denied the claims. Hersh joins us for an in-depth interview to discuss his report and says the U.S. decision to bomb the pipelines was meant to lock allies into support for Ukraine at a time when some were wavering. “The fear was Europe would walk away from the war,” he says. Hersh won a Pulitzer Prize in 1970 for his reporting on the My Lai massacre. His reporting on CIA spying on antiwar activists during the Vietnam War era helped lead to the formation of the Church Committee, which led to major reforms of the intelligence community, and in 2004, he exposed the Abu Ghraib prisoner abuse scandal in Iraq.

Quelle: Democracy Now!, 15.02.2023 Anmerkung unseres Lesers E. Mack: Dieser sehenswerte Beitrag von Democracy Now zeigt ein Interview mit Sy Hersh über seine Recherche zur Sprengung der Pipeline. Er ist auf Englisch, aber gut verständlich. Anmerkung CG: Das Transkript des Gesprächs ist hier zu finden. Falls Sie es noch nicht gesehen haben, sollten Sie sich auch – inklusive Transkript – das Interview von Democracy Now! mit Sevim Dağdelen zum Thema deutsche Panzerlieferungen ansehen oder durchlesen.

Jeffrey Sachs: Who really blew up the Nord Stream 2 pipeline?

UnHerd’s Freddie Sayers meets Jeffrey Sachs to debate who really blew up the Nord Stream 2 pipeline.

Read the accompanying article.

TIMECODES // 00:00 – 01:51 – Introduction 01:51 – 06:02 – Why so soon after the sabotage was Jeffrey Sachs convinced that it was the US? 06:02 – 10:25 – What would need to happen for the US government to actually buy natural gas from Russia? 10:25 – 14:25 – Why so soon after the sabotage were you so convinced that it was the US? 14:25 – 20:15 – Putin puts his diplomatic demands on the table. 20:15 – 24:02 – Why so soon after the sabotage were you so convinced that it was the US? 24:02 – 29:15- How much credibility does Seymour Hersh’s article have? 29:15 – 34:24 – What if this were an act of international terrorism? 34:24 – 40:57 – What’s going on with the US foreign policy? 40:57 – 42:20 – Is there anyone within the political scene that gives Sachs any optimism? 42:20 – 43:33 – Conclusion

Quelle: UnHerd, 15.02.2023

Ritter nennt Nord Stream-Angriff wirtschaftliches Pearl Harbor – NATO “kampfunfähig” gegen Russland

Scott Ritter hat die NATO angesichts der Zustände der Armeen vieler Mitgliedsstaaten als kampfunfähig gegen Russland beschrieben. Dazu verglich er die militärischen Fähigkeiten des westlichen Militärbündnisses mit den russischen und kommt zu einem vernichtenden Urteil.

“Die NATO ist also von Grund auf kaputt, sie ist ein Papiertiger, buchstäblich ein Papiertiger. Sie ist leeres Geschwätz. Sie können noch so viel darüber reden: ‘NATO dies, NATO das.’ Es ist alles ein Witz. Die einzige Kraft in der NATO, die in der Lage ist zu kämpfen, sind die Vereinigten Staaten. […] Die Russen sind im Moment in einem Artilleriekrieg. An den meisten Abschnitten der Front haben sie einen Vorteil von zehn zu eins. [… ] Ich meine, auf jedes ukrainische Geschütz, das sie einsetzen können, kommen sechs, sieben oder zehn russische Geschütze.”

Aus diesen Feststellungen zieht Scott Ritter diese Schlussfolgerung: “Wir müssen lernen, wie wir mit Russland friedlich koexistieren können. Das ist unser wichtigstes Ziel und unsere wichtigste Aufgabe. […] Die NATO ist kaputt, sie wird auch nicht mehr repariert werden”, so Ritter.

Schließlich kommt Scott Ritter auf die neusten Enthüllungen des Investigativjournalisten Seymour Hersh zu sprechen. Dieser hatte kürzlich publik gemacht, dass die Sprengung der Nord-Stream-Pipelines im September 2022 auf das Konto der Vereinigten Staaten und Norwegens gehe – mithin offiziellen NATO-“Partnern” Deutschlands. Scott Ritter meint dazu:

“Die Tatsache, dass die US-Regierung diese Geschichte auf diese Art und Weise leugnet, zeigt, dass Hersh an etwas dran ist. […] Im Prinzip haben die Vereinigten Staaten Deutschland und Europa den Krieg erklärt, und Norwegen hat es auch getan. […] Deutschland muss aufwachen und begreifen, dass Amerika es angegriffen hat. Das war ein wirtschaftliches Pearl Harbor. Es war ein Überraschungsangriff. Und Seymour Hersh? Sein Artikel legt Fakten und Details offen, die sonst nicht verfügbar wären.”

Somit schwäche sich Deutschland nicht nur militärisch durch die Abgabe von Panzern und anderen Rüstungsgütern an die Ukraine, sondern erleide existentiellen Schaden durch die eigenen “Verbündeten”.

Quelle: RT DE Anmerkung Christian Reimann: Dazu hat Oskar Lafontaine passend geschrieben: Vasallen wehren sich nicht. {Live}The Great Russian Offensive ft. Scott Ritter

We will be discussing American policy on Ukraine, Russia, China, & Iran with special guest former UN Chief Weapons Inspector & Former US Marines Intelligence Officer Scott Ritter

Quelle: TheRedPillDiaries, Live übertragen am 09.02.2023

NATO-AKTE: Größter Terrorakt der europäischen Geschichte verkommt zum Whataboutismus?

NATO-AKTE 11.02.2023 Whataboutismus bezeichnet abwertend ein Verfahren, bei dem eine kritische Frage oder ein kritisches Argument nicht beantwortet oder erörtert, sondern mit einer kritischen Gegenfrage erwidert wird. „Kann man Hersh trauen…?“, watschen die Massenmedien die Wunderwaffe Seymour Hersh ab, der großartige Offenbarungen in seiner 60jährigen Karriere als investigativer Journalist zu tage brachte und etwas wagte. Was haben die Massenmedien und ihre Journalisten eigentlich selbst geleistet, um den größten Terrorakt der europäischen Geschichte aufzuklären? Wo bleiben die kritischen Fragen zu den angeblichen Untersuchungen der deutschen Bundesstaatsanwaltschaft? Ist es im Journalismus überhaupt üblich, Informanten zu schützen, wenn es um brisante Aufdeckungen geht und was ist dran an den Argumenten der Mainstream-Journaillie? Lenken Sie vom Thema ab und wer kommt ihnen dabei zur Hilfe? Verkommt der größte Terrorakt der europäischen Geschichte zum Whataboutismus der Mainstreammedien? Können wir uns nur noch selbst helfen, oder? Darüber sprechen wir in dieser NATO-AKTE mit Journalist und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann, Thomas Röper, Blogger der Seite www.anti-spiegel.ru , Wilhelm Domke-Schulz, Dokumentarfilmer und Medienanalyst und Sergey Filbert, Blogger und Redakteur von DruschbaFM. Durch die Sendung führt Journalistin und DruschbaFM-Redaktuerin Sabiene Jahn.

DEMOS: WEST: Ramstein, So 26. Feb. 2023, 12 Uhr, U.S. AirBase, Geb. 1135, 66877 Ramstein-Miesenbach (Wendehammer) sowie OST: Berlin, Sa. 25. Feb. 2023, 14 Uhr am Brandenburger Tor

Quelle: Druschba FM, 13.02.2023

Wasserkrise Palästina mit Clemens Messerschmid – 99 ZU EINS – Ep. 136

Was hat es auf sich mit der Wasserkrise in Palästina? Wie hängt die Krise mit der Israelischen Besatzung zusammen und was hat das ganze mit Deutschland zu tun? Clemens Messerschmid, Hydrogeologe, seit 25 Jahren im Westjordanland, erzählt uns über die Zusammenhänge.

Quelle: 99 ZU EINS, 19.05.2022 Vortrag Clemens Messerschmid Wasserkrise Palästina

Bis zum letzten Tropfen – Vortrag von Dr. Clemens Messerschmid in Wien (2021)

Quelle: International, 21.09.2021 Der ewige Kampf ums Wasser – Interview mit Clemens Messerschmid

“Seit zwanzig Jahren geht es rückwärts”. Der deutsche Wasserexperte Clemens Messerschmid findet deutliche Worte, wenn es um Wasser und Wasserverteilung geht.

Quelle: Bayerischer Rundfunk, 10.08.2016 Lesen Sie hierzu auch den Nachruf auf Clemens Messerschmid auf dem Blog ‘Jüdische Stimme’: Der Hydrogeologe Clemens Messerschmid ist im Februar 2023 im Alter von 58 Jahren verstorben. Unser Mitglied Nirit Sommerfeld schreibt über seine wichtige Arbeit und seine einzigartige Persönlichkeit. […] „Bis zum letzten Tropfen“ – das war der Titel seines Vortrags, den er seit Jahren im deutschsprachigen Raum vor kleinen und größeren Gruppen hielt. Als ausgewiesener Spezialist in allen Wasserfragen, explizit vertraut mit jeder Facette von Grundwasser, Regenwasser, Wasserverbrauch und vor allem der politischen Dimension der Wassernutzung in Palästina und Israel konnte Clemens Messerschmid wie kein anderer komplizierte Zusammenhänge verständlich erklären. Erst 2022 promovierte er, nachdem er 25 Jahre in Palästina geforscht und gearbeitet hatte. In seine Doktorarbeit flossen Erkenntnisse ein über die Grundwasserneubildung im palästinensischen und israelischen Grundwasserbecken im Westjordanland ein, dem sogenannten Aquifer. Der wesentliche Kern seiner Arbeit, der eng verknüpft war mit naturwissenschaftlicher Forschung, aber weit über sie hinausging, ist die politische Interpretation seiner Erkenntnisse. Von ihm konnten wir lernen, dass in Ramallah mehr Regen fällt als in Berlin und dass der Wasser-„Mangel“ in Wirklichkeit ein „Wasser-Mythos“ ist. Wir begriffen, warum der Jordan-Fluss in der besetzten palästinensischen Westbank austrocknet, wenn die Wüste auf israelischem Staatsgebiet „zum Blühen“ gebracht wird. Er lieferte uns erweiterte Kenntnisse und Analysen zur Kolonisierung durch Wasser, was bis dato wenig erforscht war; er lehrte uns, wie die Militärbesatzung durch ihren Raub von Wasser das tägliche Leben der Besetzten bestimmte. Er analysierte wissenschaftlich präzise, geradezu mit pedantischer Akribie die systematische Diskriminierung der Palästinenser durch Israels staatlich gelenkte Wasserentnahme und prägte den Begriff der Hydro-Apartheid.” Lesen Sie hierzu auch erneut auf den NachDenkSeiten von Clemens Messerschmid “10 dirty little secrets – die ‚kleinen Geheimnisse‘ der israelischen Hasbara im Wassersektor” (09.12.2016) und das Interview “Bizarr ungleiche Verteilung des Wassers im palästinensischen Westjordanland. Ein lösbares Problem, das absichtlich nicht gelöst wird.” (26.08.2016)

Folge #1: Von der Außenministerin zum politischen Flüchtling im Exil

Die Leitung ist schwach, doch ich kann sie gut empfangen. Die ehemalige Außenministerin im Exil: Dr. Karin Kneissl, Chefdiplomatin a.D. der Republik Österreich steht Rede und Antwort im neuen Podcast “Unipolar – Multipolar: Der Podcast für Geopolitik.” In dieser ersten Folge sprachen wir über ihren Werdegang von der ehemaligen Außenministerin zum politischen Flüchtling im Libanon. Nachdem sie auf ihrer Hochzeit 2018 mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einen Walzer tanzte begannen die Diffamierungen, Morddrohungen und Anfeindungen. Ihr wurde das Leben in ihrer Heimat zur Hölle gemacht, weshalb sie im Herbst 2020 nach Südfrankreich emigrierte. Als auch dort die Drohungen nicht weniger wurden, entschied sie im Sommer letzten Jahres im Libanon, weit weg von jeglicher westlicher Zivilisation, einen Neustart zu beginnen. Über ihre Erfahrungen auf diesem harten Weg sowie die Entwicklungen auf dem geopolitischen Schachbrett rund um schwere Waffenlieferungen sprachen wir in dieser ersten Podcast-Folge.

Quelle: Flavio von Witzleben, 05.02.2023 Folge #2: Geopolitische Erdbeben

In dieser zweiten Folge von „Unipolar-Multipolar: Der Podcast für Geopolitik“ sprechen wir über die Veröffentlichung der Nordstream-Sprengung von Seymour Hersh. Außerdem gehen wir auf die Folgen des Erdbebens in der Türkei und Syrien ein. Karin Kneissl war zur Zeit des Erdbebens im Libanon und bekam die Ausläufer am eigenen Leib zu spüren.

Quelle: Flavio von Witzleben, 12.02.2023 Anmerkung CG: Interessant, ab Min. 8:30 zu US-Seeminen in Nicaraguas Küstengewässern und Min. 14:20 NordStream-Sprengung sei auch ‘Ökozid’.

Basta Berlin (163) – Schmutzkampagnen

Wer als Journalist oder Politiker gegen Putin und für die USA, gegen Querdenker und für Klimaaktivisten ist, der hat großartige Karrierechancen. Wer sich jedoch gegen den Mainstream stellt, wird schnell mit Schmutzkampagnen und Verleugnungen überzogen…

Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, schauen heute auf geheime Hinterzimmer-Deals und Spionage-Krimis, es geht um Korruption in Brüssel, Verschwendung in Berlin und um Kriegspläne in Washington. Von all dem bekommt Otto-Normal-Bürger häufig nichts mit – oder seine Meinung wird bereits durch entsprechende Berichterstattung manipuliert. Es ist das große Denunzieren, das vor niemandem Halt macht.

Die Kapitel: 00:00:00 Begrüßung und Themen 00:02:27 Raubzug gegen Steuerzahler 00:30:47 Zuschauerfeedback 00:38:19 Das große Denunzieren 01:01:16 Webtipp und Schreddern

Links zur aktuellen Sendung:

Der Artikel von Seymour Hersh.

Das „Manifest für Frieden“.

Unser Webtipp: Der wiederhergestellte Artikel der Berliner Zeitung “Das Zulassungsdesaster: Lobbyarbeit und Rechtsbruch im Fall der mRNA-Präparate?”

Quelle: Basta Berlin, 16.02.2023

West-Sanktionen gegen Erdbebenopfer | Von Rainer Rupp

Verbrechen des Wertewestens gegen die Menschlichkeit. Ein Kommentar von Rainer Rupp.

Die Heuchelei der angeblich so sehr um die Menschlichkeit und um westliche Werte besorgten Regierungs- und Medieneliten in den korrupten US/NATO/EU-Demokraturen schreit schon lange zum Himmel. Nach den jüngsten Erfahrungen im Ukraine-Krieg, wie diese West-Eliten ganze Generation der ukrainischen Jugend sinnlos als Kanonenfutter verheizen, dachten viele, dass eine Steigerung der Verkommenheit der US/NATO/EU-Regierungsvertreter kaum noch möglich war.

Pentagon-Chef Lloyd Austin hatte nämlich anlässlich seines Besuches in Warschau am 25. April 2022 erklärt, dass das eigentliche US-Kriegsziel, das mit Hilfe der Massenschlächterei von hauptsächlich ukrainischen Menschen erreicht werden sollte, ganz banal darin besteht, „Russland zu schwächen“. […] Aktuell kann sich die ganze Welt davon mit Blick auf den Umgang des „Werte-Westens“ mit den syrischen Erdbebenopfern überzeugen. Denn das politische Ziel in Washington und in den Hauptstädten der europäischen Vasallen ist seit über 20 Jahren nach wie vor der Sturz der syrischen Assad-Regierung. Wegen Assads „Nein“ zu einer US-Pipeline – vom Persischen Golf durch Syrien nach Europa – war die syrische Regierung den US-Oligarchen nicht mehr „demokratisch genug“. Um diesem Demokratie-Manko in Assads Syrien abzuhelfen, haben westliche Geheimdienste wie CIA und MI6 in kaum verdeckten Operationen in Syrien islamistische Halsabschneider wie al-Kaida-Ableger und ISIS-Formationen mit Finanzen versorgt und an Waffen ausgebildet. So ist die in westlichen Medien viel gerühmte „demokratische Opposition“ in Form bewaffneter „Freiheitskämpfer“ der „Freien Syrischen Armee“ entstanden. […]

Vollständiger Text, inkl. Quellenhinweisen.

Quelle: apolut, 17.02.2023

Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Entschädigung und Schadensersatz nach DSGVO

In diesem Video geht es zum einen um die unberechtigte Freistellung von Arbeitgebern ohne dass das Gesundheitsamt ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen hatte und es geht um die Konsequenzen datenschutzrechtlicher Verstöße der Arbeitgeber rund um die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die die Weigerung des Arbeitgebers die Daten der Arbeitnehmer zu löschen in einem anderen Licht erscheinen lässt.

Arbeitsgericht Bonn, Urteil vom 18.05.2022 , 2 Ca 2082/21

Arbeitsgericht Eberswalde, Urteil vom 30.06.2022, 4 Ca 222-22

Arbeitsgericht Paderborn, Urteil vom 28.10.2022, Az.: 3 Ca 529/22

Arbeitsgericht Stuttgart, Urteil vom 12.10.2022 – 15 Ca 2557/22

Arbeitsgericht Bremen – Bremerhaven , Urteil vom 11.1.2023, Az. 5Ca/ 5221/21

Arbeitsgericht Dresden, Urteil vom 11.1.2023 ,Az 4 Ca 688/22

Alle zitierten Urteil findet ihr hier.

Quelle: Kanzlei Ellen Rohring, 08.02.2023 Einrichtungsbezogene Impfpflicht : Freispruch! Kein Bußgeld!

Amtsgericht Lippstadt, Urteil vom 06.02.2023

Nur bei wenigen Verfahren kommt es zu Verhandlungen. Die meisten Verfahren wurden wohl eingestellt.

Jetzt endlich auch mal ein Freispruch !

Quelle: Kanzlei Ellen Rohring, 11.02.2023

Moralischer Anspruch missbraucht? Ein offener Brief an OB Dieter Reiter

In diesem Beitrag geht es um eine Rede, die unser Oberbürgermeisters Dieter Reiter zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust und des Nationalsozialismus am 27. Januar 2023 hielt. Diese Rede stieß wahrscheinlich bei etwa einem Drittel der Bevölkerung auf Unbehagen, vielleicht sogar Entsetzen und möglicherweise bei einem anderen Drittel auf Zustimmung, vielleicht sogar Begeisterung.

Warum berührte sie nicht gleichermaßen, wie eine tiefe, treffende Trauerrede? Dieter Reiter vermengte das Gedenken an die Opfer des Holocaust mit seinen Ressentiments gegenüber dem Drittel der Gesellschaft, das sich der Staatsraison nicht beugte und die Corona-Maßnahmen mit Demonstrationen begleitete.

Der Münchner Autor Michael Sailer hat Dieter Reiters Rede für sich analysiert. Hören Sie hier seinen offenen Brief an den Oberbürgermeister.

Quelle: Radio München, 14.02.2023

Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co. Machtergreifung in Berlin? – Küppersbusch TV

Ach, #Berlin. Was war denn da los? Das zweite Wahl…äh…Mal in Folge jetzt schon! Aber nun gut, hoffentlich sind ja jetzt langsam mal alle Zettel ausgezählt. Vielleicht könnte das neue Power-Duo #Wagenknecht & #Schwarzer helfen, die haben auf jeden Fall viele gute Ideen, wie zum Beispiel schnelle Verhandlungen mit #Putin. ACH WAS! Außerdem: Der Herbst 2024 in #Sachsen könnte recht dunkel werden. Viel Spaß und gute Unterhaltung!

0:00 Mützen für die Ukraine 0:18 Zettel-Chaos 0:29 Next Level Feminismus 2:43 Die Zukunft wird braun 3:59 Küppis musikalisches Quiz

Quelle: Küppersbusch TV

Über Kakerlaken in aller Munde, Artikel voller Sprengsätzte, hirntote Mütter, randvolle Haubitzen im Karneval und NATO-Erfahrungen in Hogwarts, Haus GenderInn. Dazu satte Volksverhöhnung von ganz oben und eine Warnung vor 90% NPCs: NIEMALS werden die Täter ihren ungeimpften Opfern vergeben.

Quelle: B&B – Burchardt & Böttcher – Wir müssen reden, 12.02.2023

Zwei-Minuten-Terrine Wahnsinn mit Arnulf Rating, Herr Heuser vom Finanzamt, Götz Frittrang, Gordon Brettsteiger & Andrea Bongers (Manolo Panik).

Quelle: Maulhelden

Quelle: _horizont_, 15.02.2023

Quelle: _horizont_, 15.02.2023 Beton

Quelle: _horizont_, 16.02.2023