Die Propaganda wird immer nackter und gewalttätiger. Jämmerlich (10)

Mit unseren wiederkehrenden Hinweisen auf die katastrophalen Fehlleistungen unserer Hauptmedien wollen wir Sie nicht langweilen. Wir möchten Sie mit Material für Ihre Gespräche mit solchen Menschen versorgen, die noch an diesen Medien hängen. Aufklärung tut not. Vielleicht gelingt es Ihnen mit unserer Unterstützung, über die immer schlimmer werdende Propaganda von ZDF Heute, von Tagesschau und Tagesthemen aufzuklären. Gestern Abend habe ich mir um 19:00 Uhr ZDF Heute angeschaut. Das waren von Beginn an 10 Minuten und 45 Sekunden Kriegs-Propaganda. Siehe hier. Das Heute Journal wurde direkt aus Kiew gesendet. Eine NachDenkSeiten-Leserin machte auf dieses Machwerk aufmerksam. Albrecht Müller.



Zitat unserer Leserin:

„Da ich bei meiner Schwiegermutter bin, habe ich mir die Sendung (ausnahmsweise) mit angeschaut und bin fassungslos, wie nicht nur die Gattin des ukrainischen Präsidenten inszeniert wird, sondern am Ende eine Heldengeschichte von einem Fahrradwurf auf einen russischen Panzer. Unter völliger Ausblendung des Todes von täglich etwa 1000 Menschen. – Jetzt gucken wir tagesthemen – ist auch nicht viel besser…aber immerhin ausführlicher über die UN-Resolution statt homestories.“

Auf einige von mehreren Elementen der Propaganda in den Sendungen des ZDF will ich hinweisen:

Die ZDF-Reporterin Eigendorf war wieder mal an der Front bei kämpfenden Soldaten – ohne jegliche Distanz, voller Bewunderung. Hier kann man von sogenannten Embedded Journalists sprechen, von ins Militär eingebetteten Journalisten. Im Irakkrieg 2003 sprach man über diese Integration noch kritisch. Heute wird das als selbstverständlich hingenommen und eingeübt.

In der Heute-Sendung wurde die anti-russische Propaganda noch dadurch verstärkt, dass auch von Litauen berichtet worden ist und der Eindruck erweckt wurde, als sei auch Litauen in Gefahr, von Russland überfallen zu werden. Das ist eine story, die in letzter Zeit in Bezug auf die baltischen Staaten und andere Länder wie Moldau des Öfteren erzählt wird.

Der Konflikt wird – auch in den Formulierungen – zu einem Systemkonflikt hochstilisiert.

Im Heute Journal sprach man in Bezug auf die Ukraine und den Westen von der „zivilisierten Welt“, in Bezug auf Russland von Barbarei, von der blanken Barbarei von Putins Armee. Die Erwähnung von Vergewaltigungen durfte nicht fehlen.

Nutzen Sie bitte diese Medien-Produkte zur Aufklärung. Es kostet etwas Zeit, aber es ist andererseits auch interessant, die verfeinerten Methoden der Propaganda zu studieren und andere Menschen darüber aufzuklären.