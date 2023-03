dazu: Colonel MacGregor: Die Ukraine wurde ZERSTÖRT und es ist nichts mehr übrig | Redacted mit Clayton Morris Colonel Douglas McGregor: “Die Ukraine kann diesen Krieg nicht gewinnen, und die Verluste, die sie im Kampf gegen die Russen in der Südukraine erlitten hat, waren entsetzlich. Die Russen haben die Ukrainer seit September aufgefordert, sie in der Südukraine unerbittlich anzugreifen, und genau das haben die Ukrainer getan, und sie haben horrende Verluste erlitten”. Quelle: Seniora.org

dazu: Scholz: “Liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland!”

Ein Jahr nach dem russischen Überfall hat Bundeskanzler Olaf Scholz betont, einen “Friedensschluss über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg” dürfe es nicht geben. “Ein Diktatfrieden gegen den Willen der Opfer” verbiete sich aus moralischen Gründen, aber auch aus dem eigenen Sicherheitsinteresse Deutschlands, sagte Scholz im Bundestag. “Was für eine fatale Ermutigung des Angreifers wäre es, wenn der Bruch des Völkerrechts und der europäischen Friedensordnung belohnt würde!” Die Bundesregierung werde der Ukraine helfen, ihre Ziele zu erreichen.

Dies sei auch die Meinung der Mehrheit der Deutschen, sagte Scholz. Zugleich kritisierte er, ohne sie beim Namen zu nennen, diejenigen, die am Samstag in der Hauptstadt für rasche Verhandlungen mit Russland demonstriert hatten. “Man schafft auch keinen Frieden, wenn man hier in Berlin ‘Nie wieder Krieg!’ ruft – und zugleich fordert, alle Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen.” Zu der Demo hatten die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und die Feministin Alice Schwarzer aufgerufen. Von der chinesischen Regierung forderte Scholz: “Liefern Sie keine Waffen an den Aggressor Russland!” Er vermisse eine klare Verurteilung des Angriffskrieges. (…)

Bei der generellen Bewertung des Krieges sind sich die Regierungskoalition und die größte Oppositionsfraktion einig – das zeigte auch die Replik von Unionsfraktionschef Friedrich Merz auf Scholz. Wenn Russland heute die Waffen niederlege, sei der Krieg morgen vorbei, sagte Merz. Wenn aber die Ukraine die Waffen niederlege, sei dies das Ende der Ukraine.

Quelle: Süddeutsche

Anmerkung Christian Reimann: Der Bundeskanzler und der Oppositionsführer sind sich in der militärischen Unterstützung der Ukraine grundsätzlich einig. Sie, aber auch viele weitere Entscheidungsträger und Politiker in Bund, Ländern und Kommunen, die bis vor kurzer Zeit noch Ängste vor einem Virus geschürt haben (vielleicht auch selber in Panik geraten sind), haben nun offensichtlich keine Angst vor dem Risiko eines Atomkrieges. Bitte lesen Sie dazu z.B. auch