Hinweise des Tages II

dazu: EU zeigt Beijing kalte Schulter

Wirtschaftsbeziehungen mit China infrage gestellt. Zwölf-Punkte-Papier zur Ukraine abgelehnt.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wirft China vor, eine »alternative Vorstellung der Weltordnung« zu vertreten, und kündigt eine Neuausrichtung der EU-Politik gegenüber der Volksrepublik an. Insbesondere die Wirtschaftsbeziehungen der EU zu China müssten neu justiert werden, erklärte von der Leyen am Donnerstag in einer Grundsatzrede in Brüssel. So sollten künftig nicht bloß chinesische Investitionen in der EU, sondern auch Investitionen von Firmen aus EU-Staaten in China genehmigungspflichtig sein und verboten werden können. Die Kommissionspräsidentin deutete darüber hinaus an, das Investitionsabkommen, das Brüssel und Beijing Ende 2020 fertiggestellt hatten, das aber nie ratifiziert wurde, werde womöglich endgültig ad acta gelegt.

Quelle: junge Welt