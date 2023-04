dazu: IWF: Rezession in Deutschland, Wachstum in Russland und große Risiken Der IWF hat seine Frühjahrsprognose veröffentlicht. Er hofft zwar auf eine Bewältigung der Inflation, sieht aber schwaches Wachstum in den entwickelten Ökonomien und warnt vor Risiken im Bankensektor und durch “geopolitische Fragmentierung”. Quelle: RT DE

dazu auch: “Vier Jahre des täglichen Kampfes”

Julian Assange kämpft seit Jahren gegen seine Auslieferung an die USA. Er muss diesen Kampf vom Gefängnis aus führen. Obwohl der WikiLeaks-Gründer nicht verurteilt ist, sitzt er hinter Gittern – und das nicht in einer gewöhnlichen Justizvollzugsanstalt, sondern im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh.

“Er ist normalerweise immer in seiner Zelle”, beschreibt Julians Frau Stella den Alltag ihres Mannes. Er müsse auch in seiner Zelle essen. Es sei die Norm in Belmarsh, dass man isoliert ist in seiner Zelle, sagt sie.

Was Belmarsh bedeutet, bekommt Stella Assange auch selbst zu spüren, wenn sie ihren Mann besuchen will: Vom Eingangstor bis hin zum Gesprächsraum, in dem sie ihrem Mann am Tisch gegenübersitzen darf, muss sie viermal ihre Fingerabdrücke abgeben, sich bei einer Leibesvisitation auf Drogen untersuchen lassen und vieles mehr.

Wie lange das noch so weitergeht, ist völlig offen. “Es sind jetzt vier Jahre“, sagt sie mit Blick auf Julians Inhaftierung, “vier Jahre des täglichen Kampfes an allen Fronten.”

Quelle: tagesschau

Anmerkung Moritz Müller: Erfreulich, dass die Tagesschau in diesem Ton berichtet. Eigentlich sollte es in diesem Fall eine Selbstverständlichkeit sein. Weiter so, und beim nächsten Mal eindeutiger positionieren!