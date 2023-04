Hinweise des Tages II

dazu auch: Trotz Krisen: Milliarden für Aktionäre – Unternehmen zahlen Rekorddividende

Inflation, Ukrainekrieg, aber die Geschäfte laufen trotzdem. Viele Unternehmen spendieren ihren Aktionären deshalb nun rekordhohe Dividenden. Doch es gibt Ausnahmen.

Die Deutschen tun sich traditionell schwer mit Aktien. Die, die doch investiert haben, können nun für das abgelaufene Geschäftsjahr auf eine Rekordsumme an Dividenden hoffen.

Trotz zahlreicher Belastungen infolge des Ukrainekrieges wollen börsennotierte Unternehmen in diesem Jahr insgesamt rund 75 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner ausschütten, wie aus Berechnungen der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und des isf Institutes for Strategic Finance an der FOM Hochschule hervorgeht . Damit werde die Bestmarke des Vorjahres um neun Prozent übertroffen. Ob sich dieser Trend fortsetzt, ist aus Sicht der Aktionärsvertreter angesichts zahlreicher Herausforderungen unsicher.

Vor allem Aktionäre der Dax-Konzerne profitieren vom Dividendensegen. Die 40 Konzerne des deutschen Leitindex schütten geschätzt 52,5 Milliarden Euro aus, allein die drei Autobauer Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen kommen den Angaben zufolge zusammen auf rund 15,5 Milliarden Euro. Insgesamt erhöhen 27 Dax-Konzerne ihre Dividende. Vier zahlen jedoch keine Dividende. […]

Den meisten Dax-Unternehmen sei es gelungen, hohe Kosten bei Personal, Beschaffung und Energie an ihre Kunden weiterzugeben, analysierte Henrik Ahlers, Vorsitzender Geschäftsführer des Beratungsunternehmens EY. Einige Unternehmen hätten zudem von einem komfortablen Auftragspolster aus der Zeit der Coronapandemie profitiert.

Quelle: DER SPIEGEL

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Sicher, nur eine Momentaufnahme, und es kann in diesem Geschäftsjahr bzw. Dividendensaison nächstes Jahr schlechter aussehen. Dennoch könnte ein Magazin mit investigativem Anspruch, also z. B. der SPIEGEL, sich doch Gedanken machen und untersuchen, woher denn die Rekorddividenden kommen. Entweder haben die Unternehmen Übergewinne erzielt und massiv die Inflation angeschoben, was doch in wettbewerbsintensiven Märkten nach geltender Theorie gar nicht möglich ist; oder aber sie haben ihre Angestellten, den angeblichen Fachkräftemangel hin oder her, mit viel zu niedrigen Löhnen abgespeist. Höchstwahrscheinlich gilt sogar beides gleichzeitig. Und auch ein dritter Aspekt ist – ebenfalls gleichzeitig – möglich: dass die Unternehmen durch ihre Aktionäre gezwungen werden oder sich gezwungen sehen, mehr Liquidität auszuschütten, als für die Eigenkapitalausstattung eigentlich gut wäre. Mit zu wenig Liquidität und angesichts der stark gestiegenen Zinsen sind aber die Unternehmen anfällig und fällt das Investieren schwerer, d. h. entweder beachten die Aktionäre das Firmeninteresse an ausreichenden Eigenkapitalquoten und Investitionen nicht, oder die Firmen sehen selber keinen Sinn im Investieren, obwohl doch eine Unternehmensteuersenkung nach der nächsten (auch) mit der dann angeblich höheren Neigung der Unternehmen zum Investieren begründet wurde. Mit anderen Worten, anhand der Rekorddividenden könnte man die völlig falsche Wirtschafts- und Finanzpolitik durchdeklinieren, wenn man denn irgendein Interesse an Aufklärung hätte und nicht so ein neoliberales Kampfblatt wäre wie der SPIEGEL, der stattdessen kaum verhohlen das geile Aktionärsleben mit Rekorddividenden anpreist.