Videohinweise am Samstag

Anmerkung CG: Hier zur Erinnerung, noch einmal der von Sevim Dagdelen angesprochene Videomitschnitt, welcher die perfide Freude von Hillary Clinton zeigt, nachdem sie (laut zu dem Zeitpunkt noch unbestätigten Berichten) vom Tod Muammar al-Gaddafis erfahren hatte. Bei ‘CNN’ und AFP’ ist der zweite Teil des Mitschnitts nicht (mehr) zu finden. Bei ‘CBS News’ hingegen wird man nach elf Jahren noch fündig. Hillary Clinton: “We came. We saw. He died. Hahahaha!”. Die Reporterin fragte anschließend noch: “Did it have anything to do with your visit?” Selbstverständlich ist die Anlehnung an das berühmte Zitat von Gaius Julius Caesar zur Schlacht bei Zela “Veni, vidi, vici” kaum zu übersehen.

Hillary Clinton learns of Gadhafi’s capture

Clinton on Qaddafi: We came, we saw, he died

