dazu auch: Die Desinformationskampagne der westlichen Medien: Der Fall Bakhmut, ein typisches Beispiel «Unsere Sprache befindet sich in ständiger Entwicklung. Zum Teil geschieht dies von unten nach oben, durch den Erfindungsreichtum kreativer Persönlichkeiten oder von Autoren für kommerzielle Werbung. Zum Teil geschieht dies von oben nach unten, von den Machthabern, die versuchen, die Denkprozesse der breiten Öffentlichkeit zu manipulieren und zu kontrollieren.» – Eine interessante – aktuelle! – Analyse des unabhängigen Beobachters Gilbert Doctorow in Brüssel. Quelle: Globalbridge

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Der blanke Irrsinn. Die Verteidigungsausgaben sollen um 30% bzw. ca. 20 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Erst vor fünf Wochen hat Macron die radikale Rentenkürzung quasi-diktatorisch in Kraft gesetzt , und zwar mit der Begründung, Achtung!, das prognostizierte Defizit in der Rentenkasse von ca. 12-15 Milliarden Euro jährlich (bis 2032) wäre unbezahlbar und der Aussage, „Für einen Staat mit 3 Billionen Euro Schulden ist kein Defizit unerheblich“ . Tatsächlich hat Frankreich ein Staatsdefizit von 112% des BSP und gerade ein Downgrade im Rating der Bonität erlitten. Wie kann man dann dafür sorgen, dass das Defizit sich durch eine wahnsinnige Aufrüstung um zusätzliche 20 Milliarden Euro pro Jahr erhöht – und zwar einen Monat, nachdem man den Arbeitnehmern die Rente zusammengekürzt hat, wo ein geringeres Defizit als angeblich staatsgefährdend galt ?

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Da die Mietverhältnisse wenig reguliert sind, die Mieten absurd gestiegen sind und es fast keine sozialen Hilfen gibt, rutschen die Menschen in den USA ganz schnell in die Obdachlosigkeit. Obendrauf die Drogen, das macht die perfekte Katastrophe. Phantastischerweise wurde und wird uns dieses Land seit vielen Jahren als Vorbild für eine offene Marktwirtschaft, Innovationsfähigkeit und wenig Bürokratie präsentiert (was größtenteils nicht einmal stimmt). Das ist eine grauenhafte Dystopie, die aber in Deutschland und im restlichen Europa ebenfalls immer mehr zur Realität wird.