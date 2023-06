dazu: Vernagelt: Baerbock und Heil in Südamerika Kolonialistisch getönter Starrsinn im Umgang mit dem »globalen Süden« bestimmt auch die Äußerungen Baerbocks und Heils, die in drei Ländern Südamerikas Pflegefachkräfte für das deutsche Gesundheitswesen rekrutieren sollen. Das hat die erste Koalition aus SPD und Grünen vor 20 Jahren entscheidend ruiniert. Wo Gesundheit eine Frage der Rendite ist, wird Personal davongejagt oder verschlissen, sind Patienten lästige Profitminderer, hat Barbarei wieder einen Namen. Wenn Heil jetzt von einer »Win-win-Situation« für Brasilien und die Bundesrepublik bei der Abwerbung von Pflegekräften spricht, ist das nicht nur Schönfärberei, sondern imperialistische Demagogie. Noch während der Tour der beiden Minister tagen die EU-Innenminister am Donnerstag, um die »Festung Europa« abzuschotten: massenhafter Tod den »illegalen« und feinere Auswahl »nützlicher« Migranten. Im globalen Süden hat sich herumgesprochen, dass beides im Westen zusammengehört. Hierzulande wird jedoch das Problembewusstsein zur Migration weiterhin vernagelt. Reisende Kabinettsmitglieder hämmern mit. Quelle: Arnold Schölzel in junge Welt

Anmerkung Christian Reimann: Anstatt hierzulande für bessere Arbeitsbedingungen einschließlich mehr Gehälter zu sorgen, wird weiterhin durch die Welt geflogen und nach Arbeitskräften im Ausland gesucht. Die Lage am hiesigen Arbeits- und Wohnungsmarkt dürfte so nicht entspannter werden. Fraglich ist, ob sich die beiden Politiker über die möglichen finanziellen und sozialen Folgen im Klaren sind. Bitte lesen Sie dazu auch Heil und Baerbock wollen Pflegekräfte in Brasilien anwerben mit einer Anmerkung.

Die per Mail versandte Antwort hat es in sich. Es gibt in dem angefragten Sinne in Deutschland 15.133 Einkommensmillionäre. Geprüft wurden allerdings nur 870 Steuererklärungen. 5,7 Prozent. Mit anderen Worten: Einkommensmillionäre werden im Schnitt nur alle 17 Jahre geprüft, ob ihre Angaben korrekt sind. Das heißt in der Regel nur dreimal in ihrem Arbeitsleben. Quelle: Telepolis

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Faszinierend, dass diese konservative WELT gelassen die Wahrheiten ausspricht, die woanders als Tabu gelten oder geleugnet werden, z. B. von der Bundesregierung: nicht die Ukraine, sondern ihre Waffenlieferanten aus dem Westen bestimmen über Waffenstillstandsverhandlungen, auch gegen den Willen der Ukraine; und allen Beteuerungen zum Trotz wird die Ukraine in absehbarer Zeit (oder überhaupt je) weder Mitglied der EU noch der NATO. Wenn den Menschen in der Ukraine diese desillusionierende Perspektive bewusst wäre, würden sie wohl mit den fruchtlosen Kämpfen aufhören; so aber werden die Ukrainer mit vorgehaltener Karotte (EU, NATO) immer weiter in den Stellvertreterkrieg hineingedrückt.

Ob die Marxsche Feststellung zutrifft, dass sich manche geschichtlichen Ereignisse zweimal ereignen, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce? Die Bundesregierung jedenfalls macht zur Zeit die Probe aufs Exempel. Am Wochenende bequemte sich Verteidigungsminister Boris Pistorius erstmals zum Shangri-La-Dialog nach Singapur; seine Amtsvorgängerinnen hatten die renommierte Tagung – immerhin Asiens größte Sicherheitskonferenz – jahrelang geschwänzt; ein schönes Beispiel für die immer wieder beschworene Wertschätzung, die Berlin fernen Weltgegenden entgegenzubringen behauptet. Pistorius kündigte in Singapur für nächstes Jahr die Entsendung zweier Kriegsschiffe der Bundesmarine sowie eines Luftwaffengeschwaders zu Manövern in die Asien-Pazifik-Region an; dann aber mimte er, wie es sonst der Kanzler, die Außenministerin oder andere im Ausland weilende Berliner Regierungsmitglieder gewöhnlich tun, Cato den Älteren.

Wie der römische Staatsmann jede seiner Reden, ob es inhaltlich passte oder nicht, mit dem Mantra beendet haben soll, das immer noch aufmuckende Karthago müsse in einem dritten Krieg endgültig zerstört werden, so kaperte Pistorius nun den Shangri-La-Dialog mit der Lieblingsparole des Westens, es müssten sich jetzt alle Staaten gegen Russland verbünden. (…)

Cato der Ältere hatte mit seinem gebetsmühlenhaften Insistieren, Karthago müsse endlich zerstört werden, schließlich Erfolg: Rom beendete seinen Dritten Punischen Krieg im Jahr 146 vor unserer Zeitrechnung mit der vollständigen Vernichtung seines alten Rivalen. Es war damals allerdings noch eine in vollem Aufstieg begriffene Macht. Der heutige Westen hingegen hat den Zenit seiner globalen Dominanz inzwischen überschritten. Mündete Catos »ceterum censeo« damals für die antike nordafrikanische Metropole in eine furchtbare Tragödie, so hat das heutige Mantra des Westens, Russland müsse ruiniert werden, das Zeug zur tragischen Farce.

Überschattet wurde der Shangri-La-Dialog vom Beinahezusammenstoß zweier Kriegsschiffe in der Taiwanstraße. Dort hatte sich am Sonnabend ein chinesisches Schiff einem US-Zerstörer auf 150 Meter genähert. Das U.S. Indo-Pacific Command warf Chinas Marine daraufhin vor, mit »unsicherem« Vorgehen Gefahren zu schaffen. Das für Ostchina zuständige Eastern Theatre Command der chinesischen Streitkräfte warnte hingegen, indem Kriegsschiffe aus anderen Weltregionen immer wieder vor der chinesischen Küste kreuzten, provozierten sie »mutwillig Risiken«.

