Hinweise des Tages II

dazu auch: Police omitted folder called ‘CIA’ from the computer of Spaniard who allegedly spied on Julian Assange

(Eigene Übersetzung)

Polizei ließ Ordner mit der Bezeichnung “CIA” auf dem Computer des Spaniers, der Julian Assange ausspioniert haben soll, weg

In einem kürzlich dem vorsitzenden Richter übergebenen Dokumentendump waren mehr als 250 zusätzliche Gigabyte an Dateien enthalten, die mit der Überwachung des WikiLeaks-Gründers in Zusammenhang stehen – weit mehr als die ursprünglich von der Polizei vorgelegten.

David Morales – der Inhaber der spanischen Sicherheitsfirma, die Julian Assange während seines längeren Aufenthalts in der ecuadorianischen Botschaft in London ausspionierte – bewahrte die Arbeit, die er für die CIA leistete, auf seinem Laptop auf. Laut einer neuen Untersuchung seines MacBooks, zu der EL PAÍS Zugang hatte, war alles mit den Initialen des US-Geheimdienstes gekennzeichnet. Das Wort “CIA” taucht mehrmals auf einer externen Festplatte der Marke Western Digital auf, auf der Morales die Projekte und Operationen speicherte, mit denen seine Firma UC Global, S.L., beauftragt war.

[…]

Das Auftauchen dieser neuen Beweise war eine Überraschung in dem Verfahren gegen Morales vor dem Obersten Gerichtshof Spaniens, der Audiencia Nacional. Keines dieser Computerprotokolle erschien zuvor in der ersten Kopie, die von der Polizei angefertigt wurde, als die Beamten das bei der Verhaftung des Sicherheitsunternehmers im September 2019 beschlagnahmte Material kategorisierten. Das gesamte Material wurde in ein Cloud-Speichersystem innerhalb der Justizsysteme hochgeladen, so dass alle an dem Fall beteiligten Parteien es einsehen konnten. Die Verhaftung und Anklage von Morales erfolgte Wochen, nachdem eine Untersuchung von EL PAÍS die Videos und Tonaufnahmen aufgedeckt hatte, die Mitarbeiter von UC Global aufgenommen hatten, während der Australier seine Verteidigung mit seinen Anwälten vorbereitete.

Quelle: EL PAÍS International

Anmerkung Moritz Müller: Es ist erstaunlich, dass 250Gb an Daten, die auf der gleichen Festplatte sind, wie andere dem Gericht vorgelegte Daten von der Polizei einfach “vergessen” werden können. Ein gutes Zeichen ist, dass die Daten schlussendlich doch ans Tageslicht gekommen sind. Die CIA, bzw. die Ankläger von Assange in den USA werden wahrscheinlich behaupten, dass David Morales ein Wichtigtuer ist, und man nicht ihm zusammengearbeitet hat. Man fragt sich allerdings, in wessen Auftrag David Morales die aufwändige Überwachung von Julian Assange und seinen Anwälten sonst betrieben haben soll… Wie kann ein Auslieferungsverfahren betrieben werden, in welchem die Seite des Angeklagten umfassend ausspioniert wurde. Julian Assange muss endlich freigelassen und entschädigt werden! Diese juristische Farce muss beendet werden, bevor es für ihn zu spät ist.