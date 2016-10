Ist Campact zu trauen? M. E. nicht. Machen Sie Ihre eigene Prüfung und – wenn möglich – Recherche.

Dazu gibt es vermutlich viel zu recherchieren. Den Anstoß dazu gibt eine Mail von Günther P., die zu lesen dringend zu empfehlen ist:

Sehr geehrter Herr Müller,

sehr geehrtes NachDenkSeiten-Team,

angeregt durch Ihren Beitrag vom 27.9. über campact habe ich zu dieser Organisation recherchiert, weil ich etwas über ihre Verbindungen in die Welt der NGO’s herausfinden wollte. Dabei bin ich auf einen Artikel von Prof. Michel Chossudovsky, University of Ottawa, Montreal gestoßen (1), der am Beispiel des World Social Forums zeigt (WSF), wie sich die neoliberalen Akteure ihre eigene Opposition organisieren und in einem Bereich halten, der ihren Hauptinteressen nicht gefährlich wird.

In diesem Artikel wird dargelegt, wie durch eine zwischengeschaltete Organisation namens EDGE (Engaged Donors for Global Equity) über Finanzbeiträge und, was ich persönlich für viel wesentlicher halte, über Personen im Hintergrund Einfluss genommen wird.

Auf der Seite findet sich eine Kopie der Liste des Board of Directors, auf der Mattias Fiedler, Geschäftsführer der Bewegungsstiftung, als Mitglied genannt wird (bestätigt durch (2)). Diese Stiftung hat die gleiche Adresse wie campact und im Vorstand beider Organisationen sitzt Herr Christian Bautz. Herr Fiedler und Herr Bautz werden als Gründungsmitglieder der Bewegungsstiftung genannt, aber über Herrn Fiedler werden auf Anhieb bemerkenswert wenig Informationen im Internet gefunden. Er agiert wohl lieber im Hintergrund.

Es mag ja praktisch sein, wenn man sich seine eigene Opposition organisiert, die den Unwillen der Massen ins Ungefährliche kanalisiert, aber das kann nicht im Sinne einer Friedensbewegung sein. Ich sehe die Gefahr, dass campact durch ihre Aktionen gegen TTIP und Ceta – so lobenswert sie auch sind, ich habe sie selbst finanziell unterstützt – , wohl wissend, dass sie am Ende nichts ändern werden, eine Reputation oder wie man heute sagen würde, eine „street credibility“ erworben haben, die zur Mobilisierung für eine Konfrontation mit Russland genutzt werden könnte. Ich will nicht behaupten, dass dies tatsächlich geschieht, aber ich halte die im genannten Artikel aufgezeigten Mechanismen für hinreichend gefährlich. Es wäre zu wünschen, dass zumindest alle Organisationen, die sich der Hilfe von campact bedienen, über diesen Hintergrund aufgeklärt sind.

Noch ein Wort zur Einflussnahme: Mir erscheint der Einfluss über die Finanzierung zwar in der ersten Phase des Anschubs einer Organisation wesentlich, aber wenn ein gewisses Maß an Bekanntheit erreicht ist, sorgen schon die nichts ahnenden Kleinspender für eine ausreichende Finanzierung der Aktivitäten, wie man auch am Finanzbericht von campact sehen kann. Aber die Personen an den einflussreichen Stellen, selbst wenn sie nicht finanziell bestochen sind, sind durch Wichtigkeit, interessante Reisen zu Tagungen und der immer wieder verstärkten Suggestion, dass sie zu den Guten ™ gehören, hinreichend leicht zu beeinflussen. Im Prinzip die gleiche Methode, die die Pharmaindustrie mit Ärztefunktionären benutzt.

Man muss seine Gegner kennen und nichts ist schlimmer, als sie zu unterschätzen. Ich hoffe Ihnen und uns mit dieser Information geholfen zu haben. Ich bedanke mich noch ganz herzlich für Ihre wichtige Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Günther P.

