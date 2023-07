Die gezielte Verblödung von Medien und Publikum schreitet voran

Heute erschien diese Meldung und Abbildung als Topmeldung auf der ersten Seite der Rheinpfalz. Basis ist eine Meldung von dpa. Die Hauptbotschaft ist belanglos: Die CIA sehe gute Chancen, russische Agenten anzuwerben. Ist diese Meldung von irgendwelcher Relevanz für Sie, für Ihr persönliches Leben oder für unser politisches und gesellschaftliches Leben? Es ist grotesk, was man uns hier zumutet, wie die NachDenkSeiten übrigens schon heute früh am Beispiel einer anderen Meldung gezeigt haben: „Russische Monster“? Wo ist die Objektivität geblieben, Frankfurter Rundschau? . Solche Meldungen dienen dem Feindbildaufbau und damit der Kriegsvorbereitung, sie dienen der Verbreitung von angeblichen oder tatsächlichen Kriegserfolgen und der positiven Verklärung der USA und ihrer Agenten. Albrecht Müller.



In der kleinen Meldung an der Seite ist zu lesen, der Ukraine-Krieg habe eine „zersetzende Wirkung” auf die russische Führung unter Wladimir Putin. Die Enttäuschung über den Krieg biete der CIA neue Möglichkeiten, Geheimdienstinformationen zu sammeln. Quelle ist der CIA-Direktor William Burns.

Die Meldung erschien nicht nur in der hiesigen Regionalzeitung, sondern auch in einer Fülle von anderen Medien, im Fernsehen, im Hörfunk und in Printmedien. Siehe hier und im Abhang ausschnittweise abgebildet:

Wenn wir Sie, liebe Leserinnen und Leser der NachDenkSeiten, auf solche Vorgänge aufmerksam machen, dann verbinden wir damit die Bitte, Menschen in Ihrem Umkreis auf diese Propaganda- und Manipulationsvorgänge aufmerksam zu machen. Die meisten Menschen schauen über solche Vorgänge in den Medien einfach hinweg, nehmen die Botschaft vermutlich in sich auf und werden damit zugleich Opfer und Mittel der Propaganda. Bitte helfen Sie, damit diese gezielte Manipulation und Verblödung nicht funktioniert.

Anhang mit einem Ausschnitt der Veröffentlichungen auf der Basis der CIA-Meldung:

Titelbild: (Abbildung der Rheinpfalz vom 3.7.2023)