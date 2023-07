dazu: Genialer Schwindel: Kindergrundsicherung aufgeschoben. Die offizielle Statistik besagt, dass damals 18,7 Prozent aller unter 18jährigen in Haushalten mit niedrigem Einkommen lebten, heute sind es 21,6 Prozent. Der Kinder- und Jugendaufstand in Frankreich macht deutlich, was sich bis in die höheren Etagen des Monopolkapitals herumgesprochen hat: Dauerhafte Armut oder sogenannte Armutsgefährdung bedeuten wenig oder keine soziale Teilhabe, niedrige Bildung, kaum Qualifikationschancen, gesellschaftliche Herabsetzung, Perspektivlosigkeit, Wut und Hass auf eine Gesellschaft, die sich in ihren Hauptländern als Wertegemeinschaft dekoriert, nach außen hin dabei permanent und von ihren wirtschaftlichen Interessen getrieben tötet. (…) In linksliberalem Jargon bringt beide Seiten der einen Medaille unnachahmlich und aufschlussreich Annalena Baerbock zusammen. (…) Mehr Waffenproduktion im EU-Verbund muss her, damit die deutsche Kindergrundsicherung möglich wird. Damit war angekündigt: Vergesst das »zentrale sozialpolitische Projekt der Ampel« (eine Sprecherin des Bundesfamilienministeriums am Sonntag), wenn es bei Waffen knapp wird. Es war daher konsequent, dass die Grünen-Minister im angeblichen Regierungsstreit um die Finanzierung der Kindergrundsicherung den Rückwärtsgang eingelegt haben. Sie werden den Plänen Christian Lindners, die Mittel für Krieg und Rüstung aufzustocken und deswegen sozialen Kahlschlag zu praktizieren, am Mittwoch zustimmen. Die Summe von zwei Milliarden Euro, die der FDP-Finanzminister als »Merkposten« vorgesehen hat, ist gegenüber den geforderten zwölf Milliarden Euro kein Witz, sondern ein Begräbnis. Im Vergleich zum genial anmutenden Etikettenschwindel der Baerbock, Habeck und Co. – mehr Rüstung, damit wir ein paar Wohltaten verteilen können – wirkt Lindner ebenso wie der als französischer Präsident im Nebenberuf tätige Banker Emmanuel Macron wie ein ehrliches neoliberales Schlachtross. Beide stehen fürs Grobe, »eure Armut kotzt mich an«. Macron hört bereits das Echo der Jugend seines Landes. Quelle: Arnold Schölzel in junge Welt

dazu: Die Burg brennt: Revolte in Frankreich.

Täglich zu erduldender Rassismus in den Armenvierteln, aus denen nur wenige in ein erhofftes besseres Leben entkommen; Polizeigewalt – als administrative Formalität daherkommend oder auch ganz banal als tödlicher Schuss aus der Dienstwaffe; die bittere Erkenntnis, dass sich »nie etwas ändern wird«. Nach dem üblichen Beileids- und Betroffenheitsritual schickten der Präsident und sein scharfer Innenminister Gérald Darmanin 45.000 schwerbewaffnete Uniformierte auf »die Straße« – freilich nicht zum Dialog, sondern der »wiederherzustellenden Ordnung« wegen. »Dank des entschlossenen Eingriffs« der Polizei sei das in der Nacht zum Sonntag gelungen, verkündete Darmanin stolz am nächsten Morgen. Sein Chef Macron war bereits am Freitag nachmittag mit einer aberwitzigen These vor die Pforte seines Élysée-Palasts getreten: »Es liegt in der Verantwortung der Eltern, sie (die Jugend) bei sich zu Hause zu behalten.« Was meint er damit, fragten anderntags Intellektuelle, was treibt ihn zu solchem Geschwätz? Das Staunen der Welt, alle Augen auf sich gerichtet, egal warum – hat es der von Jesuiten großgezogene Bürgerliche aus der katholischen Provinz so am liebsten? »Die Republik ist nicht berufen, sich an die Stelle der Eltern zu setzen«, belehrte der die Familien jener, die schon in jugendlichem Alter und voller Zorn von eben dieser Republik kaltgestellt oder gleich physisch aus dem Verkehr gezogen werden. Statt Trauer nur eine traurige Bilanz: mehr als 1.100 Verhaftungen in der Nacht zum Sonnabend, noch 490 in den Stunden bis zum Nachmittag.

Quelle: junge Welt